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Штормовое предупреждение объявлено в акватории Азовского моря

Штормовое предупреждение объявлено в акватории Азовского моря

Сегодня, 7 декабря, в акватории Азовского моря ожидается шторм. Объявлен оранжевый уровень опасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГосЧС.

"Сегодня днем в акватории Азовского моря ожидаются порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 15-20 дм, быстрое обледенение судов (II уровень опасности, оранжевый)", - подчеркивается в сообщении ГосЧС.

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штормовое предупреждение (130) ГСЧС (4953)


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07.12.2020 10:16 Ответить
Штормове попередження оголошено в акваторії Азовського моря - Цензор.НЕТ 1749
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07.12.2020 11:17 Ответить
Ветер, как ветер))) Почти неделю уже такой) Правда морозец добавился) Да и свет на несколько часов обрубили)))
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07.12.2020 15:20 Ответить
 
 