УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11270 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Агресія Росії проти України
16 977 156
Байден (2338) кремль (417) США (14537) Ходжес (139)

Адміністрація Байдена зменшить амбіції та агресію Кремля, - генерал США Ходжес

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Адміністрація Байдена зменшить амбіції та агресію Кремля, - генерал США Ходжес

У Чорноморському регіоні посилюється не тільки політична, але й економічна конкуренція. Однак Захід має дати зрозуміти РФ, що вона не має права вирішувати, що робити сусіднім державам.

Із приходом до влади у США демократа Джо Байдена Штати тісніше співпрацюватимуть з усіма європейськими союзниками і партнерами, а також стануть жорсткішими до Кремля. Про це  заявив колишній командувач сухопутних військ США в Європі, генерал-лейтенант Бен Годжес, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон".
"Я думаю, нова адміністрація, імовірно, буде жорсткішою щодо Кремля... Обраний президент Байден уже дав зрозуміти, що США тісніше співпрацюватимуть з усіма нашими європейськими союзниками і партнерами, ніж нинішня адміністрація. Тож щодо України я буду обережним, але оптимістичним", – сказав він, відповідаючи на запитання про те, чи стане співпраця України і НАТО тіснішою із приходом до влади Байдена.

Він також зазначив, що така співпраця може зменшити амбіції Кремля.

"Я думаю, що це зменшить амбіції і агресію Кремля. Чорноморський регіон – це те, що я б назвав котлом конкуренції. Це місце, де Захід має сказати росіянам, що не можна застосовувати силу для зміни суверенних кордонів європейських країн. І що Росія – Кремль, – ви не можете вибирати, як чинити Україні, Грузії чи Молдові. Я сподіваюся, що адміністрація Байдена діятиме рішучіше", – додав генерал.

Годжес підкреслив, що значення Чорноморського регіону посилюється не тільки в аспекті військової, але й економічної конкуренції.

