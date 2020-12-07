Найближчими роками Україна може залишитися без медиків, - Степанов
Відтік медиків з України може значно активізуватися у зв'язку з тим, що в європейських країнах на них зростає попит.
Про це заявив сьогодні під час брифінгу глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, відтік медичних кадрів з України може значно активізуватися і через низькі зарплати у нашій державі.
Він наголосив, що найближчими роками Україна може залишитися без медиків, якщо оплата праці медичних працівників не буде підвищена.
Нагадаємо, раніше Нацслужба здоров'я повідомляла, що в Україні з квітня звільнилися 5 тисяч лікарів спеціалізованої ланки. А нових лікарів зареєстровано понад тисячу.
У НСЗУ зазначали, що трансформація системи виявила прогалини на медичному ринку праці і створила попит на нові спеціальності.
За квітень-вересень середня зарплата українських медиків до вирахування податків у медустановах, які надають спеціалізовану допомогу, становить для керівників установ - 23,5 тисячі гривень, для лікарів - майже 9 тисяч, для середнього медперсоналу - 7,5 тисячі і для молодшого медперсоналу - 6,1 тисячі гривень.
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Медики стране не так нужны.
Отец Елены Зеленской мало того, что рубит бабло с ВДВОЕ подрожавших дорог при их строительстве, так еще и за "помощь" депутану подзарабатывает.
Отец Елены Зеленской Владимир Кияшко работает помощником нардепа от "Слуги народа" Олега Бондаренко и занимается темой переработки промышленных отходов в дорожное покрытие.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/3/7233742/
Об этом https://t.me/oleksiihoncharenko/4290 сообщает народный депутат Алексей Гончаренко со ссылкой на журналистов-расследователей программы Watchdogs, передает https://regionews.ua/rus RegioNews .
Как сообщает "Украинская правда", отец Елены Зеленской Владимир Кияшко "занимается темой переработки промышленных отходов на дорожное покрытие".
https://regionews.ua/rus/news/politics/1605784947-test-zelenskogo-prichasten-k-hishcheniyu-sredstv-iz-covid-fonda-na-dorogi---nardep
Так решили избиратели...
Глупости это! За бугром нужны хорошие врачи, а не эти бестолковые взяточники, что врачами себя называют. Нормальных врачей по пальцам можно пересчитать.
Нужно еще раз миролюбно и решительно поднять тарифы, раз в пять, "на все". Чтоб свалить из страны мечтали даже парализованные.
Отток медиков из Украины может значительно активизироваться в связи с тем, что в европейских странах на них растет спрос." - и кто в этом виноват, украинцы, власть возглавляемая Зеленским, или европейские страны? Кто за уничтожение медицины будет отвечать, Степанов, Зеленский, оба, или никто?