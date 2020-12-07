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В Украине снижается количество госпитализированных с COVID-19, - Степанов
В Украине снижается число госпитализированных пациентов с COVID-19. На прошлой неделе госпитализировали на полторы тысячи меньше, чем на позапрошлой неделе с 23 по 29 ноября.
Об этом в ходе брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"Есть еще один показатель, который тоже для нас важнейший... На прошлой неделе у нас были госпитализированы 10 тыс. 100 человек. В отличие от позапрошлой недели, где были госпитализированы 11 тыс. 606 человек. То есть, на полторы тысячи меньше пациентов были госпитализированы в наши больницы", - отметил глава Минздрава.
По его словам, причиной положительной динамики стало выполнение противоэпидемических мероприятий.
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Ждете когда человек подыхать будет..
Уроды..
Из неопубликованных откровений ЗЕ
Как любил говаривать Адольф: "Что и требовалось доказать!"
Да и отвечать прийдется, почему при таком катастрофическом положении в стране на счетах Минздрава до сих пор лежит не использованных 21 млрд. гривен?
Например, выгоднее прокручивать на депозитах, чем вовремя платить медперсоналу? И т. д.
Может поэтому и не увольняют Степанова, так как он главное звено в этих операциях?
За пару тижнів буде новий сплеск. Граються гниди зеленопикі, граються.
А их то всего лишь уполовинили при оглашении
стрелятьгоспитализировать.