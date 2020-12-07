УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11239 відвідувачів онлайн
Новини
824 10

Заборгованість із зарплат шахтарям буде погашено найближчим часом, - Кабмін

Заборгованість із зарплат шахтарям буде погашено найближчим часом, - Кабмін

Заборгованість із заробітної плати перед працівниками державних вугільних шахт буде погашено найближчим часом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабінету Міністрів України.

Згідно з даними Кабміну, минулого тижня уряд ухвалив рішення щодо розподілу коштів, що дозволить спрямувати 1,4 млрд грн на виплату заробітних плат працівникам державних вугільних підприємств.

"Це стало можливим завдяки змінам до Державного бюджету на 2020 рік, які було ухвалено Верховною Радою України 17 листопада та які набули чинності 28 листопада. Вже на черговому засіданні Уряд затвердив порядок спрямування до державного бюджету надходжень від ПАТ "Укрнафта", за рахунок яких буде профінансовано погашення заборгованості перед шахтарями", - наголошується в повідомленні.

Також пресслужба Кабміну нагадує, що в Держбюджеті-2020 (редакція від 14.11.2019) видатки за програмою "Реструктуризація вугільної галузі" становили 1,96 млрд грн, які було розподілено на 12 місяців рівними частинами по 163,56 млн грн щомісячно. Проте цих коштів було недостатньо для погашення заборгованості із заробітних плат працівникам державних вугільних підприємств. Тому вже в березні з метою своєчасної виплати поточної заробітної плати та погашення заборгованості бюджетні асигнування за серпень-вересень у сумі 327,1 млн грн та за жовтень-грудень у сумі 490,7 млн грн було перенесено на березень 2020 року.

Крім того, у квітні змінами до Держбюджету-2020 (від 13.04.2020) видатки за програмою "Реструктуризація вугільної галузі" було збільшено на 1,6 млрд грн до 3,56 млрд грн, що дозволило забезпечити погашення заборгованості та виплати поточних заробітних плат навесні-влітку 2020 року.

У листопаді змінами до Держбюджету-2020 (від 17.11.2020) видатки за програмою "Реструктуризація вугільної галузі" було знову збільшено на 1,4 млрд грн. Ці кошти будуть спрямовані на погашення залишку заборгованості із зарплати працівникам державних вугільних підприємств.

"Слід зауважити, що за 11 місяців 2020 року на виплату зарплати та погашення заборгованості із заробітної плати державними вугледобувними підприємствами спрямовано 5,3 млрд грн, у тому числі з держбюджету 3,6 млрд грн", - підсумували в Кабміні.

Також читайте: На зарплати шахтарям із держбюджету виділили ще 1,4 млн грн, - Міненерго

Автор: 

Кабмін (14072) шахтарі (537) зарплата (2238)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+2
Заборгованість із зарплат шахтарям буде погашено найближчим часом, - Кабмін - Цензор.НЕТ 5968
показати весь коментар
07.12.2020 10:49
+2
Заборгованість із зарплат шахтарям буде погашено найближчим часом, - Кабмін - Цензор.НЕТ 808
показати весь коментар
07.12.2020 11:57
+1
сколько себя помню, сколько мы платим задолженности по з\п шахтерам и уголь покупаем в три дорога... - театр абсурда. если уголь покупаем, значит бабло в шахтах есть, если платим им з\п, значит и за уголь платить не нужно. должна же быть логческая связь с оплатой той задолженности?
показати весь коментар
07.12.2020 10:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
я ради ахметушки и не на такое способен, теперь буду платить зарплату на гос шахтах раз в год.
показати весь коментар
07.12.2020 10:45 Відповісти
далеко не поклонник ахметова,но объективно на его шахтах зарплата вовремя и неплохая.
показати весь коментар
07.12.2020 12:19 Відповісти
с такими льготами как у ахмета можно тройные оклады слюнявить и в плюс уходить это первое)) второе перед продажей шахту загоняют в полную жопу и продают таким уродам по цене чермета)) ты ещё расскажи как ахмет с витьком ларьки крышевал в 90-х))
показати весь коментар
07.12.2020 12:45 Відповісти
согласен полностью,знаю все это не понаслышке,просто написал что есть..
показати весь коментар
07.12.2020 12:58 Відповісти
Заборгованість із зарплат шахтарям буде погашено найближчим часом, - Кабмін - Цензор.НЕТ 5968
показати весь коментар
07.12.2020 10:49 Відповісти
В любом обществе 73% идиотов... это не приговор, это классика... вопрос в другом, над идиотами нужно работать... не сработаешь ты - сработает с идиотами враг, так у нас к прискорбию и получилось...
показати весь коментар
07.12.2020 10:54 Відповісти
сколько себя помню, сколько мы платим задолженности по з\п шахтерам и уголь покупаем в три дорога... - театр абсурда. если уголь покупаем, значит бабло в шахтах есть, если платим им з\п, значит и за уголь платить не нужно. должна же быть логческая связь с оплатой той задолженности?
показати весь коментар
07.12.2020 10:50 Відповісти
не ужели ты начал догадываться)) вроде и вагонетки такие же и отбойники, но одни шахты работают а вторые тарахтят касками под кабмином)) потом гос шахта идёт с молотка за копейки иии оо чудо)))) уголёк то продаётся да с жирным наваром
показати весь коментар
07.12.2020 13:06 Відповісти
Так у вас же денег нет.
показати весь коментар
07.12.2020 11:05 Відповісти
Заборгованість із зарплат шахтарям буде погашено найближчим часом, - Кабмін - Цензор.НЕТ 808
показати весь коментар
07.12.2020 11:57 Відповісти
 
 