Адвокат Трампа Джулиани, оспаривавший результаты выборов в США, подхватил COVID-19
Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани, который после поражения Трампа на президентских выборах занимался координацией команды адвокатов, оспаривавших результаты выборов в разных штатах, заразился коронавирусом COVID-19.
Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в твиттере, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Руди Джулиани - безусловно лучший мэр в истории Нью-Йорка. Он без устали работает над тем, чтобы показать, что нынешние выборы явно были самыми коррумпированными в истории США. Он сдал положительный тест на китайский вирус", - написал Трамп в
"Поправляйся побыстрее, Руди! А мы пока продолжим борьбу", - добавил президент США.
Отметим, что Джулиани 76 лет. С 1994 по 2001 год он был мэром Нью-Йорка. В настоящее время Джулиани координирует попытки юристов Трампа оспорить результаты президентских выборов и доказать, что демократ Джо Байден победил лишь благодаря значительным нарушениям на избирательных участках. Пока что эти усилия не дали осязаемых результатов.
Китайским вирусом Трамп часто называет коронавирус COVID-19. Таким образом президент напоминает о стране происхождения заболевания. Трамп неоднократно заявлял, что КНР сделала недостаточно усилий, чтобы на стартовом этапе сдержать распространение вируса.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Такой герой, как я балерина.🙂
Життєпис[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D0%B4%D1%96_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%96&veaction=edit§ion=1 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D0%B4%D1%96_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%96&action=edit§ion=1 ред. код ]
Зажив слави у Нью-Йорку та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США завдяки своїй діяльності на посаді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80 прокурора , коли він успішно розслідував декілька гучних справ пов'язаних з діяльністю організованих злочинних угруповань у США. Також двічі обирався мером https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA Нью-Йорку (https://uk.wikipedia.org/wiki/1994 1994 -https://uk.wikipedia.org/wiki/2001 2001 ). На цій посаді він досяг неабияких успіхів у покращенні життя в місті, зменшенні рівня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C злочинності та взагалі покращенні іміджу найбільшого міста країни. До його досягнень належить масштабне скорочення злочинності в місті, успішну боротьбу з корупцією, економічний бум з появою сотень тисяч нових робочих місць і скороченням податків.
тоді як в той самий час в США рівень був 700 та впав десь до 470.- тобто на 30%. Тому ваші умовиводи -це ніяке не доведення
не зіпсував нічого - і то добре.
Тому, бажаю одужання!