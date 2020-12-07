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Найближчими роками Україна може залишитися без медиків, - Степанов

Найближчими роками Україна може залишитися без медиків, - Степанов

Відтік медиків з України може значно активізуватися у зв'язку з тим, що в європейських країнах на них зростає попит.

Про це заявив сьогодні під час брифінгу глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, відтік медичних кадрів з України може значно активізуватися і через низькі зарплати у нашій державі.

Він наголосив, що найближчими роками Україна може залишитися без медиків, якщо оплата праці медичних працівників не буде підвищена.

Нагадаємо, раніше Нацслужба здоров'я повідомляла, що в Україні з квітня звільнилися 5 тисяч лікарів спеціалізованої ланки. А нових лікарів зареєстровано понад тисячу.

У НСЗУ зазначали, що трансформація системи виявила прогалини на медичному ринку праці і створила попит на нові спеціальності.

За квітень-вересень середня зарплата українських медиків до вирахування податків у медустановах, які надають спеціалізовану допомогу, становить для керівників установ - 23,5 тисячі гривень, для лікарів - майже 9 тисяч, для середнього медперсоналу - 7,5 тисячі і для молодшого медперсоналу - 6,1 тисячі гривень.

Також читайте: Там немає розкоші та надмірностей. Це бюджет життя, - МОЗ наполягатиме на збільшенні фінансування медицини

Автор: 

медицина (2115) МОЗ (5390) Степанов Максим (2196) зарплата (2238)


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Топ коментарі
+18
Хуже не будет! Лишь бы не Порошенко!
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07.12.2020 11:17
+9
он как и зебил, спец только по видосикам.
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07.12.2020 11:30
+8
У Зебила есть кореш доктор Комаровский,его кстати любят цитировать кацапские сми вот он пусть и лечит
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07.12.2020 11:14
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От как хорошо ,будем народными методами лечиться - водка,сало,чесночёк и зелёненький лучок ...
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07.12.2020 11:09 Відповісти
Хуже не будет! Лишь бы не Порошенко!
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07.12.2020 11:17 Відповісти
На слово - зелене, починається алергія.
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07.12.2020 11:19 Відповісти
Найближчими роками Україна може залишитися без медиків, - Степанов - Цензор.НЕТ 3850
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07.12.2020 12:00 Відповісти
Породиоты никак не успокоятся ? При шоколадном ***** медики по 2000 баксов зп имели ?
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08.12.2020 09:06 Відповісти
Специально для упорооого зебила. Чистая статистика 2020. Смачного

Найближчими роками Україна може залишитися без медиків, - Степанов - Цензор.НЕТ 2694
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08.12.2020 09:35 Відповісти
Это он типа такой самокритичный?
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07.12.2020 11:10 Відповісти
Це він типу такий брехливий. Я про зарплати. Він напевно мав на увазі Феофанію і спеціалізовані алузеві лікувальні заклади. Хай би у комунальних поцікавився, фантаст.
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07.12.2020 11:15 Відповісти
Ну да, он говорит, что с его зелеными реформами в медицине он всех медиков разгонит по разным странам, а вы, украинцы, будете сидеть без медицины.
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07.12.2020 11:55 Відповісти
Теперь понятно для чего была начата реформа.
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07.12.2020 11:11 Відповісти
От реформы до "реформы" оказалась всего одна галочка в бюллетене. От "хотим больше" до "нам бы только выжить". Без денег, оказывается, медики работать не хотят.
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07.12.2020 12:03 Відповісти
У Зебила есть кореш доктор Комаровский,его кстати любят цитировать кацапские сми вот он пусть и лечит
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07.12.2020 11:14 Відповісти
он как и зебил, спец только по видосикам.
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07.12.2020 11:30 Відповісти
Увеличивайте дальше зарплаты, доплаты помощникам-родственникам нардепов.
Медики стране не так нужны.

Отец Елены Зеленской мало того, что рубит бабло с ВДВОЕ подрожавших дорог при их строительстве, так еще и за "помощь" депутану подзарабатывает.

