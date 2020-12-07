В Україні знижується кількість госпіталізованих з COVID-19, - Степанов

В Україні знижується кількість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19. Минулого тижня госпіталізували на півтори тисячі менше, ніж позаминулого тижня з 23 по 29 листопада.

Про це в ході брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Є ще один показник, який теж для нас найважливіший ... Минулого тижня у нас були госпіталізовані 10 тис. 100 осіб. На відміну від позаминулого тижня, де були госпіталізовані 11 тис. 606 осіб. Тобто, на півтори тисячі менше пацієнтів були госпіталізовані в наші лікарні", - зазначив глава МОЗ.

За його словами, причиною позитивної динаміки стало виконання протиепідемічних заходів.

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