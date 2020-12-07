Администрация Байдена уменьшит амбиции и агрессию Кремля, - генерал США Ходжес
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В Черноморском регионе усиливается не только политическая, но и экономическая конкуренция. Однако Запад должен дать понять РФ, что она не вправе решать, как поступать соседним государствам.
С приходом к власти в США демократа Джо Байдена Штаты будут более тесно сотрудничать со всеми европейскими союзниками и партнерами, а также станут более жесткими к Кремлю. Об этом заявил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".
"Я думаю, новая администрация, вероятно, будет более жесткой по отношению к Кремлю... Избранный президент Байден уже дал понять, что США будут более тесно сотрудничать со всеми нашими европейскими союзниками и партнерами, чем нынешняя администрация. Так что относительно Украины я буду осторожен, но оптимистичен", – сказал он, отвечая на вопрос о том, станет ли сотрудничество Украины и НАТО теснее с приходом к власти Байдена.
Он также отметил, что такое сотрудничество может уменьшить амбиции Кремля.
"Я думаю, что это уменьшит амбиции и агрессию Кремля. Черноморский регион – это то, что я бы назвал котлом конкуренции. Это место, где Запад должен сказать русским, что нельзя применять силу для изменения суверенных границ европейских стран. И что Россия – Кремль, – вы не можете выбирать, как поступать Украине, Грузии или Молдове. Я надеюсь, что администрация Байдена будет действовать более решительно", – добавил генерал.
Ходжес подчеркнул, что значение Черноморского региона усиливается не только в разрезе военной, но и экономической конкуренции.
"Например, Россия из-за незаконной аннексии Крыма теперь выступает против экономической зоны Румынии в Черном море. Возможность разногласий по поводу этих претензий тоже немаловажна. Я полагаю, что Европейский союз обратит на это внимание. И здесь речь идет о соблюдении международного права. Нам действительно нужно, чтобы Германия играла более активную роль в оказании давления на Кремль. Я считаю, что Германия – единственная страна, которая может изменить поведение Кремля или хотя бы повлиять на него", – сказал он.
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Это как с хорошим и плохим следователем.
Не он потребовал, а требует Североатлантический договор и там нет нормы "а почему
Петя так мало принес и ему ничего не говорятПольща так мало платит?!" А требовал он прекратить торговать со страной, от которой же сами просите себя защищать.
Задача тролля с помощью нецензурной лексики и оскорблений, вывести собеседника из равновесия, втянуть его в словесную перепалку и пожаловаться на него Модератору.Для общения в сетях, в отличие от Эллочки-людоедки, им достаточно не более семи слов: «Дебил», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло», «Бухло» и «Урод».
На критику боты отвечают российскими православными матами и фотографиями «фака», но уже под женским ником, на странице которой букет орхидей и фотография тоскующего кота.
Эти ребята обычно «шифруются». На их страничке, как правило, нет фотографии, а только человеческий силуэт или симпатичные котята. Чтобы не вызвать сомнений в их «любви» к Украине, они используют украинскую символику или американский флаг. Где находится в Южной Жемчужине Деволановский спуск, «одесситы» не знают.
В их комментариях просматриваются признаки агрессии, кремлевской истерии и масса ошибок. Они даже «ИДЕОТ», «ЛИЦИМЕР» и «ХИМОРОЙ» не могут написать правильно, а в слове «ДАМБАС» делают сразу три ошибки. Даже не пытайтесь переубедить москвитян и наставить их на путь истинный. У имперцев, в отличие от вас, совершенно другие задачи.
Если Вы не заблокируете эту особь, то «лайнометатель» Пригожина, найдет на Фейсбуке Ваш прошлогодний комментарий, пожалуется Модератору и Вас забанят на месяц.
Хочу бачити москалів приниженими і втоптаними мордами в їхнє ж багно.
никто ни на кого кроме себя не надеется. Давно.
Но если кто-то поможет - скажем спасибо.
Камалу давно вже проголосили фактичним президентом.
Именно потому, что США - слишком могучая страна с несменяемым основным вектором, Трамп -временная заминка. Убежден, они укрепят позиции и на Ближнем Востоке, и в Африке. А сокращение присутствия войск США за рубежом - лишь временное явление.
Личных врагов оппозиционеров - Бориса Немцова князь Темнейший убил непосредственно возле Кремля, а Алексея Навального, бывший заведующий клубом в Дрездене, отравил в Омске. В Киеве депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова киллер ФСБ рассстрелял среди бела дня на улице в присутствии его охранника.
Когда Путин весной 2014 года атаковал сорокатысячной группировкой украинский Крым, жители Грузии, знавшие уже, что такое «Русский мир», предупреждали украинцев: «Они (россияне) пришли в Украину, чтобы вас убивать». Мы не верили грузинам. Как! Мыше братья? Адин нарот! Одной из радикальных мер оказать давление на страну-изгой, является отключение банков Мордора от системы SWIFT, что привело бы к краху российской финансовой системы. По всем признакам видно, что Лидеры западных стран не намерены смириться с военными акциями «ихтамнетов» перекроить существующие после окончания Второй Мировой войны границы между европейскими странами, то очередным шагом для оказания действенного давления на директора бензоколонки может стать эмбарго на покупку российских углеводородов. Ждем, когда Байден примет Присягу 20 января 2021 года.
****.жу запада никто уже не вирит - действуйте
убейте главарей лднр и уничтожьте их пво - дальше наша авиация , артилерия и пехота сделает все сама
а так это бла-бла-бла
І ще: взнайте чи Камала готова з Пукіним в дьосна цілуватись. Бо одне діло з старичками-ірландцями чи італьянцно ями спати, а тут - мокша. Хоча з її багажом - певно не побрезгує.
А у нас Камалу вже проголосили, а ти прогавив. Хоч лінк дам? Правда ти мови не знаєш, тому і прогавив.
Бота не важко виявити. Він зазвичай тупенький, не володіє жодною мовою крім руццкой, всі теми у нього обсценно-девіантні. Інакше він би знайшов більш достойну та оплачувану роботу.