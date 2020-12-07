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Администрация Байдена уменьшит амбиции и агрессию Кремля, - генерал США Ходжес

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Администрация Байдена уменьшит амбиции и агрессию Кремля, - генерал США Ходжес

В Черноморском регионе усиливается не только политическая, но и экономическая конкуренция. Однако Запад должен дать понять РФ, что она не вправе решать, как поступать соседним государствам.

С приходом к власти в США демократа Джо Байдена Штаты будут более тесно сотрудничать со всеми европейскими союзниками и партнерами, а также станут более жесткими к Кремлю. Об этом заявил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

"Я думаю, новая администрация, вероятно, будет более жесткой по отношению к Кремлю... Избранный президент Байден уже дал понять, что США будут более тесно сотрудничать со всеми нашими европейскими союзниками и партнерами, чем нынешняя администрация. Так что относительно Украины я буду осторожен, но оптимистичен", – сказал он, отвечая на вопрос о том, станет ли сотрудничество Украины и НАТО теснее с приходом к власти Байдена.

Он также отметил, что такое сотрудничество может уменьшить амбиции Кремля.

"Я думаю, что это уменьшит амбиции и агрессию Кремля. Черноморский регион – это то, что я бы назвал котлом конкуренции. Это место, где Запад должен сказать русским, что нельзя применять силу для изменения суверенных границ европейских стран. И что Россия – Кремль, – вы не можете выбирать, как поступать Украине, Грузии или Молдове. Я надеюсь, что администрация Байдена будет действовать более решительно", – добавил генерал.

Ходжес подчеркнул, что значение Черноморского региона усиливается не только в разрезе военной, но и экономической конкуренции.

"Например, Россия из-за незаконной аннексии Крыма теперь выступает против экономической зоны Румынии в Черном море. Возможность разногласий по поводу этих претензий тоже немаловажна. Я полагаю, что Европейский союз обратит на это внимание. И здесь речь идет о соблюдении международного права. Нам действительно нужно, чтобы Германия играла более активную роль в оказании давления на Кремль. Я считаю, что Германия – единственная страна, которая может изменить поведение Кремля или хотя бы повлиять на него", – сказал он.

Читайте также: "Администрация Байдена будет очень жесткой в отношении Кремля", - генерал США Ходжес

