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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Конституционный кризис
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КС (2130) безвизовый режим (1541) Евросоюз (15857) Матти Маасикас (98)

Украина должна восстановить обязательства, взятые при получении безвиза, - Маассикас

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Украина должна восстановить обязательства, взятые при получении безвиза, - Маассикас

Украинская власть должна с полной отдачей продолжать реформы, в том числе и антикоррупционную, которая была условием получения Украиной безвизового режима и которую решение КСУ по е-декларированию поставило под сомнение.

Об этом глава Представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас заявил в выступлении на онлайн-форуме "Диалоги о реформах: на пути к Вильнюсу", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Маасикас напомнил, что возможность свободно путешествовать по странам ЕС является для украинцев огромным достижением.

"Мы действовали в соответствии со взятыми на себя обязательствами. Это дорога с двусторонним движением - были обязательства с украинской стороны, которые были выполнены, и, соответственно, мы ввели такой режим. Некоторые из этих обязательств были поставлены под вопрос именно Конституционным Судом Украины. Теперь уже избранные лидеры страны, это зависит больше от парламента, должны посмотрели в глаза этим вызовам, связанным с Конституционным Судом и конституционным кризисом и делать все необходимое для того, чтобы восстанавливать и декларации о доходах чиновников, и правовую определенность вокруг НАБУ, чтобы в целом украинские обязательства были выполнены и продолжали действовать", - сказал Маасикас.

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Он напомнил, что с момента принятия скандальных решений Конституционного Суда прошло уже три недели.

"Реформы необходимо продолжать с абсолютно полной отдачей со стороны политического лидерства страны", - акцентировал Маасикас.

Он напомнил, что за последние семь лет было многое достигнуто, в частности была стабилизирована украинская экономика, очищен банковский сектор, значительно увеличились объемы торговли с ЕС, проведена реформа децентрализации.

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"Мы с нетерпением ждем продолжения работы с нашими украинскими партнерами в рамках Соглашения об ассоциации, чтобы благодаря нашему сотрудничеству преодолеть все критические последствия и как можно надежнее закрепить наши достижения", - резюмировал посол ЕС.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+19
Мне знакомые зебилы с пеной рассказывали что лично им Порох ничего не сделал, а безвиз нам бы и так дали.
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17.11.2020 18:09
+18
Украина должна восстановить обязательства, взятые при получении безвиза, - Маассикас - Цензор.НЕТ 2053
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17.11.2020 18:05
+16
Украина должна восстановить обязательства, взятые при получении безвиза, - Маассикас - Цензор.НЕТ 4004
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17.11.2020 18:17
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Украина должна восстановить обязательства, взятые при получении безвиза, - Маассикас - Цензор.НЕТ 9956
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17.11.2020 18:02 Ответить
У ватной ирки вавка больше чем голова, в Рашке еще хуже, а безвиза нет, кому спасибо говорить?
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17.11.2020 18:46 Ответить
у них с Китаем безвиз.
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17.11.2020 19:04 Ответить
нет у них безвиза с Китаем.
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18.11.2020 10:40 Ответить
в Хэйхэ безвизовый режим для граждан мордора, на 30 дней.
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18.11.2020 11:14 Ответить
Да, созданы резервации в некоторых автономных областях Китая для безвизового въезда граждан других стран. Украинцы тоже могут посещать без визы город Хайнань, Гонконг, Ухане, Ченду и еще несколько, на непродолжительное время и только для туристических целей, но значит ли это что у нас безвиз с Китаем?
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18.11.2020 11:53 Ответить
есть небольшая, но существенная разница между десятком украинцев, которые раз в пятилетку приедут в Гонконг и десятками тысяч москалей ежедневно шастающих в Хейхе на работу, шопинг и т.д.
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18.11.2020 13:10 Ответить
Україна має відновити зобов'язання, взяті під час отримання безвізу, - Маассікас - Цензор.НЕТ 5622

