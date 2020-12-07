Адміністрація Байдена зменшить амбіції та агресію Кремля, - генерал США Ходжес
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У Чорноморському регіоні посилюється не тільки політична, але й економічна конкуренція. Однак Захід має дати зрозуміти РФ, що вона не має права вирішувати, що робити сусіднім державам.
Із приходом до влади у США демократа Джо Байдена Штати тісніше співпрацюватимуть з усіма європейськими союзниками і партнерами, а також стануть жорсткішими до Кремля. Про це заявив колишній командувач сухопутних військ США в Європі, генерал-лейтенант Бен Годжес, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон".
"Я думаю, нова адміністрація, імовірно, буде жорсткішою щодо Кремля... Обраний президент Байден уже дав зрозуміти, що США тісніше співпрацюватимуть з усіма нашими європейськими союзниками і партнерами, ніж нинішня адміністрація. Тож щодо України я буду обережним, але оптимістичним", – сказав він, відповідаючи на запитання про те, чи стане співпраця України і НАТО тіснішою із приходом до влади Байдена.
Він також зазначив, що така співпраця може зменшити амбіції Кремля.
"Я думаю, що це зменшить амбіції і агресію Кремля. Чорноморський регіон – це те, що я б назвав котлом конкуренції. Це місце, де Захід має сказати росіянам, що не можна застосовувати силу для зміни суверенних кордонів європейських країн. І що Росія – Кремль, – ви не можете вибирати, як чинити Україні, Грузії чи Молдові. Я сподіваюся, що адміністрація Байдена діятиме рішучіше", – додав генерал.
Годжес підкреслив, що значення Чорноморського регіону посилюється не тільки в аспекті військової, але й економічної конкуренції.
"Наприклад, Росія через незаконну анексії Криму тепер виступає проти економічної зони Румунії в Чорному морі. Імовірність розбіжностей щодо цих претензій теж є важливою. Я вважаю, що Європейський союз зверне на це увагу. І тут ідеться про дотримання міжнародного права. Нам дійсно потрібно, щоб Німеччина відігравала активнішу роль у здійсненні тиску на Кремль. Я вважаю, що Німеччина – єдина країна, яка може змінити поведінку Кремля або хоча б вплинути на неї", – сказав він.
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Это как с хорошим и плохим следователем.
Не он потребовал, а требует Североатлантический договор и там нет нормы "а почему
Петя так мало принес и ему ничего не говорятПольща так мало платит?!" А требовал он прекратить торговать со страной, от которой же сами просите себя защищать.
Задача тролля с помощью нецензурной лексики и оскорблений, вывести собеседника из равновесия, втянуть его в словесную перепалку и пожаловаться на него Модератору.Для общения в сетях, в отличие от Эллочки-людоедки, им достаточно не более семи слов: «Дебил», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло», «Бухло» и «Урод».
На критику боты отвечают российскими православными матами и фотографиями «фака», но уже под женским ником, на странице которой букет орхидей и фотография тоскующего кота.
Эти ребята обычно «шифруются». На их страничке, как правило, нет фотографии, а только человеческий силуэт или симпатичные котята. Чтобы не вызвать сомнений в их «любви» к Украине, они используют украинскую символику или американский флаг. Где находится в Южной Жемчужине Деволановский спуск, «одесситы» не знают.
В их комментариях просматриваются признаки агрессии, кремлевской истерии и масса ошибок. Они даже «ИДЕОТ», «ЛИЦИМЕР» и «ХИМОРОЙ» не могут написать правильно, а в слове «ДАМБАС» делают сразу три ошибки. Даже не пытайтесь переубедить москвитян и наставить их на путь истинный. У имперцев, в отличие от вас, совершенно другие задачи.
Если Вы не заблокируете эту особь, то «лайнометатель» Пригожина, найдет на Фейсбуке Ваш прошлогодний комментарий, пожалуется Модератору и Вас забанят на месяц.
Хочу бачити москалів приниженими і втоптаними мордами в їхнє ж багно.
никто ни на кого кроме себя не надеется. Давно.
Но если кто-то поможет - скажем спасибо.
Камалу давно вже проголосили фактичним президентом.
Именно потому, что США - слишком могучая страна с несменяемым основным вектором, Трамп -временная заминка. Убежден, они укрепят позиции и на Ближнем Востоке, и в Африке. А сокращение присутствия войск США за рубежом - лишь временное явление.
Личных врагов оппозиционеров - Бориса Немцова князь Темнейший убил непосредственно возле Кремля, а Алексея Навального, бывший заведующий клубом в Дрездене, отравил в Омске. В Киеве депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова киллер ФСБ рассстрелял среди бела дня на улице в присутствии его охранника.
Когда Путин весной 2014 года атаковал сорокатысячной группировкой украинский Крым, жители Грузии, знавшие уже, что такое «Русский мир», предупреждали украинцев: «Они (россияне) пришли в Украину, чтобы вас убивать». Мы не верили грузинам. Как! Мыше братья? Адин нарот! Одной из радикальных мер оказать давление на страну-изгой, является отключение банков Мордора от системы SWIFT, что привело бы к краху российской финансовой системы. По всем признакам видно, что Лидеры западных стран не намерены смириться с военными акциями «ихтамнетов» перекроить существующие после окончания Второй Мировой войны границы между европейскими странами, то очередным шагом для оказания действенного давления на директора бензоколонки может стать эмбарго на покупку российских углеводородов. Ждем, когда Байден примет Присягу 20 января 2021 года.
****.жу запада никто уже не вирит - действуйте
убейте главарей лднр и уничтожьте их пво - дальше наша авиация , артилерия и пехота сделает все сама
а так это бла-бла-бла
І ще: взнайте чи Камала готова з Пукіним в дьосна цілуватись. Бо одне діло з старичками-ірландцями чи італьянцно ями спати, а тут - мокша. Хоча з її багажом - певно не побрезгує.
А у нас Камалу вже проголосили, а ти прогавив. Хоч лінк дам? Правда ти мови не знаєш, тому і прогавив.
Бота не важко виявити. Він зазвичай тупенький, не володіє жодною мовою крім руццкой, всі теми у нього обсценно-девіантні. Інакше він би знайшов більш достойну та оплачувану роботу.