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+23
Администрация Байдена уменьшит амбиции и агрессию Кремля, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 2256 Администрация Байдена уменьшит амбиции и агрессию Кремля, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 2572
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06.12.2020 18:53
+23
А заодно вправит мозги нашим олигархам и их кукле. Сильно уж разошлись в последнее время.
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06.12.2020 19:00
+14
який Трамп.... в штатах переміг Пальчевський Администрация Байдена уменьшит амбиции и агрессию Кремля, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 579
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06.12.2020 19:11
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Після 2014 всі зрозуміли, що економіка без армії - ніщо. Німеччина навіть з мільйоном арабських біженців не впоралась і тепер тупо платить їм контрибуцію. Теж мені, "четвертий рейх" знайшли)))
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07.12.2020 10:19 Ответить
я вас огорчу(кто кто а дойчланд какраз и с миллионом беженцев,,впорався"и это называется не ,,контрибуция"а плата за ваши постсовковские чудачества)немцы и у себя порядок навели!!беженцев спасают (причём во всей европе если вы не знаете то то что европейские страны принимают(у себя только размещают) то дойчланд так же оплачивает.)так что рейх ни рейх а страна самодостаточная и наверняка ваш ,,совет" вряд ли как либо на всё повлияет)спасибо!! Адміністрація Байдена зменшить амбіції та агресію Кремля, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 3033 Адміністрація Байдена зменшить амбіції та агресію Кремля, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 1595
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07.12.2020 11:25 Ответить
шкицки - рашистский говнометчик
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06.12.2020 20:13 Ответить
Он имел в виду "по-хорошему" повлиять. Т.к. с }{уйлом по-хорошему не получится, Штаты начнут влиять на парашу "по-плохому". Адміністрація Байдена зменшить амбіції та агресію Кремля, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 9254
Это как с хорошим и плохим следователем.
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06.12.2020 19:43 Ответить
Да, помним реакцию "Великой Германии", когда Трамп потребовал перестать выгибаться перед РФ и начать выполнять свои обязательства перед НАТО или он заберет свои "игрушки" домой - до сих пор вой "одной из первых стран" стоит.
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06.12.2020 22:02 Ответить
Он не потребовал перестать выгибаться перед РФ т.к. даже речи об этом не идёт(кто они, а кто Германия!?). Он потребовал платить 2% от ВВП Германии, но при этом "забыв", что 2% от ВВП Германии это в несколько раз больше, чем 10% от ВВП Польши(куда он вывел амер.войска). Польша на дотациях от Германии сидит. В 2019 году ФРГ заплатила в бюджет НАТО 1.28% от своего ВВП, что составляет более 50 млрд. долларов. Это совокупность от "2%" почти всех стран Европы. Трамп обиделся на факты и сократил свой контингент на тер-рии Германии)))Ты думаешь,что кто-то против здесь? Да все только рады! Говорят- "скатертью дорожка!".
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06.12.2020 22:13 Ответить
Ого, это аж 6% от военного бюджета США - всех победите. Ядерное оружие тоже уже, так понимаю, произвели и на дежурство поставили? Ой, маловероятно, что с таким военным бюджетом что-то современное будет вам по карману. КНДР же не стесняется допотопными технологиями размахивать и вы так сможете.
Не он потребовал, а требует Североатлантический договор и там нет нормы "а почему Петя так мало принес и ему ничего не говорят Польща так мало платит?!" А требовал он прекратить торговать со страной, от которой же сами просите себя защищать.
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06.12.2020 23:12 Ответить
Внимание! Увага! Attention! На этой странице оставляет каловые выделения (11 руплей 80 копеек за каждый вброс) руськоясычный, лишнехромосомный «повар путина» и бот пригожина из Питера аликс. Задача любителя «Боярышника» «навесить лапшу», что «жидобиндеровцы» и «кровавая хунта» легли под Запад, марионетки Омерики, кушают печеньки пиндосов и скачут на Майдане. Вычислить «поваров Путина» можно не только по запаху, но и по другим признакам. Поскольку многие тролли пригожина приехали в Питер из глухой тайги по «лимиту», то и погоняло у них звериное или птичье: «Волков», «Лосев», «Медведев» или «Соколов», «Коршунов», «Грачёв».
Задача тролля с помощью нецензурной лексики и оскорблений, вывести собеседника из равновесия, втянуть его в словесную перепалку и пожаловаться на него Модератору.Для общения в сетях, в отличие от Эллочки-людоедки, им достаточно не более семи слов: «Дебил», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло», «Бухло» и «Урод».
На критику боты отвечают российскими православными матами и фотографиями «фака», но уже под женским ником, на странице которой букет орхидей и фотография тоскующего кота.
Эти ребята обычно «шифруются». На их страничке, как правило, нет фотографии, а только человеческий силуэт или симпатичные котята. Чтобы не вызвать сомнений в их «любви» к Украине, они используют украинскую символику или американский флаг. Где находится в Южной Жемчужине Деволановский спуск, «одесситы» не знают.
В их комментариях просматриваются признаки агрессии, кремлевской истерии и масса ошибок. Они даже «ИДЕОТ», «ЛИЦИМЕР» и «ХИМОРОЙ» не могут написать правильно, а в слове «ДАМБАС» делают сразу три ошибки. Даже не пытайтесь переубедить москвитян и наставить их на путь истинный. У имперцев, в отличие от вас, совершенно другие задачи.
Если Вы не заблокируете эту особь, то «лайнометатель» Пригожина, найдет на Фейсбуке Ваш прошлогодний комментарий, пожалуется Модератору и Вас забанят на месяц.
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07.12.2020 12:04 Ответить
Німеччина втрачає 36 тис. робочих місць тих, хто обслуговував ці бази. Ти точно німецькі газети читаєш, чи спілкуєшся там лише з таким самим кацапським бидлом, як сам?
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07.12.2020 10:23 Ответить
польша на дотациях германии? вы в своем уме?
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07.12.2020 10:55 Ответить
в своём!!скажем так (на скрытой дотации) как вы думаете??чьи предприятия в польше??на которых вы работаете??сами поляки в большинстве своём либо в дойчланде либо в англии а вами заполняют польские места и не брезгуют оформлять в польше(украинцев) и отправлять в дойчланд на работу.так что тут большого ума не требуется!просто чисто польский ,,гиндель"плюс украинский пиар (польши) и всё в шоколаде!! Адміністрація Байдена зменшить амбіції та агресію Кремля, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 8957 Адміністрація Байдена зменшить амбіції та агресію Кремля, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 8511
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07.12.2020 11:37 Ответить
им этого не понять!!(что ты им пишеш)сюда также забыли добавить ещё тот факт что все базы амерам построены за счёт дойчланда под ключ с курортными условиями(это тоже скажем так!!ну очень уж не дёшево вся структура и под ключ.) Адміністрація Байдена зменшить амбіції та агресію Кремля, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 6022 Адміністрація Байдена зменшить амбіції та агресію Кремля, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 6722
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07.12.2020 11:30 Ответить