"Наприклад, Росія через незаконну анексії Криму тепер виступає проти економічної зони Румунії в Чорному морі. Імовірність розбіжностей щодо цих претензій теж є важливою. Я вважаю, що Європейський союз зверне на це увагу. І тут ідеться про дотримання міжнародного права. Нам дійсно потрібно, щоб Німеччина відігравала активнішу роль у здійсненні тиску на Кремль. Я вважаю, що Німеччина – єдина країна, яка може змінити поведінку Кремля або хоча б вплинути на неї", – сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Адміністрація Байдена буде дуже жорсткою щодо Кремля", - генерал США Ходжес
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+23
Администрация Байдена уменьшит амбиции и агрессию Кремля, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 2256 Администрация Байдена уменьшит амбиции и агрессию Кремля, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 2572
показати весь коментар
06.12.2020 18:53
+23
А заодно вправит мозги нашим олигархам и их кукле. Сильно уж разошлись в последнее время.
показати весь коментар
06.12.2020 19:00
+14
який Трамп.... в штатах переміг Пальчевський Администрация Байдена уменьшит амбиции и агрессию Кремля, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 579
показати весь коментар
06.12.2020 19:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Після 2014 всі зрозуміли, що економіка без армії - ніщо. Німеччина навіть з мільйоном арабських біженців не впоралась і тепер тупо платить їм контрибуцію. Теж мені, "четвертий рейх" знайшли)))
показати весь коментар
07.12.2020 10:19 Відповісти
я вас огорчу(кто кто а дойчланд какраз и с миллионом беженцев,,впорався"и это называется не ,,контрибуция"а плата за ваши постсовковские чудачества)немцы и у себя порядок навели!!беженцев спасают (причём во всей европе если вы не знаете то то что европейские страны принимают(у себя только размещают) то дойчланд так же оплачивает.)так что рейх ни рейх а страна самодостаточная и наверняка ваш ,,совет" вряд ли как либо на всё повлияет)спасибо!! Адміністрація Байдена зменшить амбіції та агресію Кремля, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 3033 Адміністрація Байдена зменшить амбіції та агресію Кремля, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 1595
показати весь коментар
07.12.2020 11:25 Відповісти
шкицки - рашистский говнометчик
показати весь коментар
06.12.2020 20:13 Відповісти
Он имел в виду "по-хорошему" повлиять. Т.к. с }{уйлом по-хорошему не получится, Штаты начнут влиять на парашу "по-плохому". Адміністрація Байдена зменшить амбіції та агресію Кремля, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 9254
Это как с хорошим и плохим следователем.
показати весь коментар
06.12.2020 19:43 Відповісти
Да, помним реакцию "Великой Германии", когда Трамп потребовал перестать выгибаться перед РФ и начать выполнять свои обязательства перед НАТО или он заберет свои "игрушки" домой - до сих пор вой "одной из первых стран" стоит.
показати весь коментар
06.12.2020 22:02 Відповісти
Он не потребовал перестать выгибаться перед РФ т.к. даже речи об этом не идёт(кто они, а кто Германия!?). Он потребовал платить 2% от ВВП Германии, но при этом "забыв", что 2% от ВВП Германии это в несколько раз больше, чем 10% от ВВП Польши(куда он вывел амер.войска). Польша на дотациях от Германии сидит. В 2019 году ФРГ заплатила в бюджет НАТО 1.28% от своего ВВП, что составляет более 50 млрд. долларов. Это совокупность от "2%" почти всех стран Европы. Трамп обиделся на факты и сократил свой контингент на тер-рии Германии)))Ты думаешь,что кто-то против здесь? Да все только рады! Говорят- "скатертью дорожка!".
показати весь коментар
06.12.2020 22:13 Відповісти
Ого, это аж 6% от военного бюджета США - всех победите. Ядерное оружие тоже уже, так понимаю, произвели и на дежурство поставили? Ой, маловероятно, что с таким военным бюджетом что-то современное будет вам по карману. КНДР же не стесняется допотопными технологиями размахивать и вы так сможете.
Не он потребовал, а требует Североатлантический договор и там нет нормы "а почему Петя так мало принес и ему ничего не говорят Польща так мало платит?!" А требовал он прекратить торговать со страной, от которой же сами просите себя защищать.
показати весь коментар
06.12.2020 23:12 Відповісти
Внимание! Увага! Attention! На этой странице оставляет каловые выделения (11 руплей 80 копеек за каждый вброс) руськоясычный, лишнехромосомный «повар путина» и бот пригожина из Питера аликс. Задача любителя «Боярышника» «навесить лапшу», что «жидобиндеровцы» и «кровавая хунта» легли под Запад, марионетки Омерики, кушают печеньки пиндосов и скачут на Майдане. Вычислить «поваров Путина» можно не только по запаху, но и по другим признакам. Поскольку многие тролли пригожина приехали в Питер из глухой тайги по «лимиту», то и погоняло у них звериное или птичье: «Волков», «Лосев», «Медведев» или «Соколов», «Коршунов», «Грачёв».
Задача тролля с помощью нецензурной лексики и оскорблений, вывести собеседника из равновесия, втянуть его в словесную перепалку и пожаловаться на него Модератору.Для общения в сетях, в отличие от Эллочки-людоедки, им достаточно не более семи слов: «Дебил», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло», «Бухло» и «Урод».
На критику боты отвечают российскими православными матами и фотографиями «фака», но уже под женским ником, на странице которой букет орхидей и фотография тоскующего кота.
Эти ребята обычно «шифруются». На их страничке, как правило, нет фотографии, а только человеческий силуэт или симпатичные котята. Чтобы не вызвать сомнений в их «любви» к Украине, они используют украинскую символику или американский флаг. Где находится в Южной Жемчужине Деволановский спуск, «одесситы» не знают.
В их комментариях просматриваются признаки агрессии, кремлевской истерии и масса ошибок. Они даже «ИДЕОТ», «ЛИЦИМЕР» и «ХИМОРОЙ» не могут написать правильно, а в слове «ДАМБАС» делают сразу три ошибки. Даже не пытайтесь переубедить москвитян и наставить их на путь истинный. У имперцев, в отличие от вас, совершенно другие задачи.
Если Вы не заблокируете эту особь, то «лайнометатель» Пригожина, найдет на Фейсбуке Ваш прошлогодний комментарий, пожалуется Модератору и Вас забанят на месяц.
показати весь коментар
07.12.2020 12:04 Відповісти
Німеччина втрачає 36 тис. робочих місць тих, хто обслуговував ці бази. Ти точно німецькі газети читаєш, чи спілкуєшся там лише з таким самим кацапським бидлом, як сам?
показати весь коментар
07.12.2020 10:23 Відповісти
польша на дотациях германии? вы в своем уме?
показати весь коментар
07.12.2020 10:55 Відповісти
в своём!!скажем так (на скрытой дотации) как вы думаете??чьи предприятия в польше??на которых вы работаете??сами поляки в большинстве своём либо в дойчланде либо в англии а вами заполняют польские места и не брезгуют оформлять в польше(украинцев) и отправлять в дойчланд на работу.так что тут большого ума не требуется!просто чисто польский ,,гиндель"плюс украинский пиар (польши) и всё в шоколаде!! Адміністрація Байдена зменшить амбіції та агресію Кремля, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 8957 Адміністрація Байдена зменшить амбіції та агресію Кремля, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 8511
показати весь коментар
07.12.2020 11:37 Відповісти
