Без вирішення "конституційної кризи" Євросоюз може констатувати проблеми для безвізу, - Кулеба
Євросоюз очікує якісного вирішення конституційної кризи в Україні.
Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Не Україна зіпсувала стосунки, а Конституційний суд. Те, що Конституційний суд здобув вкрай, м'яко кажучи, суперечливу репутацію серед наших партнерів в Євросоюзі, це очевидно", - зазначив глава МЗС.
"Була перепасовка, і ті, хто хотів чути Євросоюз, ті чули від них очікування, що проблема, створена Конституційним судом, буде вирішена швидко. Але при цьому рішення повинно бути якісне, і в межах принципу верховенства права", - додав Кулеба.
Водночас, за словами міністра, треба чітко розуміти, що наші європейські колеги чекають відновлення дії того, що було зруйновано, а не створення якоїсь нової креативної моделі.
"У день проголошення рішення Конституційного суду, КСУ справді поставив Україну своїм рішенням на край прірви, внизу якої було написано "втрата безвізу". І пальці вже висіли над прірвою. Потім, завдяки рішенням президента, РНБО і Кабміну, Україна відійшла від краю цієї прірви. Але якщо ситуація не буде виправлена, і негативні наслідки рішення КСУ не будуть систематично подолані, всі ці проблеми можуть бути констатовані у наступному звіті Єврокомісії про функціонування безвізу", - розповів Кулеба.
За словами міністра, загрози безвізу удасться уникнути.
"Ми ще раніше передали нашу національну доповідь щодо виконання умов з лібералізації візового режиму і наразі чекаємо на реакцію партнерів. Але навіть їхня можлива констатація, якої, я переконаний, вдасться уникнути, не була би втратою безвізу, бо рішення про позбавлення безвізу – це політичне рішення. У всякому разі, можу запевнити, що президент України абсолютно налаштований не допустити такого сценарію. Не заради задоволення вимог Євросоюзу, а заради України та її розвитку", - підсумував глава МЗС України.
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Зеленский безусловно собирается на второй срок. Для победы на будущих выборах ему в первую очередь нужно заручится поддержкой не народа, а чиновничества, силовиков и судей. Думаю задача обеспечения их лояльности в сговоре с КС успешно решена. Лично для меня больнее всего то, что за этот "типа Закон" проголосовали и те политические силы, сторонником которых я всегда был.
Будет, как и страншем МВФ - нас послали нах не потому, что мы тупые уроды с замашками кидалы, а потому что мы не успели билетики купить.
Вы же говорили, что фигня все это и у ЕС руки коротки безвиз отобрать. Мол, никто не сможет укоротить политика миравога масыштаба ЗЕлупонька.
Ну и, как всегда, классическая безграмотность цензорнетовских журналистов: "По словам министра, угрозы безвиза удасться избежать."