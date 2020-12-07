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Новости Коронавирус и карантин
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Адвокат Трампа Джулиани, оспаривавший результаты выборов в США, подхватил COVID-19

Адвокат Трампа Джулиани, оспаривавший результаты выборов в США, подхватил COVID-19

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани, который после поражения Трампа на президентских выборах занимался координацией команды адвокатов, оспаривавших результаты выборов в разных штатах, заразился коронавирусом COVID-19.

Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в твиттере, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Руди Джулиани - безусловно лучший мэр в истории Нью-Йорка. Он без устали работает над тем, чтобы показать, что нынешние выборы явно были самыми коррумпированными в истории США. Он сдал положительный тест на китайский вирус", - написал Трамп в 

"Поправляйся побыстрее, Руди! А мы пока продолжим борьбу", - добавил президент США.

Отметим, что Джулиани 76 лет. С 1994 по 2001 год он был мэром Нью-Йорка. В настоящее время Джулиани координирует попытки юристов Трампа оспорить результаты президентских выборов и доказать, что демократ Джо Байден победил лишь благодаря значительным нарушениям на избирательных участках. Пока что эти усилия не дали осязаемых результатов.

Китайским вирусом Трамп часто называет коронавирус COVID-19. Таким образом президент напоминает о стране происхождения заболевания. Трамп неоднократно заявлял, что КНР сделала недостаточно усилий, чтобы на стартовом этапе сдержать распространение вируса.

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Автор: 