Отец Елены Зеленской Владимир Кияшко работает помощником нардепа от "Слуги народа" Олега Бондаренко и занимается темой переработки промышленных отходов в дорожное покрытие.



https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/3/7233742/


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07.12.2020 11:16 Відповісти
Тесть президента Украины Владимира Зеленского причастен к схемам по разворовыванию средств на программе "Большая стройка".

Об этом https://t.me/oleksiihoncharenko/4290 сообщает народный депутат Алексей Гончаренко со ссылкой на журналистов-расследователей программы Watchdogs, передает https://regionews.ua/rus RegioNews .

Как сообщает "Украинская правда", отец Елены Зеленской Владимир Кияшко "занимается темой переработки промышленных отходов на дорожное покрытие".

https://regionews.ua/rus/news/politics/1605784947-test-zelenskogo-prichasten-k-hishcheniyu-sredstv-iz-covid-fonda-na-dorogi---nardep
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07.12.2020 11:18 Відповісти
Не видел совсем уж бедных врачей.
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07.12.2020 11:16 Відповісти
а почему они должны быть"совсем уж бедные"?
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07.12.2020 11:33 Відповісти
Потому что, совсем уж бедные, несут врачам последнюю копейку. Совсем уж бедных много, врачей мало, Степанов не даст соврать. Вот это " накопление капитала" в коридорах больниц и делает врачей не такими уж и бедными.
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07.12.2020 11:54 Відповісти
еще раз,почему врачи должны быть "совсем уж бедные"? ответ поражает своей логикой,потому что "Совсем уж бедных много",а еще полно ленивых и тупых,73 процента например,которые голосуют за свою бедность . а врачи тут при чем,что бедных полно? может претензии выскажешь власти за количество бедных,а не врачам?
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07.12.2020 12:12 Відповісти
У матери был рак. За 6 месяцев лечения выдавили все до копейки. Отдали умирать домой с опухшим, как барабан, животом. Умерла через день. Долго искал лечащего, чтобы оформить заключение. В заключении написано - инфаркт. Не надо мне рассказывать об этих "святых людях". Это было 14 лет назад. Какие 73%?
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07.12.2020 12:32 Відповісти
тебе никто не рассказывает. объясняю,врачи бывают разные и всех сваливать в одну кучу? онкологи это отдельная каста.мафия.и с них кормятся даже менты. сплошной криминал,вымогательство и испытания незарегистрированных лекарств по заказу зарубежных фарм компаний. хирурги тоже подбарыживают, но не все. узкие специалисты сосут х р,шоколадку в благодарность никто не принесет из "совсем уж бедных". так что обобщать не надо.
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07.12.2020 12:50 Відповісти
Скорее бы Украина без Степанова осталась - этот Хичкок от медицины слишком хоррорами увлекся. Работу работай!
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07.12.2020 11:17 Відповісти
Ясный пень останемся, если снимут с должности такого профффесора.
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07.12.2020 11:18 Відповісти
А якщо красти меньше і заплатити тим лікарям справжні зарплати та застрахувати???
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07.12.2020 11:26 Відповісти
Если мы срочно не останемся без гениального презишута, то вскоре мы останемся без медицины, без образования, без армии, без территории и без государства. Будет только свет в конце тоннеля.
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07.12.2020 11:28 Відповісти
А кто же это всё сделал-то, а?)))
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07.12.2020 11:31 Відповісти
Мокша иннах...на болото!
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07.12.2020 11:36 Відповісти
Зебилок, на твоей родине мне делать нечего))
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07.12.2020 12:08 Відповісти
чмо ...за шмарклю не голосовал...
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07.12.2020 12:12 Відповісти
Ага, голосовал против)))
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07.12.2020 12:12 Відповісти
чепуха дырявая ...ступай в эротическое путешествие!
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07.12.2020 12:17 Відповісти
Ты судя по всему там все билеты разобрал)))
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07.12.2020 16:32 Відповісти
Ступай ванятка ...тебя ожидает скрепный вечерний моцион в виде приседания на бутылку...спеши не пропустить сей атракцион!
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07.12.2020 17:21 Відповісти
Что же вы, кацапы, всех по себе меряеете?)))
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08.12.2020 09:26 Відповісти
без медиков - без пенсий- без мелкого бизнеса- чем еще зеленая власть народ порадуете?
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07.12.2020 11:37 Відповісти
В ближайшие годы Украина может остаться без медиков, - Степанов

