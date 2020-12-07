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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні знижується кількість госпіталізованих з COVID-19, - Степанов

В Україні знижується кількість госпіталізованих з COVID-19, - Степанов

В Україні знижується кількість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19. Минулого тижня госпіталізували на півтори тисячі менше, ніж позаминулого тижня з 23 по 29 листопада.

Про це в ході брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Є ще один показник, який теж для нас найважливіший ... Минулого тижня у нас були госпіталізовані 10 тис. 100 осіб. На відміну від позаминулого тижня, де були госпіталізовані 11 тис. 606 осіб. Тобто, на півтори тисячі менше пацієнтів були госпіталізовані в наші лікарні", - зазначив глава МОЗ.

За його словами, причиною позитивної динаміки стало виконання протиепідемічних заходів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантин вихідного дня спрацював, знизилася кількість захворілих і госпіталізованих, - Степанов

Автор: 

лікарня (1357) карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
Потому что вы их не госпитализируете
Ждете когда человек подыхать будет..
Уроды..
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07.12.2020 10:41
+9
"Чтобы уменьшить количество госпитализируемых надо перестать госпитализировать".
Из неопубликованных откровений ЗЕ
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07.12.2020 11:03
+8
В Україні знижується кількість госпіталізованих з COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 4449
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07.12.2020 11:07
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а вот в это верим! ибо некуда...
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07.12.2020 10:36 Відповісти
або вони просто мруть на підходах до госпіталізації
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07.12.2020 12:50 Відповісти
Потому что вы их не госпитализируете
Ждете когда человек подыхать будет..
Уроды..
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07.12.2020 10:41 Відповісти
Полностью правда. А еще не тестируют.
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07.12.2020 12:09 Відповісти
Що,лікарі перестали приписувати кількість хворих? Уже наїлись доплатами за ковідних? Не вірю. У них нема тормозу. Скільки не дай грошей,все мало.
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07.12.2020 10:45 Відповісти
все, расходимся , победили
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07.12.2020 10:45 Відповісти
А хворих зростає...
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07.12.2020 10:48 Відповісти
Отслеживаю по Киеву. За октябрь число тяжелых больных удвоилось, почти так же выросло число получающих кислород, а общее число в больницах мало выросло. Если госпитализировать только задыхающихся, то довольно длительно можно не иметь роста заполнения коек, а если по жребию отбирать, то вообще никакой перегрузки больниц не будет никогда.
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07.12.2020 10:56 Відповісти
"Чтобы уменьшить количество госпитализируемых надо перестать госпитализировать".
Из неопубликованных откровений ЗЕ
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07.12.2020 11:03 Відповісти
В Україні знижується кількість госпіталізованих з COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 4449
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07.12.2020 11:07 Відповісти
Т.е. гастроли квартала можно не отменять?

Как любил говаривать Адольф: "Что и требовалось доказать!"
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07.12.2020 11:09 Відповісти
Что только Степанов не придумает, чтобы избежать увольнения.
Да и отвечать прийдется, почему при таком катастрофическом положении в стране на счетах Минздрава до сих пор лежит не использованных 21 млрд. гривен?
Например, выгоднее прокручивать на депозитах, чем вовремя платить медперсоналу? И т. д.
Может поэтому и не увольняют Степанова, так как он главное звено в этих операциях?
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07.12.2020 11:10 Відповісти
стебанов,спасибо за оперативность,поблевал...
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07.12.2020 11:11 Відповісти
Ура победа!!! Побороли вместе с полицией не зря с ковид фонда выделяли для мусоров несколько раз млрд гривен для "борьбы" не зря всё побороли разом!!!теперь можно идти на 95квартал а потом на лыжи и в Буковель, все для народа
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07.12.2020 11:12 Відповісти
Видимо перестали принимать ... может местов нема ...
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07.12.2020 11:12 Відповісти
В Україні знижується кількість госпіталізованих з COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 7651
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07.12.2020 11:13 Відповісти
ага.. Бо де ж взяти по вісім обіцяних тисяч мільону громадян )))
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07.12.2020 11:37 Відповісти
маніпулятори та брехуни.
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07.12.2020 11:38 Відповісти
Не снижается, а занижается. Корпоративчики нужно провести квартальные. А иначе чтожеш, кудажеш,какжеш, никак.
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07.12.2020 11:44 Відповісти
Степанов, не пейте баяру !!!!
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07.12.2020 11:46 Відповісти
Ура!!! Теперь по 8 тысяч никому выплачивать не придется. ( что до выписанных, то их выталкивают из больницы как только они начинают дышать самостоятельно.. а дальше дома- дома.. долечивайтесь Как то так.)
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07.12.2020 12:00 Відповісти
І це всього лише чотири дня був карантин вихідного дня. Відмінили.
За пару тижнів буде новий сплеск. Граються гниди зеленопикі, граються.
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07.12.2020 12:59 Відповісти
Минздрав сократил тестирование, чтобы показать снижение эпидемии коронавируса, - Лерос - http://www.procreditbank.com.ua/business-clients/dealership/documentary-collection
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07.12.2020 14:00 Відповісти
Все "СМИ" радостно вопят о "снижении уровня заболеваемости".
А их то всего лишь уполовинили при оглашении
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07.12.2020 14:27 Відповісти
Само пришло, само ушло. Главное, чтобы Степанов не мешал!
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07.12.2020 15:53 Відповісти
Потому что вы просто перестали стрелять госпитализировать.
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07.12.2020 17:22 Відповісти
именно
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07.12.2020 19:49 Відповісти
В Україні знижується кількість госпіталізованих з COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 5550
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07.12.2020 18:39 Відповісти
какой локдаун - зе корпоративы на носу
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07.12.2020 18:42 Відповісти
Ну конечно снижается, потому как не госпитализируют уже даже с пневмонией....
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07.12.2020 19:48 Відповісти
Всі хочуть на Свята опинитися серед близьких - або вдома, або на цвинтарі...
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07.12.2020 20:39 Відповісти
А давайте все больницы закроем , а врачей в неоплачиваемый отпуск! И госпитализаций не будет вовсе.
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07.12.2020 20:47 Відповісти
 
 