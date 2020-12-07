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Задолженность по зарплатам шахтерам будет погашена в ближайшее время, - Кабмин

Задолженность по зарплатам шахтерам будет погашена в ближайшее время, - Кабмин

Задолженность по заработной плате перед работниками государственных угольных шахт будет погашена в ближайшее время.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабинета Министров Украины.

Согласно данным Кабмина, на минувшей неделе правительство приняло решение о перераспределении средств, что позволит направить 1,4 млрд грн на выплату заработных плат работникам государственных угольных предприятий. 

"Это стало возможным благодаря изменениям в государственный бюджет на 2020 год, которые были приняты Верховной Радой Украины 17 ноября и которые вступили в силу 28 ноября. Уже на очередном заседании правительство утвердило порядок направления в государственный бюджет поступлений от ПАО "Укрнафта", за счет которых будет профинансировано погашение задолженности перед шахтерами", - подчеркивается в сообщении.

Также пресс-служба Кабмина напоминает, что в госбюджете-2020 (редакция от 14.11.2019) расходы по программе "Реструктуризация угольной отрасли" составляли 1,96 млрд грн, которые были распределены на 12 месяцев равными частями по 163,56 млн грн грн ежемесячно. Однако этих средств было недостаточно для погашения задолженности по заработной плате работникам государственных угольных предприятий. Поэтому уже в марте с целью своевременной выплаты текущей заработной платы и погашения задолженности бюджетные ассигнования за август-сентябрь в сумме 327,1 млн грн и за октябрь-декабрь в сумме 490,7 млн грн были перенесены на март 2020 года.

Кроме того, в апреле в результате изменений в госбюджет-2020 (от 13.04.2020) расходы по программе "Реструктуризация угольной отрасли" были увеличены на 1,6 млрд грн до 3,56 млрд грн, что позволило обеспечить погашение задолженности и выплаты текущих заработных плат весной -летом 2020 года.

В ноябре вследствие изменений в госбюджет-2020 (от 17.11.2020) расходы по программе "Реструктуризация угольной отрасли" были вновь увеличены на 1,4 млрд грн. Эти средства будут направлены на погашение остатка задолженности по зарплате работникам государственных угольных предприятий.

"Следует отметить, что за 11 месяцев 2020 года на выплату зарплаты и погашение задолженности по заработной плате государственным угледобывающим предприятиям направлено 5,3 млрд грн, в том числе из госбюджета 3,6 млрд грн", - подытожили в Кабмине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На зарплаты шахтерам из госбюджета выделили еще 1,4 млрд грн, - Минэнерго

Автор: 

Кабмин (14025) шахтеры (655) заработная плата (2400)


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Топ комментарии
+2
Заборгованість із зарплат шахтарям буде погашено найближчим часом, - Кабмін - Цензор.НЕТ 5968
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07.12.2020 10:49
+2
Заборгованість із зарплат шахтарям буде погашено найближчим часом, - Кабмін - Цензор.НЕТ 808
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07.12.2020 11:57
+1
сколько себя помню, сколько мы платим задолженности по з\п шахтерам и уголь покупаем в три дорога... - театр абсурда. если уголь покупаем, значит бабло в шахтах есть, если платим им з\п, значит и за уголь платить не нужно. должна же быть логческая связь с оплатой той задолженности?
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07.12.2020 10:50
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я ради ахметушки и не на такое способен, теперь буду платить зарплату на гос шахтах раз в год.
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07.12.2020 10:45 Ответить
далеко не поклонник ахметова,но объективно на его шахтах зарплата вовремя и неплохая.
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07.12.2020 12:19 Ответить
с такими льготами как у ахмета можно тройные оклады слюнявить и в плюс уходить это первое)) второе перед продажей шахту загоняют в полную жопу и продают таким уродам по цене чермета)) ты ещё расскажи как ахмет с витьком ларьки крышевал в 90-х))
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07.12.2020 12:45 Ответить
согласен полностью,знаю все это не понаслышке,просто написал что есть..
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07.12.2020 12:58 Ответить
Заборгованість із зарплат шахтарям буде погашено найближчим часом, - Кабмін - Цензор.НЕТ 5968
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07.12.2020 10:49 Ответить
В любом обществе 73% идиотов... это не приговор, это классика... вопрос в другом, над идиотами нужно работать... не сработаешь ты - сработает с идиотами враг, так у нас к прискорбию и получилось...
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07.12.2020 10:54 Ответить
сколько себя помню, сколько мы платим задолженности по з\п шахтерам и уголь покупаем в три дорога... - театр абсурда. если уголь покупаем, значит бабло в шахтах есть, если платим им з\п, значит и за уголь платить не нужно. должна же быть логческая связь с оплатой той задолженности?
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07.12.2020 10:50 Ответить
не ужели ты начал догадываться)) вроде и вагонетки такие же и отбойники, но одни шахты работают а вторые тарахтят касками под кабмином)) потом гос шахта идёт с молотка за копейки иии оо чудо)))) уголёк то продаётся да с жирным наваром
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07.12.2020 13:06 Ответить
Так у вас же денег нет.
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07.12.2020 11:05 Ответить
Заборгованість із зарплат шахтарям буде погашено найближчим часом, - Кабмін - Цензор.НЕТ 808
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07.12.2020 11:57 Ответить
 
 