Так решили избиратели...
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07.12.2020 11:40 Відповісти
Украина может остаться без медиков//

Глупости это! За бугром нужны хорошие врачи, а не эти бестолковые взяточники, что врачами себя называют. Нормальных врачей по пальцам можно пересчитать.
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07.12.2020 11:41 Відповісти
От саме оті нормальні і поїдуть, а залишаться безтолкові. Дарвін дурнем не був.
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07.12.2020 11:47 Відповісти
да 30 лет уж )
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07.12.2020 11:44 Відповісти
А ще треба додати, що звільнилися спеціалісти вищих категорій з багаторічним досвідом, а набрали інтернів з медуніверсітетів, деякі з котрих через рік підуть в декретну відпустку і вийдуть на роботу років через три - шість, з мінімальними знаннями які не забудуть за ті роки...
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07.12.2020 11:46 Відповісти
медиков отложили на потом - сейчас гораздо важнее поднять з/плату мусорам и депутатам - не дай Бог они в европейские страны от нас уедут - там же зарплаты выше в разы! что будем без них делать? пропадем!
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07.12.2020 11:46 Відповісти
А мусорам і депутанам медики не потрібні. Кушнарьов харківській теж думав що завжди встигне на захід злинять підлікувався. Але не розраховував на дружню картеч в бочину на полюванні... Так само Гєпа, до Шаріте добіг, але вже напевно запізно. Селяві.
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07.12.2020 11:59 Відповісти
Хочу пожелать всем медикам удачи и достойных заработков, хоть поживут как нормальные люди
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07.12.2020 11:50 Відповісти
Пусть помощники депутатов идут работать в больницы !
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07.12.2020 11:56 Відповісти
Ну так "социал-дарвинизм" и "невидимая рука рука рынка" все порешает. Или нет? "Человек ищет, где лучше". Понятно что "лучше" в Украине при власти моральных уродов станет приблизительно "никогда", вот и будут валить из страны, все, кто хоть к какому труду способен.

Нужно еще раз миролюбно и решительно поднять тарифы, раз в пять, "на все". Чтоб свалить из страны мечтали даже парализованные.
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07.12.2020 11:58 Відповісти
Реформируйте дальше, у вас хорошо получается)
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07.12.2020 11:59 Відповісти
Лучше бы без судей Украина осталась. Поменяйте врачам зарплпты на судейские и наоборот. К нам еще и иностранные врачи в очередь встанут.
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07.12.2020 12:02 Відповісти
Готують до ТЕЛЕмедицини.
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07.12.2020 12:03 Відповісти
"В ближайшие годы Украина может остаться без медиков, - Степанов
Отток медиков из Украины может значительно активизироваться в связи с тем, что в европейских странах на них растет спрос." - и кто в этом виноват, украинцы, власть возглавляемая Зеленским, или европейские страны? Кто за уничтожение медицины будет отвечать, Степанов, Зеленский, оба, или никто?
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07.12.2020 12:28 Відповісти
Орали во всю глотку в унисон с ворюгами в белых халатах на Супрун "доктор смерть", получите "животворца" вместе с его холуем-клоуном президентом. Не нация, а сплошные 73% недоумков.
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07.12.2020 13:05 Відповісти
Зереформаторы хреновы, уничтожили медицину.
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07.12.2020 13:45 Відповісти
это же реформа супрун, которую многие хотели - ешьте
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07.12.2020 15:38 Відповісти
Супрун вже півтора роки немає, а Порошенка ще більше. А тупорилі зєбуіни досі мастурбують каламойшині методички.
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07.12.2020 17:05 Відповісти
Толку с тех "врачей" большая половина безтолочь, другая половина просто алчная. А третий остаток, это политический корень зла. Даешь упразднение медицины?
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07.12.2020 16:51 Відповісти
По майданах бігали банду геть волали добігались до того що своїм розумом жити перестали і маєм те що маєм
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08.12.2020 09:11 Відповісти
 
 