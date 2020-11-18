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КС (1153) безвізовий режим (994) Євросоюз (6990) Матті Маасікас (124)

Україна має відновити зобов'язання, взяті під час отримання безвізу, - Маассікас

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Україна має відновити зобов'язання, взяті під час отримання безвізу, - Маассікас

Українська влада має з повною віддачею продовжувати реформи, зокрема й антикорупційну, яка була умовою отримання Україною безвізового режиму і яку рішення КСУ щодо е-декларування поставило під сумнів.

Про це заявив голова Представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас у виступі на онлайн-форумі "Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Маасікас нагадав, що можливість вільно подорожувати країнами ЄС є для українців величезним досягненням.

"Ми діяли відповідно до взятих на себе зобов’язань. Це дорога з двостороннім рухом – були зобов’язання з українського боку, які були виконані, і, відповідно, ми запровадили такий режим. Деякі з цих зобов’язань були поставлені під питання саме Конституційним Судом України. Тепер уже обрані лідери країни, це залежить більше від парламенту, мають подивитися в очі цим викликам, пов’язаним з Конституційним Судом та конституційною кризою і робити все необхідне для того, щоб відновлювати й декларації про доходи посадовців, і правову визначеність навколо НАБУ, щоб в цілому українські зобов’язання були виконані і продовжували діяти", - сказав Маасікас.

Він нагадав, що минуло вже три тижні з моменту ухвалення скандальних рішень Конституційного Суду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні поки вдалося запобігти загрозі втрати безвізу з ЄС через рішення КС, - Кулеба

"Реформи треба продовжувати з абсолютно повною віддачею з боку політичного лідерства країни", - акцентував Маасікас.

Він нагадав, що протягом останніх семи років було багато було досягнуто, зокрема було стабілізовано українську економіку, очищено банківський сектор, значно збільшилися обсяги торгівлі з ЄС, проведено реформу децентралізації.

"Ми з нетерпінням чекаємо на продовження роботи з нашими українськими партнерами в рамках Угоди про асоціацію, аби завдяки нашій співпраці подолати всі критичні наслідки і якнайміцніше вкоренити наші досягнення", - резюмував посол ЄС.

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Топ коментарі
+19
Мне знакомые зебилы с пеной рассказывали что лично им Порох ничего не сделал, а безвиз нам бы и так дали.
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17.11.2020 18:09
+18
Украина должна восстановить обязательства, взятые при получении безвиза, - Маассикас - Цензор.НЕТ 2053
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17.11.2020 18:05
+16
Украина должна восстановить обязательства, взятые при получении безвиза, - Маассикас - Цензор.НЕТ 4004
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17.11.2020 18:17
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Украина должна восстановить обязательства, взятые при получении безвиза, - Маассикас - Цензор.НЕТ 9956
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17.11.2020 18:02 Відповісти
У ватной ирки вавка больше чем голова, в Рашке еще хуже, а безвиза нет, кому спасибо говорить?
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17.11.2020 18:46 Відповісти
у них с Китаем безвиз.
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17.11.2020 19:04 Відповісти
нет у них безвиза с Китаем.
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18.11.2020 10:40 Відповісти
в Хэйхэ безвизовый режим для граждан мордора, на 30 дней.
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18.11.2020 11:14 Відповісти
Да, созданы резервации в некоторых автономных областях Китая для безвизового въезда граждан других стран. Украинцы тоже могут посещать без визы город Хайнань, Гонконг, Ухане, Ченду и еще несколько, на непродолжительное время и только для туристических целей, но значит ли это что у нас безвиз с Китаем?
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18.11.2020 11:53 Відповісти
есть небольшая, но существенная разница между десятком украинцев, которые раз в пятилетку приедут в Гонконг и десятками тысяч москалей ежедневно шастающих в Хейхе на работу, шопинг и т.д.
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18.11.2020 13:10 Відповісти
Україна має відновити зобов'язання, взяті під час отримання безвізу, - Маассікас - Цензор.НЕТ 5622

