Штормовое предупреждение объявлено в акватории Азовского моря
Сегодня, 7 декабря, в акватории Азовского моря ожидается шторм. Объявлен оранжевый уровень опасности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГосЧС.
"Сегодня днем в акватории Азовского моря ожидаются порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 15-20 дм, быстрое обледенение судов (II уровень опасности, оранжевый)", - подчеркивается в сообщении ГосЧС.
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https://ibigdan.livejournal.com/25978723.html В Ирпене знают толк в долгосрочном планировании