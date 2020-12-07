В Украине снижается количество госпитализированных с COVID-19, - Степанов

В Украине снижается число госпитализированных пациентов с COVID-19. На прошлой неделе госпитализировали на полторы тысячи меньше, чем на позапрошлой неделе с 23 по 29 ноября.

Об этом в ходе брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Есть еще один показатель, который тоже для нас важнейший... На прошлой неделе у нас были госпитализированы 10 тыс. 100 человек. В отличие от позапрошлой недели, где были госпитализированы 11 тыс. 606 человек. То есть, на полторы тысячи меньше пациентов были госпитализированы в наши больницы", - отметил глава Минздрава.

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По его словам, причиной положительной динамики стало выполнение противоэпидемических мероприятий.