...
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18.11.2020 11:18 Відповісти
А в кацапії теж безвіз? Чи там масок не потрібно?))))
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18.11.2020 13:06 Відповісти
«Говорити з дурнем - це все одно, що гавкати на собаку, вона тебе почує, але не зрозуміє» ©
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18.11.2020 13:46 Відповісти
Ну так, если мы бубачку нах пошльом, Вы ж не будете возражать, тов. Маассикас? Украина должна восстановить обязательства, взятые при получении безвиза, - Маассикас - Цензор.НЕТ 8378
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17.11.2020 18:02 Відповісти
Украина должна восстановить обязательства, взятые при получении безвиза, - Маассикас - Цензор.НЕТ 2053
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17.11.2020 18:05 Відповісти
Мне знакомые зебилы с пеной рассказывали что лично им Порох ничего не сделал, а безвиз нам бы и так дали.
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17.11.2020 18:09 Відповісти
Вони все вірно сказали. Проблема тільки в тобі: просто ти не в змозі це усвідомити...
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17.11.2020 18:51 Відповісти
З таким як ти потроходротом можуть розмовляти тільки дебіли.
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18.11.2020 10:01 Відповісти
Логічний висновок - раз ти розмовляєш, значить ти - "дебіл"?...
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18.11.2020 12:01 Відповісти
Ага) мне то же самое говорили, прям как под копирку) у них видимо мантра такая
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18.11.2020 12:16 Відповісти
Когда это была классная страна? Когда миллионы ееграждан вынуждены на заработки выезжать- жопы мыть европейцам, да поля обрАбатывать чучие, а свои некому! Когда вывезли все из страны, выкпали, вырыли, выкачали и продали, а деньги себе в офшоры закачали! Страну получил Зеленский в полном розваленном состоянии.
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18.11.2020 12:02 Відповісти
Ясненько)
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18.11.2020 12:17 Відповісти
Новая методичка?
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18.11.2020 13:09 Відповісти
Привет, мой махнарылый друг!
Не пора ли от мытья жоп итальянцам переходить к украинским потаскухам на московской окружной?
Или сегодня тренд - соросята и внешнее управление?
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18.11.2020 12:24 Відповісти
Это вообще феномен просто. Зебилы-беженцы просто фантастика по упоротости. Нашим идиотам реальность немного мозг на место ставит, а те строго непробиваемые.
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18.11.2020 12:35 Відповісти
Вы как моющая жопу канадцам как ни кто знает. А зеленскому передали с плюсовым бюджетом,а сейчас деньги есть толькоьна лечение в феофании.
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18.11.2020 12:30 Відповісти
А вот в Сев.Корее --- никуда не выезжают (разве что в расею) , и от счастья , при виде вождя, рыдают! Україна має відновити зобов'язання, взяті під час отримання безвізу, - Маассікас - Цензор.НЕТ 4883
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18.11.2020 13:11 Відповісти
Чуєш, "внутріМКАДівська канадійка", а ти не хочеш порівнять поля своєї Росії і України? Адже це саме у вас, в Росії, поля бур"яном заростають... В Україні вже давно позабували, що таке - "зарослі" поля...
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18.11.2020 14:03 Відповісти
У них в голове пут-in. Они представляют как их руССкие поля тянушиеся до горизонта, косят безруков, ныкыта михАлков и добронравов, а в сопны складывают галустян и гарик бульдог харламов, а на закате все слушают кобзона выпивая по 100 грамм столичной и занюхивают смошкой?! бородинского. Над ними летает путин на стерхе и слышиться-"Чу!!!" ( что такое чю? ХЗ). А в это время в полях Украины все заросло бурьяном, летают молнии вызваные плазменым оружием Омериканцев и только выкопаны могилы для русскоязычных людей, украинскими рабами сороса,дяди сэма и мировой закулисы, которые после окончания работ поехали раком собирать клубнику в польше. Над выкопаными могилами сидят черные американцы из "black water', поляки и бЕндЕровцы из Львова, попивая уиски и покуривая сигары, смеясь требуют у руско говорящих детей перед растрелом требуют правильно сказать слово поляныця.
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18.11.2020 17:24 Відповісти
Так а зачем простым людям отменять? Пускай не пускают чиновников кто к этому причастен их семьи или они думают их депутатов накажут отменой?
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17.11.2020 18:07 Відповісти
Не-не-не. Всем. А чиновникам наоборот оставить.
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17.11.2020 18:11 Відповісти
простые люди голосовали за это - вот пусть и остаются у себя в стране со своим зеленым счастьем.
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17.11.2020 19:06 Відповісти
я за них не голосовал почему я должен страдаnь из за зебилов и быть в одной лодке?
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17.11.2020 19:30 Відповісти
Как взяли, так и назад забрали. Какая разница?
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17.11.2020 18:09 Відповісти
Украина должна восстановить обязательства, взятые при получении безвиза, - Маассикас - Цензор.НЕТ 4004
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17.11.2020 18:17 Відповісти
ЕС возбудился на действия КС, который ранее реформировал Порошенко! Судьи, проголосовавшие за легализацию коррупции, имеют прямое отношение к Порошенко. Когда Зеленский, как гарант Конституции хотел их просто уволить, на защиту судей встал Порошенко, заявив о захвате власти Зеленским. Вот как крутит мозги людям манипулятор Порошенко.
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18.11.2020 10:07 Відповісти
Крутить мозги можно тем, у кого они есть.
Тибе это не грозит.
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18.11.2020 12:25 Відповісти
Ктоьназначил действующегоьглаву КСУ? Почему при Порошенко этих проблем с КСУ не было ?
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18.11.2020 12:33 Відповісти
Стидоба, вже партнери нагадують владі, робіть що небудь! Відосами кризу не вирішити....
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17.11.2020 18:34 Відповісти
Пусть пашут на Каломоя с пинчуком и прочих рабовладельцев за 200 у.е. , а у них по 3 гражданства и виллы с яхтами по всему 🌍
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17.11.2020 18:36 Відповісти
Тонкий намек на толстые обстоятельства.
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17.11.2020 19:07 Відповісти
Янелох-членограй: - Я вам нічєго нє должен...
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18.11.2020 10:05 Відповісти
Україна має відновити зобов'язання, взяті під час отримання безвізу, - Маассікас - Цензор.НЕТ 9143
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18.11.2020 10:08 Відповісти
Оно вам нічого не должно, нам доречі теж... тільки мамі Римі і папі...
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18.11.2020 10:26 Відповісти
Похоже, что нам не только это придется вертать взад, а и все то, что было сделано при Порохе.

«Самый хороший учитель в жизни - опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.©
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18.11.2020 13:57 Відповісти
То хай ЄС "обраним лідерам країни" і скасує безвіз, заморозить їхні рахунки у Європі, витурить геть членів сімей зі своєї території. А прості українці тут до чого?
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18.11.2020 19:14 Відповісти
 
 