аха!!вы постоянно это твердите!!это надо всем вокруг вас но не вам самим!!(всех просите или прямо -косвенно вводить санкции при этом сами втихушку приторговываете ничем не брезгуя) Адміністрація Байдена зменшить амбіції та агресію Кремля, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 8950 Адміністрація Байдена зменшить амбіції та агресію Кремля, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 1868
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06.12.2020 19:57 Ответить
я тебя расстрою!!нигде и никто (в европе)никаких претензий не имел. Адміністрація Байдена зменшить амбіції та агресію Кремля, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 7457 Адміністрація Байдена зменшить амбіції та агресію Кремля, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 8489
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06.12.2020 20:14 Ответить
Будемо сподіватись.
Хочу бачити москалів приниженими і втоптаними мордами в їхнє ж багно.
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06.12.2020 20:14 Ответить
побачити пуйла повешаного на елке
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06.12.2020 20:41 Ответить
Skoro uvidem sto iz sebia Baiden prestavliajet.Poka trudno sto to skazat.Germanija mozet povlijat na rasku,no poka etogo netu
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06.12.2020 21:12 Ответить
Маленький Израиль существует и развивается в окружении непримеримых врагов.-Почему Украине не делать так-же,при том что враг только с одной стороны? Давайте больше надеяться на Украинцев чем на Американцев!! Иначе мы обречены на постоянную роль жертв. Меня такая роль не устраивает.
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06.12.2020 21:24 Ответить
Ваня, украинцы утратили все возможные иллюзии относительно помощи союзников в далеком 2014-м году.
никто ни на кого кроме себя не надеется. Давно.
Но если кто-то поможет - скажем спасибо.
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07.12.2020 10:56 Ответить
Адміністрація Байдена зменшить амбіції та агресію Кремля, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 6586
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06.12.2020 21:33 Ответить
God bless America!
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06.12.2020 22:12 Ответить
КОГДА !!!???
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06.12.2020 22:15 Ответить
Когда рыжую пасть Трампу закроют.
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06.12.2020 22:36 Ответить
Якщо це станеться, то весь світ буде вдячний Байдену, не тільки Україна.
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06.12.2020 22:55 Ответить
Адміністрація Байдена зменшить амбіції та агресію Кремля, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 5196
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07.12.2020 00:08 Ответить
Очередной фейко ньюз с непонятным заголовком статьи и непонятно кому адресован. Во первых - Байден ещё не президент и вряд ли им станет, во вторых - не совсем понятно что кому вещал сец генерал и имеет ли это какую то официальную позицию, но заголовок пестрит, все обсуждают и так почти все новости.
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07.12.2020 00:20 Ответить
Ти такий кумедний! Даффай жги ісчо
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07.12.2020 06:26 Ответить
и что Байдену помешает стать президентом лахтинская ботоферма?
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07.12.2020 09:49 Ответить
Та нє, він вже сам натякає що відмовиться.
Камалу давно вже проголосили фактичним президентом.
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07.12.2020 18:36 Ответить
лахта, Вы такие смешные, вот вы реально думаете, что результаты выборов в США зависят от ваших говновбросов на украинском сайте? )))))
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07.12.2020 19:37 Ответить
Наслідки для України - залежать. Чим більше людей звільниться від ілюзій та порозумнішають - тим скоріше лад настане. В тому числі звільняться від чорнобілого сприйняття світу: ляхта-шляхта
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07.12.2020 19:56 Ответить
А шо на эту тему кукарекает твой куратор из Лахта 2 ? Вы там у себя на Лахте быстрее бюллетни за Трампа считайте, а то вся Америка заждалась.
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07.12.2020 10:26 Ответить
Трамп уже манатки собирает уезжать, ремонтирует дом в Маями для переезда, планирует баллотироваться на следующих выборах. И все потому, что проиграет выборы. ага ага.
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07.12.2020 10:57 Ответить
Ну с Сирии точно США выгонят, а больше прямых конфликтов и нет.
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07.12.2020 09:54 Ответить
На лахте патрет ***** висит? Скоро само ***** висеть рядом будет
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07.12.2020 10:15 Ответить
да президенты меняются , а политика остается прежней Сами же знаете или у вас в стране по другому ?
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07.12.2020 10:28 Ответить
президенты США меняются, а политика остается прежней. Потому Трамп - впервые за многие годы, кто не был избран на второй строк и второй президент, кто проходил процедуру импичмента.
Именно потому, что США - слишком могучая страна с несменяемым основным вектором, Трамп -временная заминка. Убежден, они укрепят позиции и на Ближнем Востоке, и в Африке. А сокращение присутствия войск США за рубежом - лишь временное явление.
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07.12.2020 11:00 Ответить
Это у вас то президенты меняются? Не смеши мои тапки, а политика у вас при каждом идиоты при власти всегда разная, историю учи
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07.12.2020 11:19 Ответить
Как это могло произойти, что страна с населением меньше, чем Бангладеш и с валовым внутренним продуктом меньшим, чем у штата Калифорния (США), превратилась в террористическое государство, спонсирует «мятежников», «ополченцев» и «повстанцев» разных мастей, продает оружие в горячие точки мира, отравляет в Великобритании своих граждан Александра Литвиненко и семью Скрипалей.
Личных врагов оппозиционеров - Бориса Немцова князь Темнейший убил непосредственно возле Кремля, а Алексея Навального, бывший заведующий клубом в Дрездене, отравил в Омске. В Киеве депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова киллер ФСБ рассстрелял среди бела дня на улице в присутствии его охранника.
Когда Путин весной 2014 года атаковал сорокатысячной группировкой украинский Крым, жители Грузии, знавшие уже, что такое «Русский мир», предупреждали украинцев: «Они (россияне) пришли в Украину, чтобы вас убивать». Мы не верили грузинам. Как! Мыше братья? Адин нарот! Одной из радикальных мер оказать давление на страну-изгой, является отключение банков Мордора от системы SWIFT, что привело бы к краху российской финансовой системы. По всем признакам видно, что Лидеры западных стран не намерены смириться с военными акциями «ихтамнетов» перекроить существующие после окончания Второй Мировой войны границы между европейскими странами, то очередным шагом для оказания действенного давления на директора бензоколонки может стать эмбарго на покупку российских углеводородов. Ждем, когда Байден примет Присягу 20 января 2021 года.
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07.12.2020 12:02 Ответить
О том, что Бродяга останется на второй срок очень хотели бы надеяться кремлёвские мечтатели, но законы в США работают не так как на эрэфии, там Закон и Конституция не дышло, не придумаешь "обнуления". А этот генерал просто так болтать не будет.
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07.12.2020 10:46 Ответить
бла-бла-бла

