Украина должна восстановить обязательства, взятые при получении безвиза, - Маассикас

Украинская власть должна с полной отдачей продолжать реформы, в том числе и антикоррупционную, которая была условием получения Украиной безвизового режима и которую решение КСУ по е-декларированию поставило под сомнение.

Об этом глава Представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас заявил в выступлении на онлайн-форуме "Диалоги о реформах: на пути к Вильнюсу", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Маасикас напомнил, что возможность свободно путешествовать по странам ЕС является для украинцев огромным достижением.

"Мы действовали в соответствии со взятыми на себя обязательствами. Это дорога с двусторонним движением - были обязательства с украинской стороны, которые были выполнены, и, соответственно, мы ввели такой режим. Некоторые из этих обязательств были поставлены под вопрос именно Конституционным Судом Украины. Теперь уже избранные лидеры страны, это зависит больше от парламента, должны посмотрели в глаза этим вызовам, связанным с Конституционным Судом и конституционным кризисом и делать все необходимое для того, чтобы восстанавливать и декларации о доходах чиновников, и правовую определенность вокруг НАБУ, чтобы в целом украинские обязательства были выполнены и продолжали действовать", - сказал Маасикас.

Читайте на Цензор.НЕТ: Рада может собраться на внеочередное заседание по КС, если рабочая группа наработает решение, - "слуга народа" Кравчук

Он напомнил, что с момента принятия скандальных решений Конституционного Суда прошло уже три недели.

"Реформы необходимо продолжать с абсолютно полной отдачей со стороны политического лидерства страны", - акцентировал Маасикас.

Он напомнил, что за последние семь лет было многое достигнуто, в частности была стабилизирована украинская экономика, очищен банковский сектор, значительно увеличились объемы торговли с ЕС, проведена реформа децентрализации.

Также на Цензор.НЕТ: 65 производств по недостоверному декларированию закрывают из-за решения Конституционного Суда, - спикер САП Постолюк

"Мы с нетерпением ждем продолжения работы с нашими украинскими партнерами в рамках Соглашения об ассоциации, чтобы благодаря нашему сотрудничеству преодолеть все критические последствия и как можно надежнее закрепить наши достижения", - резюмировал посол ЕС.