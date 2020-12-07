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Новини Безвізовий режим з ЄС
2 109 27

Без вирішення "конституційної кризи" Євросоюз може констатувати проблеми для безвізу, - Кулеба

Без вирішення

Євросоюз очікує якісного вирішення конституційної кризи в Україні.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Не Україна зіпсувала стосунки, а Конституційний суд. Те, що Конституційний суд здобув вкрай, м'яко кажучи, суперечливу репутацію серед наших партнерів в Євросоюзі, це очевидно", - зазначив глава МЗС.

"Була перепасовка, і ті, хто хотів чути Євросоюз, ті чули від них очікування, що проблема, створена Конституційним судом, буде вирішена швидко. Але при цьому рішення повинно бути якісне, і в межах принципу верховенства права", - додав Кулеба.

Водночас, за словами міністра, треба чітко розуміти, що наші європейські колеги чекають відновлення дії того, що було зруйновано, а не створення якоїсь нової креативної моделі.

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"У день проголошення рішення Конституційного суду, КСУ справді поставив Україну своїм рішенням на край прірви, внизу якої було написано "втрата безвізу". І пальці вже висіли над прірвою. Потім, завдяки рішенням президента, РНБО і Кабміну, Україна відійшла від краю цієї прірви. Але якщо ситуація не буде виправлена, і негативні наслідки рішення КСУ не будуть систематично подолані, всі ці проблеми можуть бути констатовані у наступному звіті Єврокомісії про функціонування безвізу", - розповів Кулеба.

За словами міністра, загрози безвізу удасться уникнути.

"Ми ще раніше передали нашу національну доповідь щодо виконання умов з лібералізації візового режиму і наразі чекаємо на реакцію партнерів. Але навіть їхня можлива констатація, якої, я переконаний, вдасться уникнути, не була би втратою безвізу, бо рішення про позбавлення безвізу – це політичне рішення. У всякому разі, можу запевнити, що президент України абсолютно налаштований не допустити такого сценарію. Не заради задоволення вимог Євросоюзу, а заради України та її розвитку", - підсумував глава МЗС України.

Автор: 

КС (1427) МЗС (4110) безвізовий режим (1336) Євросоюз (13341) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+10
Без решения "конституционного кризиса" Евросоюз может констатировать проблемы для безвиза, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6345
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07.12.2020 11:18
+8
Так и голосовавшие за него 73% такие же, они никогда ни за что не отвечают, живут в ожидании манны небесной, что кто то вдруг их осчастливит, их девиз ...а что эта Украина мне далааа!?... И ведь эти 73% они не просто так, на западе это 50 с небольшим, а на юга и востоке 87 - 90%, отаке...
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07.12.2020 11:34
+7
Та госпаде, заберайте свой безвиз! зебилам он не нужен. А порохоботы уже как-то на визу и сами наскребут!!!
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07.12.2020 11:19
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ну так решайте.
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07.12.2020 11:17 Відповісти
Жуйте 🐏🐑🤢🤡73%, »ЯНЕЛОХИ» ! 😹 так вам и надо !
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07.12.2020 12:09 Відповісти
Без решения "конституционного кризиса" Евросоюз может констатировать проблемы для безвиза, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6345
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07.12.2020 11:18 Відповісти
Та госпаде, заберайте свой безвиз! зебилам он не нужен. А порохоботы уже как-то на визу и сами наскребут!!!
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07.12.2020 11:19 Відповісти
О как, а гарант сказал что все ОК! Кому верить?
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07.12.2020 11:20 Відповісти
Діду Морозу! 😁
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07.12.2020 11:21 Відповісти
Без решения "конституционного кризиса" Евросоюз может констатировать проблемы для безвиза, - Кулеба - Цензор.НЕТ 724
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07.12.2020 11:23 Відповісти
Так и голосовавшие за него 73% такие же, они никогда ни за что не отвечают, живут в ожидании манны небесной, что кто то вдруг их осчастливит, их девиз ...а что эта Украина мне далааа!?... И ведь эти 73% они не просто так, на западе это 50 с небольшим, а на юга и востоке 87 - 90%, отаке...
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07.12.2020 11:34 Відповісти
Без вирішення "конституційної кризи" Євросоюз може констатувати проблеми для безвізу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5303
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07.12.2020 11:44 Відповісти
Ему 🤢🤡💩 зельцману , верить - себя не уважать .
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07.12.2020 12:10 Відповісти
То таки брехала зелена шобла?! Таки є загроза для безвізу?!!!
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07.12.2020 11:20 Відповісти
Без вирішення "конституційної кризи" Євросоюз може констатувати проблеми для безвізу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4847
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07.12.2020 11:54 Відповісти
ПО ПОВОДУ ЯКОБЫ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕДОСТОВЕРНОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ:
Зеленский безусловно собирается на второй срок. Для победы на будущих выборах ему в первую очередь нужно заручится поддержкой не народа, а чиновничества, силовиков и судей. Думаю задача обеспечения их лояльности в сговоре с КС успешно решена. Лично для меня больнее всего то, что за этот "типа Закон" проголосовали и те политические силы, сторонником которых я всегда был.
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07.12.2020 11:20 Відповісти
А те, що зам керівника квартального офісу є корупціонер і його захищають і припіздєнт, і генпрокурорва - не загрожує безвізу???
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07.12.2020 11:23 Відповісти
Нененене. Конечно не.