им этого не понять!!(что ты им пишеш)сюда также забыли добавить ещё тот факт что все базы амерам построены за счёт дойчланда под ключ с курортными условиями(это тоже скажем так!!ну очень уж не дёшево вся структура и под ключ.) Адміністрація Байдена зменшить амбіції та агресію Кремля, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 6022 Адміністрація Байдена зменшить амбіції та агресію Кремля, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 6722
показати весь коментар
07.12.2020 11:30 Відповісти
аха!!вы постоянно это твердите!!это надо всем вокруг вас но не вам самим!!(всех просите или прямо -косвенно вводить санкции при этом сами втихушку приторговываете ничем не брезгуя) Адміністрація Байдена зменшить амбіції та агресію Кремля, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 8950 Адміністрація Байдена зменшить амбіції та агресію Кремля, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 1868
показати весь коментар
06.12.2020 19:57 Відповісти
я тебя расстрою!!нигде и никто (в европе)никаких претензий не имел. Адміністрація Байдена зменшить амбіції та агресію Кремля, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 7457 Адміністрація Байдена зменшить амбіції та агресію Кремля, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 8489
показати весь коментар
06.12.2020 20:14 Відповісти
Будемо сподіватись.
Хочу бачити москалів приниженими і втоптаними мордами в їхнє ж багно.
показати весь коментар
06.12.2020 20:14 Відповісти
побачити пуйла повешаного на елке
показати весь коментар
06.12.2020 20:41 Відповісти
Skoro uvidem sto iz sebia Baiden prestavliajet.Poka trudno sto to skazat.Germanija mozet povlijat na rasku,no poka etogo netu
показати весь коментар
06.12.2020 21:12 Відповісти
Маленький Израиль существует и развивается в окружении непримеримых врагов.-Почему Украине не делать так-же,при том что враг только с одной стороны? Давайте больше надеяться на Украинцев чем на Американцев!! Иначе мы обречены на постоянную роль жертв. Меня такая роль не устраивает.
показати весь коментар
06.12.2020 21:24 Відповісти
Ваня, украинцы утратили все возможные иллюзии относительно помощи союзников в далеком 2014-м году.
никто ни на кого кроме себя не надеется. Давно.
Но если кто-то поможет - скажем спасибо.
показати весь коментар
07.12.2020 10:56 Відповісти
Адміністрація Байдена зменшить амбіції та агресію Кремля, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 6586
показати весь коментар
06.12.2020 21:33 Відповісти
God bless America!
показати весь коментар
06.12.2020 22:12 Відповісти
КОГДА !!!???
показати весь коментар
06.12.2020 22:15 Відповісти
Когда рыжую пасть Трампу закроют.
показати весь коментар
06.12.2020 22:36 Відповісти
Якщо це станеться, то весь світ буде вдячний Байдену, не тільки Україна.
показати весь коментар
06.12.2020 22:55 Відповісти
Адміністрація Байдена зменшить амбіції та агресію Кремля, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 5196
показати весь коментар
07.12.2020 00:08 Відповісти
Очередной фейко ньюз с непонятным заголовком статьи и непонятно кому адресован. Во первых - Байден ещё не президент и вряд ли им станет, во вторых - не совсем понятно что кому вещал сец генерал и имеет ли это какую то официальную позицию, но заголовок пестрит, все обсуждают и так почти все новости.
показати весь коментар
07.12.2020 00:20 Відповісти
Ти такий кумедний! Даффай жги ісчо
показати весь коментар
07.12.2020 06:26 Відповісти
и что Байдену помешает стать президентом лахтинская ботоферма?
показати весь коментар
07.12.2020 09:49 Відповісти
Та нє, він вже сам натякає що відмовиться.
Камалу давно вже проголосили фактичним президентом.
показати весь коментар
07.12.2020 18:36 Відповісти
лахта, Вы такие смешные, вот вы реально думаете, что результаты выборов в США зависят от ваших говновбросов на украинском сайте? )))))
показати весь коментар
07.12.2020 19:37 Відповісти
Наслідки для України - залежать. Чим більше людей звільниться від ілюзій та порозумнішають - тим скоріше лад настане. В тому числі звільняться від чорнобілого сприйняття світу: ляхта-шляхта
показати весь коментар
07.12.2020 19:56 Відповісти
А шо на эту тему кукарекает твой куратор из Лахта 2 ? Вы там у себя на Лахте быстрее бюллетни за Трампа считайте, а то вся Америка заждалась.
показати весь коментар
07.12.2020 10:26 Відповісти
Трамп уже манатки собирает уезжать, ремонтирует дом в Маями для переезда, планирует баллотироваться на следующих выборах. И все потому, что проиграет выборы. ага ага.
показати весь коментар
07.12.2020 10:57 Відповісти
Ну с Сирии точно США выгонят, а больше прямых конфликтов и нет.
показати весь коментар
07.12.2020 09:54 Відповісти
На лахте патрет ***** висит? Скоро само ***** висеть рядом будет
показати весь коментар
07.12.2020 10:15 Відповісти
да президенты меняются , а политика остается прежней Сами же знаете или у вас в стране по другому ?
показати весь коментар
07.12.2020 10:28 Відповісти
президенты США меняются, а политика остается прежней. Потому Трамп - впервые за многие годы, кто не был избран на второй строк и второй президент, кто проходил процедуру импичмента.
Именно потому, что США - слишком могучая страна с несменяемым основным вектором, Трамп -временная заминка. Убежден, они укрепят позиции и на Ближнем Востоке, и в Африке. А сокращение присутствия войск США за рубежом - лишь временное явление.
показати весь коментар
07.12.2020 11:00 Відповісти
Это у вас то президенты меняются? Не смеши мои тапки, а политика у вас при каждом идиоты при власти всегда разная, историю учи
показати весь коментар
07.12.2020 11:19 Відповісти
Как это могло произойти, что страна с населением меньше, чем Бангладеш и с валовым внутренним продуктом меньшим, чем у штата Калифорния (США), превратилась в террористическое государство, спонсирует «мятежников», «ополченцев» и «повстанцев» разных мастей, продает оружие в горячие точки мира, отравляет в Великобритании своих граждан Александра Литвиненко и семью Скрипалей.
Личных врагов оппозиционеров - Бориса Немцова князь Темнейший убил непосредственно возле Кремля, а Алексея Навального, бывший заведующий клубом в Дрездене, отравил в Омске. В Киеве депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова киллер ФСБ рассстрелял среди бела дня на улице в присутствии его охранника.
Когда Путин весной 2014 года атаковал сорокатысячной группировкой украинский Крым, жители Грузии, знавшие уже, что такое «Русский мир», предупреждали украинцев: «Они (россияне) пришли в Украину, чтобы вас убивать». Мы не верили грузинам. Как! Мыше братья? Адин нарот! Одной из радикальных мер оказать давление на страну-изгой, является отключение банков Мордора от системы SWIFT, что привело бы к краху российской финансовой системы. По всем признакам видно, что Лидеры западных стран не намерены смириться с военными акциями «ихтамнетов» перекроить существующие после окончания Второй Мировой войны границы между европейскими странами, то очередным шагом для оказания действенного давления на директора бензоколонки может стать эмбарго на покупку российских углеводородов. Ждем, когда Байден примет Присягу 20 января 2021 года.
показати весь коментар
07.12.2020 12:02 Відповісти
О том, что Бродяга останется на второй срок очень хотели бы надеяться кремлёвские мечтатели, но законы в США работают не так как на эрэфии, там Закон и Конституция не дышло, не придумаешь "обнуления". А этот генерал просто так болтать не будет.
показати весь коментар
07.12.2020 10:46 Відповісти
бла-бла-бла

