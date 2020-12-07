Без решения "конституционного кризиса" Евросоюз может констатировать проблемы для безвиза, - Кулеба
Евросоюз ожидает качественного решения конституционного кризиса в Украине.
Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Не Украина испортила отношения, а Конституционный Суд. То, что Конституционный Суд получил крайне, мягко говоря, противоречивую репутацию среди наших партнеров в Евросоюзе, это очевидно", - отметил глава МИД.
"Была перепасовка, и те кто хотел слышать Евросоюз, те слышали от них ожидания, что проблема, созданная Конституционным Судом, будет решена быстро. Но при этом решение должно быть качественное, и в рамках принципа верховенства права", - добавил Кулеба.
В тоже время, по словам министра, надо четко понимать, что наши европейские коллеги ожидают возобновления действия того, что было разрушено, а не создания некой новой креативной модели.
"В день провозглашения решения Конституционного Суда, КСУ действительно поставил Украину своим решением на край пропасти, внизу которой было написано "потеря безвиза". И пальцы уже висели над пропастью. Затем, благодаря решению президента, СНБО и Кабмина, Украина отошла от края этой пропасти. Но если ситуация не будет исправлена, и негативные последствия решения КСУ не будут систематически преодолены, все эти проблемы могут быть констатированы в следующем отчете Еврокомиссии о функционировании безвиза", - рассказал Кулеба.
По словам министра, угрозы безвиза удасться избежать.
"Мы еще раньше передали наш национальный доклад относительно выполнения условий по либерализации визового режима и сейчас ждем реакции партнеров. Но даже их возможная констатация, которой, я уверен, удастся избежать, не была бы потерей безвиза, потому что решение о лишении безвиза – это политическое решение. Во всяком случае, могу заверить, что президент Украины абсолютно настроен не допустить такого сценария. Не ради удовлетворения требований Евросоюза, а ради Украины и ее развития", - подытожил глава МИД Украины.
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Зеленский безусловно собирается на второй срок. Для победы на будущих выборах ему в первую очередь нужно заручится поддержкой не народа, а чиновничества, силовиков и судей. Думаю задача обеспечения их лояльности в сговоре с КС успешно решена. Лично для меня больнее всего то, что за этот "типа Закон" проголосовали и те политические силы, сторонником которых я всегда был.
Будет, как и страншем МВФ - нас послали нах не потому, что мы тупые уроды с замашками кидалы, а потому что мы не успели билетики купить.
Вы же говорили, что фигня все это и у ЕС руки коротки безвиз отобрать. Мол, никто не сможет укоротить политика миравога масыштаба ЗЕлупонька.
Ну и, как всегда, классическая безграмотность цензорнетовских журналистов: "По словам министра, угрозы безвиза удасться избежать."