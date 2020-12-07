Заборгованість із зарплат шахтарям буде погашено найближчим часом, - Кабмін

Заборгованість із заробітної плати перед працівниками державних вугільних шахт буде погашено найближчим часом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабінету Міністрів України.

Згідно з даними Кабміну, минулого тижня уряд ухвалив рішення щодо розподілу коштів, що дозволить спрямувати 1,4 млрд грн на виплату заробітних плат працівникам державних вугільних підприємств.

"Це стало можливим завдяки змінам до Державного бюджету на 2020 рік, які було ухвалено Верховною Радою України 17 листопада та які набули чинності 28 листопада. Вже на черговому засіданні Уряд затвердив порядок спрямування до державного бюджету надходжень від ПАТ "Укрнафта", за рахунок яких буде профінансовано погашення заборгованості перед шахтарями", - наголошується в повідомленні.

Також пресслужба Кабміну нагадує, що в Держбюджеті-2020 (редакція від 14.11.2019) видатки за програмою "Реструктуризація вугільної галузі" становили 1,96 млрд грн, які було розподілено на 12 місяців рівними частинами по 163,56 млн грн щомісячно. Проте цих коштів було недостатньо для погашення заборгованості із заробітних плат працівникам державних вугільних підприємств. Тому вже в березні з метою своєчасної виплати поточної заробітної плати та погашення заборгованості бюджетні асигнування за серпень-вересень у сумі 327,1 млн грн та за жовтень-грудень у сумі 490,7 млн грн було перенесено на березень 2020 року.

Крім того, у квітні змінами до Держбюджету-2020 (від 13.04.2020) видатки за програмою "Реструктуризація вугільної галузі" було збільшено на 1,6 млрд грн до 3,56 млрд грн, що дозволило забезпечити погашення заборгованості та виплати поточних заробітних плат навесні-влітку 2020 року.

У листопаді змінами до Держбюджету-2020 (від 17.11.2020) видатки за програмою "Реструктуризація вугільної галузі" було знову збільшено на 1,4 млрд грн. Ці кошти будуть спрямовані на погашення залишку заборгованості із зарплати працівникам державних вугільних підприємств.

"Слід зауважити, що за 11 місяців 2020 року на виплату зарплати та погашення заборгованості із заробітної плати державними вугледобувними підприємствами спрямовано 5,3 млрд грн, у тому числі з держбюджету 3,6 млрд грн", - підсумували в Кабміні.

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