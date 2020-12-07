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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине снижается количество госпитализированных с COVID-19, - Степанов

В Украине снижается количество госпитализированных с COVID-19, - Степанов

В Украине снижается число госпитализированных пациентов с COVID-19. На прошлой неделе госпитализировали на полторы тысячи меньше, чем на позапрошлой неделе с 23 по 29 ноября.

Об этом в ходе брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Есть еще один показатель, который тоже для нас важнейший... На прошлой неделе у нас были госпитализированы 10 тыс. 100 человек. В отличие от позапрошлой недели, где были госпитализированы 11 тыс. 606 человек. То есть, на полторы тысячи меньше пациентов были госпитализированы в наши больницы", - отметил глава Минздрава.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Карантин выходного дня сработал, снизилось количество заболевших и госпитализированных, - Степанов

По его словам, причиной положительной динамики стало выполнение противоэпидемических мероприятий.

Автор: 

больница (1437) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
Потому что вы их не госпитализируете
Ждете когда человек подыхать будет..
Уроды..
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07.12.2020 10:41
+9
"Чтобы уменьшить количество госпитализируемых надо перестать госпитализировать".
Из неопубликованных откровений ЗЕ
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07.12.2020 11:03
+8
В Україні знижується кількість госпіталізованих з COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 4449
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07.12.2020 11:07
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а вот в это верим! ибо некуда...
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07.12.2020 10:36 Ответить
або вони просто мруть на підходах до госпіталізації
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07.12.2020 12:50 Ответить
Потому что вы их не госпитализируете
Ждете когда человек подыхать будет..
Уроды..
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07.12.2020 10:41 Ответить
Полностью правда. А еще не тестируют.
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07.12.2020 12:09 Ответить
Що,лікарі перестали приписувати кількість хворих? Уже наїлись доплатами за ковідних? Не вірю. У них нема тормозу. Скільки не дай грошей,все мало.
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07.12.2020 10:45 Ответить
все, расходимся , победили
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07.12.2020 10:45 Ответить
А хворих зростає...
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07.12.2020 10:48 Ответить
Отслеживаю по Киеву. За октябрь число тяжелых больных удвоилось, почти так же выросло число получающих кислород, а общее число в больницах мало выросло. Если госпитализировать только задыхающихся, то довольно длительно можно не иметь роста заполнения коек, а если по жребию отбирать, то вообще никакой перегрузки больниц не будет никогда.
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07.12.2020 10:56 Ответить
"Чтобы уменьшить количество госпитализируемых надо перестать госпитализировать".
Из неопубликованных откровений ЗЕ
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07.12.2020 11:03 Ответить
В Україні знижується кількість госпіталізованих з COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 4449
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07.12.2020 11:07 Ответить
Т.е. гастроли квартала можно не отменять?

Как любил говаривать Адольф: "Что и требовалось доказать!"
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07.12.2020 11:09 Ответить
Что только Степанов не придумает, чтобы избежать увольнения.
Да и отвечать прийдется, почему при таком катастрофическом положении в стране на счетах Минздрава до сих пор лежит не использованных 21 млрд. гривен?
Например, выгоднее прокручивать на депозитах, чем вовремя платить медперсоналу? И т. д.
Может поэтому и не увольняют Степанова, так как он главное звено в этих операциях?
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07.12.2020 11:10 Ответить
стебанов,спасибо за оперативность,поблевал...
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07.12.2020 11:11 Ответить
Ура победа!!! Побороли вместе с полицией не зря с ковид фонда выделяли для мусоров несколько раз млрд гривен для "борьбы" не зря всё побороли разом!!!теперь можно идти на 95квартал а потом на лыжи и в Буковель, все для народа
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07.12.2020 11:12 Ответить
Видимо перестали принимать ... может местов нема ...
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07.12.2020 11:12 Ответить
В Україні знижується кількість госпіталізованих з COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 7651
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07.12.2020 11:13 Ответить
ага.. Бо де ж взяти по вісім обіцяних тисяч мільону громадян )))
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07.12.2020 11:37 Ответить
маніпулятори та брехуни.
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07.12.2020 11:38 Ответить
Не снижается, а занижается. Корпоративчики нужно провести квартальные. А иначе чтожеш, кудажеш,какжеш, никак.
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07.12.2020 11:44 Ответить
Степанов, не пейте баяру !!!!
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07.12.2020 11:46 Ответить
Ура!!! Теперь по 8 тысяч никому выплачивать не придется. ( что до выписанных, то их выталкивают из больницы как только они начинают дышать самостоятельно.. а дальше дома- дома.. долечивайтесь Как то так.)
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07.12.2020 12:00 Ответить
І це всього лише чотири дня був карантин вихідного дня. Відмінили.
За пару тижнів буде новий сплеск. Граються гниди зеленопикі, граються.
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07.12.2020 12:59 Ответить
Минздрав сократил тестирование, чтобы показать снижение эпидемии коронавируса, - Лерос - http://www.procreditbank.com.ua/business-clients/dealership/documentary-collection
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07.12.2020 14:00 Ответить
Все "СМИ" радостно вопят о "снижении уровня заболеваемости".
А их то всего лишь уполовинили при оглашении
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07.12.2020 14:27 Ответить
Само пришло, само ушло. Главное, чтобы Степанов не мешал!
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07.12.2020 15:53 Ответить
Потому что вы просто перестали стрелять госпитализировать.
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07.12.2020 17:22 Ответить
именно
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07.12.2020 19:49 Ответить
В Україні знижується кількість госпіталізованих з COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 5550
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07.12.2020 18:39 Ответить
какой локдаун - зе корпоративы на носу
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07.12.2020 18:42 Ответить
Ну конечно снижается, потому как не госпитализируют уже даже с пневмонией....
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07.12.2020 19:48 Ответить
Всі хочуть на Свята опинитися серед близьких - або вдома, або на цвинтарі...
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07.12.2020 20:39 Ответить
А давайте все больницы закроем , а врачей в неоплачиваемый отпуск! И госпитализаций не будет вовсе.
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07.12.2020 20:47 Ответить
 
 