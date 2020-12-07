Штормове попередження оголошено в акваторії Азовського моря
Сьогодні, 7 грудня, в акваторії Азовського моря очікується шторм. Оголошено помаранчевий рівень небезпеки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
"Сьогодні вдень в акваторії Азовського моря очікуються пориви вітру 25-30 м/с, висота хвиль 15-20 дм, швидке обледеніння суден (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)", - наголошується в повідомленні ДСНС.
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https://ibigdan.livejournal.com/25978723.html В Ирпене знают толк в долгосрочном планировании