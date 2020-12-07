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Новости Безвизовый режим с ЕС
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Без решения "конституционного кризиса" Евросоюз может констатировать проблемы для безвиза, - Кулеба

Без решения

Евросоюз ожидает качественного решения конституционного кризиса в Украине.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Не Украина испортила отношения, а Конституционный Суд. То, что Конституционный Суд получил крайне, мягко говоря, противоречивую репутацию среди наших партнеров в Евросоюзе, это очевидно", - отметил глава МИД.

"Была перепасовка, и те кто хотел слышать Евросоюз, те слышали от них ожидания, что проблема, созданная Конституционным Судом, будет решена быстро. Но при этом решение должно быть качественное, и в рамках принципа верховенства права", - добавил Кулеба.

В тоже время, по словам министра, надо четко понимать, что наши европейские коллеги ожидают возобновления действия того, что было разрушено, а не создания некой новой креативной модели.

"В день провозглашения решения Конституционного Суда, КСУ действительно поставил Украину своим решением на край пропасти, внизу которой было написано "потеря безвиза". И пальцы уже висели над пропастью. Затем, благодаря решению президента, СНБО и Кабмина, Украина отошла от края этой пропасти. Но если ситуация не будет исправлена, и негативные последствия решения КСУ не будут систематически преодолены, все эти проблемы могут быть констатированы в следующем отчете Еврокомиссии о функционировании безвиза", - рассказал Кулеба.

По словам министра, угрозы безвиза удасться избежать.

"Мы еще раньше передали наш национальный доклад относительно выполнения условий по либерализации визового режима и сейчас ждем реакции партнеров. Но даже их возможная констатация, которой, я уверен, удастся избежать, не была бы потерей безвиза, потому что решение о лишении безвиза – это политическое решение. Во всяком случае, могу заверить, что президент Украины абсолютно настроен не допустить такого сценария. Не ради удовлетворения требований Евросоюза, а ради Украины и ее развития", - подытожил глава МИД Украины.

Также читайте: Байден является первым в истории президентом США, которому не нужно объяснять, что такое Украина, - Кулеба

Автор: 

КС (2248) МИД (6937) безвизовый режим (1550) Евросоюз (17076) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+10
Без решения "конституционного кризиса" Евросоюз может констатировать проблемы для безвиза, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6345
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07.12.2020 11:18
+8
Так и голосовавшие за него 73% такие же, они никогда ни за что не отвечают, живут в ожидании манны небесной, что кто то вдруг их осчастливит, их девиз ...а что эта Украина мне далааа!?... И ведь эти 73% они не просто так, на западе это 50 с небольшим, а на юга и востоке 87 - 90%, отаке...
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07.12.2020 11:34
+7
Та госпаде, заберайте свой безвиз! зебилам он не нужен. А порохоботы уже как-то на визу и сами наскребут!!!
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07.12.2020 11:19
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Правила форума Совет форумчан
ну так решайте.
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07.12.2020 11:17 Ответить
Жуйте 🐏🐑🤢🤡73%, »ЯНЕЛОХИ» ! 😹 так вам и надо !
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07.12.2020 12:09 Ответить
Без решения "конституционного кризиса" Евросоюз может констатировать проблемы для безвиза, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6345
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07.12.2020 11:18 Ответить
Та госпаде, заберайте свой безвиз! зебилам он не нужен. А порохоботы уже как-то на визу и сами наскребут!!!
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07.12.2020 11:19 Ответить
О как, а гарант сказал что все ОК! Кому верить?
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07.12.2020 11:20 Ответить
Діду Морозу! 😁
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07.12.2020 11:21 Ответить
Без решения "конституционного кризиса" Евросоюз может констатировать проблемы для безвиза, - Кулеба - Цензор.НЕТ 724
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07.12.2020 11:23 Ответить
Так и голосовавшие за него 73% такие же, они никогда ни за что не отвечают, живут в ожидании манны небесной, что кто то вдруг их осчастливит, их девиз ...а что эта Украина мне далааа!?... И ведь эти 73% они не просто так, на западе это 50 с небольшим, а на юга и востоке 87 - 90%, отаке...
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07.12.2020 11:34 Ответить
Без вирішення "конституційної кризи" Євросоюз може констатувати проблеми для безвізу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5303
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07.12.2020 11:44 Ответить
Ему 🤢🤡💩 зельцману , верить - себя не уважать .
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07.12.2020 12:10 Ответить
То таки брехала зелена шобла?! Таки є загроза для безвізу?!!!
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07.12.2020 11:20 Ответить
Без вирішення "конституційної кризи" Євросоюз може констатувати проблеми для безвізу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4847
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07.12.2020 11:54 Ответить
ПО ПОВОДУ ЯКОБЫ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕДОСТОВЕРНОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ:
Зеленский безусловно собирается на второй срок. Для победы на будущих выборах ему в первую очередь нужно заручится поддержкой не народа, а чиновничества, силовиков и судей. Думаю задача обеспечения их лояльности в сговоре с КС успешно решена. Лично для меня больнее всего то, что за этот "типа Закон" проголосовали и те политические силы, сторонником которых я всегда был.
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07.12.2020 11:20 Ответить
А те, що зам керівника квартального офісу є корупціонер і його захищають і припіздєнт, і генпрокурорва - не загрожує безвізу???
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07.12.2020 11:23 Ответить
Нененене. Конечно не.