карантин (16729) США (26471) Трамп Дональд (5122) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Это ковид подхватил заразу от "токсичного" Джулиани.
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07.12.2020 09:03
+4
Ну підхватив, так підхватив, мало що можна підхватити від Трампа.
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07.12.2020 09:09
+4
ни хера он не боролся с мафией, он сам из мафиозного итальянского клана, при нем преступность в NY была на высшем уровнем, которую он ни разу нее поборол
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07.12.2020 09:11
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Это ковид подхватил заразу от "токсичного" Джулиани.
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07.12.2020 09:03 Ответить
Как с мафией во время мерства боролся - так герой вам был, а как с мафией на фальсификациях выборов стал бороться - так токсичным стал. Всё что нужно знать про бедонодебилов.
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07.12.2020 09:08 Ответить
ни хера он не боролся с мафией, он сам из мафиозного итальянского клана, при нем преступность в NY была на высшем уровнем, которую он ни разу нее поборол
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07.12.2020 09:11 Ответить
Це ти зара придумав, чи статистику дивився? Ану похвастайся
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07.12.2020 09:15 Ответить
И сюда уже приперся, трамполиз?
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07.12.2020 09:16 Ответить
І ти, жертва телевізора?
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07.12.2020 09:21 Ответить
І ти, жертва трампо-путінізма?
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07.12.2020 09:31 Ответить
Ты перечислил трампу миллион? Или только зарабатывать тут способен, трампосруль?
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07.12.2020 09:32 Ответить
навіщо мені відповідати тому, кто завжди маніпулює фактами і бреше на форумі
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07.12.2020 09:17 Ответить
А що так зливаємся одразу? Дай лінк на статистику кримінальносты по Ню Йорку. Це ж цифри держ.-стату
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07.12.2020 09:20 Ответить
Кацап,это бесполезно. Байден-президент США.
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07.12.2020 10:28 Ответить
Ти не в темі - вже давно Камалу просунули на цю посаду.
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07.12.2020 17:47 Ответить
Уже пуйло методичку подкинул: мэр-герой.
Такой герой, как я балерина.🙂
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07.12.2020 09:15 Ответить
мэр герой для NY это Билл де Блазио гораздо больше, хотя и к нему много вопросов
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07.12.2020 09:20 Ответить
Ольга не показуйте свою обмеженість , почитай хоч вікі(не пуйловську):
Життєпис[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D0%B4%D1%96_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%96&veaction=edit&section=1 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D0%B4%D1%96_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%96&action=edit&section=1 ред. код ]
Зажив слави у Нью-Йорку та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США завдяки своїй діяльності на посаді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80 прокурора , коли він успішно розслідував декілька гучних справ пов'язаних з діяльністю організованих злочинних угруповань у США. Також двічі обирався мером https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA Нью-Йорку (https://uk.wikipedia.org/wiki/1994 1994 -https://uk.wikipedia.org/wiki/2001 2001 ). На цій посаді він досяг неабияких успіхів у покращенні життя в місті, зменшенні рівня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C злочинності та взагалі покращенні іміджу найбільшого міста країни. До його досягнень належить масштабне скорочення злочинності в місті, успішну боротьбу з корупцією, економічний бум з появою сотень тисяч нових робочих місць і скороченням податків.
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07.12.2020 09:23 Ответить
не можу не поцікавитися, а що в той самий час було зі злочинністю в інших великих містах США? може, крім джуліані були й інші фактори для зниження злочинності, ну там крах срср, зменшення видатків на оборону і перерозподіл коштів на соціальні програми?
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07.12.2020 10:32 Ответить
Все може бути, я не американський історик,але якщо так написано в вікі-то я довіряю цьому джерелу. У вас немає безпосередніх доказів,що заслуга Джуліані -не його,лише сумніви критиків.багато прикладів, як просрати все,маючи купу активів для покоращення-приклад зеленського.так само нарід волал-що це він все здобув,а не Порошенко.окей.так все і просрав.
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07.12.2020 10:43 Ответить
ну то https://en.wikipedia.org/wiki/Crime_in_the_United_States читайте , ваше улюблене джерело, до речі. будете і далі стверджувати що оце от - заслуга джуліані?
Адвокат Трампа Джуліані, який оскаржував результати виборів у США, підхопив COVID-19 - Цензор.НЕТ 7460
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07.12.2020 10:53 Ответить
Ну, і?Чому приклад Джуліані не міг надихнути інші міста в США? . мені більше така картинка подобається, вона наочно демонструє ефективність мерів.
Адвокат Трампа Джуліані, який оскаржував результати виборів у США, підхопив COVID-19 - Цензор.НЕТ 2453
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07.12.2020 11:05 Ответить
Що і треба було довести. Перелам зі злочинністю відбувся задовго до джуліані, падіння злочинності відбулося по всій країні, роль джуліані в цьому процесі несуттєва.
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07.12.2020 13:02 Ответить
Ви нічого не довели. факти -це in та out при Джуліані. а рівень злочинності в Нью Йорку був суттєво вищим ніж в Америці в цілому. 2000 in при заході на посаду та 649 при виході на 100 тис населення - тобто падіння злочинності втричі!
тоді як в той самий час в США рівень був 700 та впав десь до 470.- тобто на 30%. Тому ваші умовиводи -це ніяке не доведення
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07.12.2020 13:29 Ответить
немає ніяких сферичних в вакуумі in and out. є загальні тренди які зламувались і започатковувались задовго до джуліані і в чому його заслуги немає.
Адвокат Трампа Джуліані, який оскаржував результати виборів у США, підхопив COVID-19 - Цензор.НЕТ 7588
не зіпсував нічого - і то добре.
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07.12.2020 14:50 Ответить
загальні тренди -це середнє по палаті. Падіння втричі та на 30% -це 2 великі різниці, і якщо вам просто Джуліані не подобається-то це ваша особиста справа, але до чого тут докази, яких у вас немає.
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07.12.2020 14:58 Ответить
Ты из тех, кому в подъезде пуйло нассал.
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07.12.2020 09:25 Ответить
А ты из тех кому пуйло белый и пушистый и мир в глазах его?
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07.12.2020 09:38 Ответить
Чего ты носишься с ним и цепляешься к людям как противная маленькая собачка? Мы тут США обговариваем, а ты бездоказательные ярлыки навешиваешь.
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07.12.2020 11:44 Ответить
Вы не США обговариваете, а вылизываете рыжую истеричку. Это разные вещи.
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07.12.2020 12:09 Ответить
У тебя методичка против Трампа. Ты бот.
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07.12.2020 12:33 Ответить
Добегался, дотрынделся.
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07.12.2020 09:25 Ответить
Перш за все,Джуліані-колишній мер Нью -Йорка, який багато зробив для міста та позивного іміджу США в цілому.
Тому, бажаю одужання!
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07.12.2020 09:05 Ответить
Це його демократи навмисно заразили. Щоб зірвати перемогу трам-пук-пука...
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07.12.2020 09:07 Ответить
А так, звісно - нехай одужує.
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07.12.2020 09:08 Ответить
у этого хоть мозга не сработала на военное положение, респект)... то у другого реднека сработало
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07.12.2020 09:09 Ответить
Ну підхватив, так підхватив, мало що можна підхватити від Трампа.
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07.12.2020 09:09 Ответить
А що йому залишалось робити? Гроші у Трампа взяв, жодного суду не виграв, пора в бункер, чи як Зеля з Ермаком --- відлежатися ...
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07.12.2020 09:36 Ответить
Может он и трамплина заразил, было бы здорово - Америка хоть передохнула бы от его дебильных митингов.
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07.12.2020 09:11 Ответить
Залиш Америці вирішувати чи ходита на мирний мінинг Трампа чи на згарище де байденята скачуть
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07.12.2020 09:16 Ответить
Заголовок супер.
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07.12.2020 09:20 Ответить
Пусть у Деркача купит подорожник, и приложит к заднице..
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07.12.2020 09:22 Ответить
В источнике, на который ссылается Цензор, написано "заразился", но здешний писака, видимо, настолько знаком с трипаком, что по привычке написал "подхватил".
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07.12.2020 09:32 Ответить
Старик Руди решил спетлять. Не хочет тонуть вместе с Дональдом.
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07.12.2020 10:27 Ответить
за словами Трампа, Джуліані отримав позитивний результат тесту. син Руді написав, що батько почувається добре... а от ВСЯ команда юристів, що тісно співпрацювала з Джуліані також вимушена піти на самоізоляцію...і це на передодні 8 грудня... і це після суботнього мітингу...'Don't listen to my friends': Trump encourages Georgia Republicans to vote... мда... за неофіційними витоками Вільям Барр може достроково залишити свій пост...
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07.12.2020 11:14 Ответить
Может и правда, а может удобный повод соскочить в самый решающий момент - дескать это не я проиграл, это я заболел, а подчинённые профукали суд, пока я в койке был.
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07.12.2020 12:16 Ответить
Адвокат Трампа Джуліані, який оскаржував результати виборів у США, підхопив COVID-19 - Цензор.НЕТ 1252
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07.12.2020 15:16 Ответить
 
 