Адміністрація Байдена зменшить амбіції та агресію Кремля, - генерал США Ходжес

У Чорноморському регіоні посилюється не тільки політична, але й економічна конкуренція. Однак Захід має дати зрозуміти РФ, що вона не має права вирішувати, що робити сусіднім державам.

Із приходом до влади у США демократа Джо Байдена Штати тісніше співпрацюватимуть з усіма європейськими союзниками і партнерами, а також стануть жорсткішими до Кремля. Про це заявив колишній командувач сухопутних військ США в Європі, генерал-лейтенант Бен Годжес, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон".

"Я думаю, нова адміністрація, імовірно, буде жорсткішою щодо Кремля... Обраний президент Байден уже дав зрозуміти, що США тісніше співпрацюватимуть з усіма нашими європейськими союзниками і партнерами, ніж нинішня адміністрація. Тож щодо України я буду обережним, але оптимістичним", – сказав він, відповідаючи на запитання про те, чи стане співпраця України і НАТО тіснішою із приходом до влади Байдена.



Він також зазначив, що така співпраця може зменшити амбіції Кремля.



"Я думаю, що це зменшить амбіції і агресію Кремля. Чорноморський регіон – це те, що я б назвав котлом конкуренції. Це місце, де Захід має сказати росіянам, що не можна застосовувати силу для зміни суверенних кордонів європейських країн. І що Росія – Кремль, – ви не можете вибирати, як чинити Україні, Грузії чи Молдові. Я сподіваюся, що адміністрація Байдена діятиме рішучіше", – додав генерал.



Годжес підкреслив, що значення Чорноморського регіону посилюється не тільки в аспекті військової, але й економічної конкуренції.



"Наприклад, Росія через незаконну анексії Криму тепер виступає проти економічної зони Румунії в Чорному морі. Імовірність розбіжностей щодо цих претензій теж є важливою. Я вважаю, що Європейський союз зверне на це увагу. І тут ідеться про дотримання міжнародного права. Нам дійсно потрібно, щоб Німеччина відігравала активнішу роль у здійсненні тиску на Кремль. Я вважаю, що Німеччина – єдина країна, яка може змінити поведінку Кремля або хоча б вплинути на неї", – сказав він.





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