****.жу запада никто уже не вирит - действуйте
убейте главарей лднр и уничтожьте их пво - дальше наша авиация , артилерия и пехота сделает все сама

а так это бла-бла-бла
показати весь коментар
07.12.2020 13:09 Відповісти
Готуйтесь нєграм репарації платити - Каліфорнія за всіх не буде віддуватись.
І ще: взнайте чи Камала готова з Пукіним в дьосна цілуватись. Бо одне діло з старичками-ірландцями чи італьянцно ями спати, а тут - мокша. Хоча з її багажом - певно не побрезгує.
показати весь коментар
07.12.2020 18:44 Відповісти
Лахта, ваши методички настолько тухлые, что даже лень отвечать )))) готовьтесь приветствовать новоизбранного Президента США Байдена ))))
показати весь коментар
07.12.2020 19:45 Відповісти
Правильно пишеться лэхта (לכתא)
А у нас Камалу вже проголосили, а ти прогавив. Хоч лінк дам? Правда ти мови не знаєш, тому і прогавив.
показати весь коментар
07.12.2020 19:59 Відповісти
не тужься лахта, от тебя свинособакой воняет вне зависимости от языка на котором ты пишешь ))))
показати весь коментар
07.12.2020 20:20 Відповісти
А звідки ти, бот, знаєш як пахнуть собаки? Часто нюхаєш?
Бота не важко виявити. Він зазвичай тупенький, не володіє жодною мовою крім руццкой, всі теми у нього обсценно-девіантні. Інакше він би знайшов більш достойну та оплачувану роботу.
показати весь коментар
07.12.2020 20:27 Відповісти
такой потешный, выдай что то ещё ))))
показати весь коментар
07.12.2020 20:37 Відповісти
Зливайся вже кацапчик- ти більш нічого розумного не скажеш. Іди краще нюхай у собак.
показати весь коментар
07.12.2020 20:39 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 