В ближайшие годы Украина может остаться без медиков, - Степанов
Отток медиков из Украины может значительно активизироваться в связи с тем, что в европейских странах на них растет спрос.
Об этом заявил сегодня в ходе брифинга глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, отток медицинских кадров из Украины может значительно активизироваться и из-за низких зарплат в нашей стране.
Он подчеркнул, что в ближайшие годы Украина может остаться без медиков, если оплата труда медицинских работников не будет повышена.
Напомним, ранее Нацслужба здоровья сообщала, что в Украине с апреля уволилось 5 тысяч врачей специализированного звена. А новых врачей зарегистрировано более тысячи.
В НСЗУ отмечали, что трансформация системы обнаружила пробелы на медицинском рынке труда и создала спрос на новые специальности.
За апрель-сентябрь средняя зарплата украинских медиков до вычета налогов в медучреждениях, которые оказывают специализированную помощь, составляет для руководителей учреждений - 23,5 тысячи гривен, для врачей - почти 9 тысяч, для среднего медперсонала - 7,5 тысячи и для младшего медперсонала - 6,1 тысячи гривен.
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Медики стране не так нужны.
Отец Елены Зеленской мало того, что рубит бабло с ВДВОЕ подрожавших дорог при их строительстве, так еще и за "помощь" депутану подзарабатывает.
Отец Елены Зеленской Владимир Кияшко работает помощником нардепа от "Слуги народа" Олега Бондаренко и занимается темой переработки промышленных отходов в дорожное покрытие.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/3/7233742/
Об этом https://t.me/oleksiihoncharenko/4290 сообщает народный депутат Алексей Гончаренко со ссылкой на журналистов-расследователей программы Watchdogs, передает https://regionews.ua/rus RegioNews .
Как сообщает "Украинская правда", отец Елены Зеленской Владимир Кияшко "занимается темой переработки промышленных отходов на дорожное покрытие".
https://regionews.ua/rus/news/politics/1605784947-test-zelenskogo-prichasten-k-hishcheniyu-sredstv-iz-covid-fonda-na-dorogi---nardep
Так решили избиратели...
Глупости это! За бугром нужны хорошие врачи, а не эти бестолковые взяточники, что врачами себя называют. Нормальных врачей по пальцам можно пересчитать.
Нужно еще раз миролюбно и решительно поднять тарифы, раз в пять, "на все". Чтоб свалить из страны мечтали даже парализованные.
Отток медиков из Украины может значительно активизироваться в связи с тем, что в европейских странах на них растет спрос." - и кто в этом виноват, украинцы, власть возглавляемая Зеленским, или европейские страны? Кто за уничтожение медицины будет отвечать, Степанов, Зеленский, оба, или никто?