...
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18.11.2020 11:18 Ответить
А в кацапії теж безвіз? Чи там масок не потрібно?))))
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18.11.2020 13:06 Ответить
«Говорити з дурнем - це все одно, що гавкати на собаку, вона тебе почує, але не зрозуміє» ©
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18.11.2020 13:46 Ответить
Ну так, если мы бубачку нах пошльом, Вы ж не будете возражать, тов. Маассикас? Украина должна восстановить обязательства, взятые при получении безвиза, - Маассикас - Цензор.НЕТ 8378
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17.11.2020 18:02 Ответить
Украина должна восстановить обязательства, взятые при получении безвиза, - Маассикас - Цензор.НЕТ 2053
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17.11.2020 18:05 Ответить
Мне знакомые зебилы с пеной рассказывали что лично им Порох ничего не сделал, а безвиз нам бы и так дали.
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17.11.2020 18:09 Ответить
Вони все вірно сказали. Проблема тільки в тобі: просто ти не в змозі це усвідомити...
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17.11.2020 18:51 Ответить
З таким як ти потроходротом можуть розмовляти тільки дебіли.
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18.11.2020 10:01 Ответить
Логічний висновок - раз ти розмовляєш, значить ти - "дебіл"?...
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18.11.2020 12:01 Ответить
Ага) мне то же самое говорили, прям как под копирку) у них видимо мантра такая
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18.11.2020 12:16 Ответить
Когда это была классная страна? Когда миллионы ееграждан вынуждены на заработки выезжать- жопы мыть европейцам, да поля обрАбатывать чучие, а свои некому! Когда вывезли все из страны, выкпали, вырыли, выкачали и продали, а деньги себе в офшоры закачали! Страну получил Зеленский в полном розваленном состоянии.
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18.11.2020 12:02 Ответить
Ясненько)
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18.11.2020 12:17 Ответить
Новая методичка?
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18.11.2020 13:09 Ответить
Привет, мой махнарылый друг!
Не пора ли от мытья жоп итальянцам переходить к украинским потаскухам на московской окружной?
Или сегодня тренд - соросята и внешнее управление?
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18.11.2020 12:24 Ответить
Это вообще феномен просто. Зебилы-беженцы просто фантастика по упоротости. Нашим идиотам реальность немного мозг на место ставит, а те строго непробиваемые.
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18.11.2020 12:35 Ответить
Вы как моющая жопу канадцам как ни кто знает. А зеленскому передали с плюсовым бюджетом,а сейчас деньги есть толькоьна лечение в феофании.
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18.11.2020 12:30 Ответить
А вот в Сев.Корее --- никуда не выезжают (разве что в расею) , и от счастья , при виде вождя, рыдают! Україна має відновити зобов'язання, взяті під час отримання безвізу, - Маассікас - Цензор.НЕТ 4883
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18.11.2020 13:11 Ответить
Чуєш, "внутріМКАДівська канадійка", а ти не хочеш порівнять поля своєї Росії і України? Адже це саме у вас, в Росії, поля бур"яном заростають... В Україні вже давно позабували, що таке - "зарослі" поля...
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18.11.2020 14:03 Ответить
У них в голове пут-in. Они представляют как их руССкие поля тянушиеся до горизонта, косят безруков, ныкыта михАлков и добронравов, а в сопны складывают галустян и гарик бульдог харламов, а на закате все слушают кобзона выпивая по 100 грамм столичной и занюхивают смошкой?! бородинского. Над ними летает путин на стерхе и слышиться-"Чу!!!" ( что такое чю? ХЗ). А в это время в полях Украины все заросло бурьяном, летают молнии вызваные плазменым оружием Омериканцев и только выкопаны могилы для русскоязычных людей, украинскими рабами сороса,дяди сэма и мировой закулисы, которые после окончания работ поехали раком собирать клубнику в польше. Над выкопаными могилами сидят черные американцы из "black water', поляки и бЕндЕровцы из Львова, попивая уиски и покуривая сигары, смеясь требуют у руско говорящих детей перед растрелом требуют правильно сказать слово поляныця.
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18.11.2020 17:24 Ответить
Так а зачем простым людям отменять? Пускай не пускают чиновников кто к этому причастен их семьи или они думают их депутатов накажут отменой?
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17.11.2020 18:07 Ответить
Не-не-не. Всем. А чиновникам наоборот оставить.
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17.11.2020 18:11 Ответить
простые люди голосовали за это - вот пусть и остаются у себя в стране со своим зеленым счастьем.
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17.11.2020 19:06 Ответить
я за них не голосовал почему я должен страдаnь из за зебилов и быть в одной лодке?
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17.11.2020 19:30 Ответить
Как взяли, так и назад забрали. Какая разница?
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17.11.2020 18:09 Ответить
Украина должна восстановить обязательства, взятые при получении безвиза, - Маассикас - Цензор.НЕТ 4004
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17.11.2020 18:17 Ответить
ЕС возбудился на действия КС, который ранее реформировал Порошенко! Судьи, проголосовавшие за легализацию коррупции, имеют прямое отношение к Порошенко. Когда Зеленский, как гарант Конституции хотел их просто уволить, на защиту судей встал Порошенко, заявив о захвате власти Зеленским. Вот как крутит мозги людям манипулятор Порошенко.
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18.11.2020 10:07 Ответить
Крутить мозги можно тем, у кого они есть.
Тибе это не грозит.
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18.11.2020 12:25 Ответить
Ктоьназначил действующегоьглаву КСУ? Почему при Порошенко этих проблем с КСУ не было ?
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18.11.2020 12:33 Ответить
Стидоба, вже партнери нагадують владі, робіть що небудь! Відосами кризу не вирішити....
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17.11.2020 18:34 Ответить
Пусть пашут на Каломоя с пинчуком и прочих рабовладельцев за 200 у.е. , а у них по 3 гражданства и виллы с яхтами по всему 🌍
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17.11.2020 18:36 Ответить
Тонкий намек на толстые обстоятельства.
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17.11.2020 19:07 Ответить
Янелох-членограй: - Я вам нічєго нє должен...
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18.11.2020 10:05 Ответить
Україна має відновити зобов'язання, взяті під час отримання безвізу, - Маассікас - Цензор.НЕТ 9143
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18.11.2020 10:08 Ответить
Оно вам нічого не должно, нам доречі теж... тільки мамі Римі і папі...
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18.11.2020 10:26 Ответить
Похоже, что нам не только это придется вертать взад, а и все то, что было сделано при Порохе.

«Самый хороший учитель в жизни - опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.©
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18.11.2020 13:57 Ответить
То хай ЄС "обраним лідерам країни" і скасує безвіз, заморозить їхні рахунки у Європі, витурить геть членів сімей зі своєї території. А прості українці тут до чого?
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18.11.2020 19:14 Ответить
 
 