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В Україні знижується кількість госпіталізованих з COVID-19, - Степанов
В Україні знижується кількість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19. Минулого тижня госпіталізували на півтори тисячі менше, ніж позаминулого тижня з 23 по 29 листопада.
Про це в ході брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"Є ще один показник, який теж для нас найважливіший ... Минулого тижня у нас були госпіталізовані 10 тис. 100 осіб. На відміну від позаминулого тижня, де були госпіталізовані 11 тис. 606 осіб. Тобто, на півтори тисячі менше пацієнтів були госпіталізовані в наші лікарні", - зазначив глава МОЗ.
За його словами, причиною позитивної динаміки стало виконання протиепідемічних заходів.
Топ коментарі
+13 Татьяна Бобошко
показати весь коментар07.12.2020 10:41
+9 Герхард
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+8 Прощай немытая раССея
показати весь коментар07.12.2020 11:07
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Ждете когда человек подыхать будет..
Уроды..
Из неопубликованных откровений ЗЕ
Как любил говаривать Адольф: "Что и требовалось доказать!"
Да и отвечать прийдется, почему при таком катастрофическом положении в стране на счетах Минздрава до сих пор лежит не использованных 21 млрд. гривен?
Например, выгоднее прокручивать на депозитах, чем вовремя платить медперсоналу? И т. д.
Может поэтому и не увольняют Степанова, так как он главное звено в этих операциях?
За пару тижнів буде новий сплеск. Граються гниди зеленопикі, граються.
А их то всего лишь уполовинили при оглашении
стрелятьгоспитализировать.