****.жу запада никто уже не вирит - действуйте
убейте главарей лднр и уничтожьте их пво - дальше наша авиация , артилерия и пехота сделает все сама

а так это бла-бла-бла
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07.12.2020 13:09 Ответить
Готуйтесь нєграм репарації платити - Каліфорнія за всіх не буде віддуватись.
І ще: взнайте чи Камала готова з Пукіним в дьосна цілуватись. Бо одне діло з старичками-ірландцями чи італьянцно ями спати, а тут - мокша. Хоча з її багажом - певно не побрезгує.
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07.12.2020 18:44 Ответить
Лахта, ваши методички настолько тухлые, что даже лень отвечать )))) готовьтесь приветствовать новоизбранного Президента США Байдена ))))
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07.12.2020 19:45 Ответить
Правильно пишеться лэхта (לכתא)
А у нас Камалу вже проголосили, а ти прогавив. Хоч лінк дам? Правда ти мови не знаєш, тому і прогавив.
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07.12.2020 19:59 Ответить
не тужься лахта, от тебя свинособакой воняет вне зависимости от языка на котором ты пишешь ))))
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07.12.2020 20:20 Ответить
А звідки ти, бот, знаєш як пахнуть собаки? Часто нюхаєш?
Бота не важко виявити. Він зазвичай тупенький, не володіє жодною мовою крім руццкой, всі теми у нього обсценно-девіантні. Інакше він би знайшов більш достойну та оплачувану роботу.
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07.12.2020 20:27 Ответить
такой потешный, выдай что то ещё ))))
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07.12.2020 20:37 Ответить
Зливайся вже кацапчик- ти більш нічого розумного не скажеш. Іди краще нюхай у собак.
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07.12.2020 20:39 Ответить
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