Будет, как и страншем МВФ - нас послали нах не потому, что мы тупые уроды с замашками кидалы, а потому что мы не успели билетики купить.
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07.12.2020 11:40 Ответить
Да ладно.

Вы же говорили, что фигня все это и у ЕС руки коротки безвиз отобрать. Мол, никто не сможет укоротить политика миравога масыштаба ЗЕлупонька.
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07.12.2020 11:26 Ответить
Третьякова - знак зеленого качества. Вот это то, что мы уже получили и еще получим.
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07.12.2020 11:27 Ответить
Что он несёт?! "Не Украина испортила отношения, а Конституционный Суд." - чей КС? Американский? Русский? Израильский? Это наш с вами КС, который является плоть от плоти Украины. Так что ваши попытки дистанцироваться от того позора, который исходит от самых высоких политико-правовых институтов страны - смешны и жалки. Пока мы не уничтожим (в прямом смысле) воров и предателей - Украина будет ассоциироваться именно с таким КС, именно с таким президентом, именно с такой Радой.

Ну и, как всегда, классическая безграмотность цензорнетовских журналистов: "По словам министра, угрозы безвиза удасться избежать."
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07.12.2020 11:29 Ответить
Юля з Власенком запропонували два коротеньких законопроекта, які цілком вирішують всю цю колізію з деклараціями чиновників і відповідальності за незаконне збагачення. Вся ця колотнеча з КС виникла для того, щоб продати українську землю світовим спекулянтам, а українців поробити жебраками без тисячолітнього спадку.
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07.12.2020 11:29 Ответить
Вся та колотнеча сталася з Вашого дозволу . Такі ж самі зубожілі голосили у 2010 за якуневиче, аби не Юля😂Наслідкі ж вашої похибки будуть ще страшнішимі. Ви вбили країну.
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07.12.2020 11:46 Ответить
Клас! Продовжуй, платний мародерський троль!
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07.12.2020 17:19 Ответить
Свято наближається 😂Чим гірше, тім краще. Тільки чого ще нам той клятий цирк буде коштувати? Дійде через голод та розпад.
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07.12.2020 11:40 Ответить
Без вирішення "конституційної кризи" Євросоюз може констатувати проблеми для безвізу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4211
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07.12.2020 12:06 Ответить
Щоб перідично не виникало питання безвізу в Україні Євросоюз повинен прийняти просте рішення - заборонити українським чиновникам вищого рангу в'їзд на територію країн "шенгенського договору".
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07.12.2020 11:47 Ответить
Наконец то Запад начал понимать, что: лучше с умным потерять, чем с дураком найти.
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07.12.2020 11:52 Ответить
Без вирішення "конституційної кризи" Євросоюз може констатувати проблеми для безвізу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7752
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07.12.2020 11:55 Ответить
Без вирішення "конституційної кризи" Євросоюз може констатувати проблеми для безвізу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1659
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07.12.2020 17:21 Ответить
 
 