Задолженность по зарплатам шахтерам будет погашена в ближайшее время, - Кабмин

Задолженность по заработной плате перед работниками государственных угольных шахт будет погашена в ближайшее время.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабинета Министров Украины.

Согласно данным Кабмина, на минувшей неделе правительство приняло решение о перераспределении средств, что позволит направить 1,4 млрд грн на выплату заработных плат работникам государственных угольных предприятий.

"Это стало возможным благодаря изменениям в государственный бюджет на 2020 год, которые были приняты Верховной Радой Украины 17 ноября и которые вступили в силу 28 ноября. Уже на очередном заседании правительство утвердило порядок направления в государственный бюджет поступлений от ПАО "Укрнафта", за счет которых будет профинансировано погашение задолженности перед шахтерами", - подчеркивается в сообщении.

Также пресс-служба Кабмина напоминает, что в госбюджете-2020 (редакция от 14.11.2019) расходы по программе "Реструктуризация угольной отрасли" составляли 1,96 млрд грн, которые были распределены на 12 месяцев равными частями по 163,56 млн грн грн ежемесячно. Однако этих средств было недостаточно для погашения задолженности по заработной плате работникам государственных угольных предприятий. Поэтому уже в марте с целью своевременной выплаты текущей заработной платы и погашения задолженности бюджетные ассигнования за август-сентябрь в сумме 327,1 млн грн и за октябрь-декабрь в сумме 490,7 млн грн были перенесены на март 2020 года.

Кроме того, в апреле в результате изменений в госбюджет-2020 (от 13.04.2020) расходы по программе "Реструктуризация угольной отрасли" были увеличены на 1,6 млрд грн до 3,56 млрд грн, что позволило обеспечить погашение задолженности и выплаты текущих заработных плат весной -летом 2020 года.

В ноябре вследствие изменений в госбюджет-2020 (от 17.11.2020) расходы по программе "Реструктуризация угольной отрасли" были вновь увеличены на 1,4 млрд грн. Эти средства будут направлены на погашение остатка задолженности по зарплате работникам государственных угольных предприятий.

"Следует отметить, что за 11 месяцев 2020 года на выплату зарплаты и погашение задолженности по заработной плате государственным угледобывающим предприятиям направлено 5,3 млрд грн, в том числе из госбюджета 3,6 млрд грн", - подытожили в Кабмине.

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