Будет, как и страншем МВФ - нас послали нах не потому, что мы тупые уроды с замашками кидалы, а потому что мы не успели билетики купить.
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07.12.2020 11:40 Відповісти
Да ладно.

Вы же говорили, что фигня все это и у ЕС руки коротки безвиз отобрать. Мол, никто не сможет укоротить политика миравога масыштаба ЗЕлупонька.
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07.12.2020 11:26 Відповісти
Третьякова - знак зеленого качества. Вот это то, что мы уже получили и еще получим.
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07.12.2020 11:27 Відповісти
Что он несёт?! "Не Украина испортила отношения, а Конституционный Суд." - чей КС? Американский? Русский? Израильский? Это наш с вами КС, который является плоть от плоти Украины. Так что ваши попытки дистанцироваться от того позора, который исходит от самых высоких политико-правовых институтов страны - смешны и жалки. Пока мы не уничтожим (в прямом смысле) воров и предателей - Украина будет ассоциироваться именно с таким КС, именно с таким президентом, именно с такой Радой.

Ну и, как всегда, классическая безграмотность цензорнетовских журналистов: "По словам министра, угрозы безвиза удасться избежать."
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07.12.2020 11:29 Відповісти
Юля з Власенком запропонували два коротеньких законопроекта, які цілком вирішують всю цю колізію з деклараціями чиновників і відповідальності за незаконне збагачення. Вся ця колотнеча з КС виникла для того, щоб продати українську землю світовим спекулянтам, а українців поробити жебраками без тисячолітнього спадку.
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07.12.2020 11:29 Відповісти
Вся та колотнеча сталася з Вашого дозволу . Такі ж самі зубожілі голосили у 2010 за якуневиче, аби не Юля😂Наслідкі ж вашої похибки будуть ще страшнішимі. Ви вбили країну.
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07.12.2020 11:46 Відповісти
Клас! Продовжуй, платний мародерський троль!
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07.12.2020 17:19 Відповісти
Свято наближається 😂Чим гірше, тім краще. Тільки чого ще нам той клятий цирк буде коштувати? Дійде через голод та розпад.
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07.12.2020 11:40 Відповісти
Без вирішення "конституційної кризи" Євросоюз може констатувати проблеми для безвізу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4211
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07.12.2020 12:06 Відповісти
Щоб перідично не виникало питання безвізу в Україні Євросоюз повинен прийняти просте рішення - заборонити українським чиновникам вищого рангу в'їзд на територію країн "шенгенського договору".
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07.12.2020 11:47 Відповісти
Наконец то Запад начал понимать, что: лучше с умным потерять, чем с дураком найти.
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07.12.2020 11:52 Відповісти
Без вирішення "конституційної кризи" Євросоюз може констатувати проблеми для безвізу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7752
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07.12.2020 11:55 Відповісти
Без вирішення "конституційної кризи" Євросоюз може констатувати проблеми для безвізу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1659
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07.12.2020 17:21 Відповісти
 
 