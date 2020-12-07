Найближчими роками Україна може залишитися без медиків, - Степанов

Відтік медиків з України може значно активізуватися у зв'язку з тим, що в європейських країнах на них зростає попит.

Про це заявив сьогодні під час брифінгу глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, відтік медичних кадрів з України може значно активізуватися і через низькі зарплати у нашій державі.

Він наголосив, що найближчими роками Україна може залишитися без медиків, якщо оплата праці медичних працівників не буде підвищена.

Нагадаємо, раніше Нацслужба здоров'я повідомляла, що в Україні з квітня звільнилися 5 тисяч лікарів спеціалізованої ланки. А нових лікарів зареєстровано понад тисячу.

У НСЗУ зазначали, що трансформація системи виявила прогалини на медичному ринку праці і створила попит на нові спеціальності.

За квітень-вересень середня зарплата українських медиків до вирахування податків у медустановах, які надають спеціалізовану допомогу, становить для керівників установ - 23,5 тисячі гривень, для лікарів - майже 9 тисяч, для середнього медперсоналу - 7,5 тисячі і для молодшого медперсоналу - 6,1 тисячі гривень.

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