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Штормове попередження оголошено в акваторії Азовського моря

Штормове попередження оголошено в акваторії Азовського моря

Сьогодні, 7 грудня, в акваторії Азовського моря очікується шторм. Оголошено помаранчевий рівень небезпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Сьогодні вдень в акваторії Азовського моря очікуються пориви вітру 25-30 м/с, висота хвиль 15-20 дм, швидке обледеніння суден (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)", - наголошується в повідомленні ДСНС.

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Автор: 

штормове попередження (42) ДСНС (5092)


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https://ibigdan.livejournal.com/25978723.html В Ирпене знают толк в долгосрочном планировании

Штормове попередження оголошено в акваторії Азовського моря - Цензор.НЕТ 9866
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07.12.2020 10:16 Відповісти
Штормове попередження оголошено в акваторії Азовського моря - Цензор.НЕТ 1749
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07.12.2020 11:17 Відповісти
Ветер, как ветер))) Почти неделю уже такой) Правда морозец добавился) Да и свет на несколько часов обрубили)))
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07.12.2020 15:20 Відповісти
 
 