Штормове попередження оголошено в акваторії Азовського моря

Сьогодні, 7 грудня, в акваторії Азовського моря очікується шторм. Оголошено помаранчевий рівень небезпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Сьогодні вдень в акваторії Азовського моря очікуються пориви вітру 25-30 м/с, висота хвиль 15-20 дм, швидке обледеніння суден (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)", - наголошується в повідомленні ДСНС.

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