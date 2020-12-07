Без решения "конституционного кризиса" Евросоюз может констатировать проблемы для безвиза, - Кулеба

Евросоюз ожидает качественного решения конституционного кризиса в Украине.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Не Украина испортила отношения, а Конституционный Суд. То, что Конституционный Суд получил крайне, мягко говоря, противоречивую репутацию среди наших партнеров в Евросоюзе, это очевидно", - отметил глава МИД.

"Была перепасовка, и те кто хотел слышать Евросоюз, те слышали от них ожидания, что проблема, созданная Конституционным Судом, будет решена быстро. Но при этом решение должно быть качественное, и в рамках принципа верховенства права", - добавил Кулеба.

В тоже время, по словам министра, надо четко понимать, что наши европейские коллеги ожидают возобновления действия того, что было разрушено, а не создания некой новой креативной модели.

"В день провозглашения решения Конституционного Суда, КСУ действительно поставил Украину своим решением на край пропасти, внизу которой было написано "потеря безвиза". И пальцы уже висели над пропастью. Затем, благодаря решению президента, СНБО и Кабмина, Украина отошла от края этой пропасти. Но если ситуация не будет исправлена, и негативные последствия решения КСУ не будут систематически преодолены, все эти проблемы могут быть констатированы в следующем отчете Еврокомиссии о функционировании безвиза", - рассказал Кулеба.

По словам министра, угрозы безвиза удасться избежать.

"Мы еще раньше передали наш национальный доклад относительно выполнения условий по либерализации визового режима и сейчас ждем реакции партнеров. Но даже их возможная констатация, которой, я уверен, удастся избежать, не была бы потерей безвиза, потому что решение о лишении безвиза – это политическое решение. Во всяком случае, могу заверить, что президент Украины абсолютно настроен не допустить такого сценария. Не ради удовлетворения требований Евросоюза, а ради Украины и ее развития", - подытожил глава МИД Украины.

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