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Новости Конституционный кризис
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65 производств по недостоверному декларированию закрывают из-за решения Конституционного Суда, - спикер САП Постолюк

65 производств по недостоверному декларированию закрывают из-за решения Конституционного Суда, - спикер САП Постолюк

После решения Конституционного Суда Украины прокуроры и детективы приняли решение закрыть 65 дел о недостоверном декларировании, которые были в производстве НАБУ.

Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 16 ноября 2020 года в производстве НАБУ находится 51 уголовное производство по ст. 366-1 УК Украины. В трех уголовных производствах досудебное расследование остановлено. В течение 27 октября - 16 ноября в 65 уголовных производствах принято решение об их закрытии - два - прокурорами, в 63 - детективами НАБУ", - рассказала Постолюк.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

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На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

Также читайте: Рада завтра не будет рассматривать законопроекты по выходу из конституционного кризиса

Автор: 

НАБУ (4218) КС (2248) САП (2060)


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Топ комментарии
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Ок

65 производств по недостоверному декларированию закрывают из-за решения Конституционного Суда, - спикер САП Постолюк - Цензор.НЕТ 5295
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17.11.2020 00:11
+6
65 производств по недостоверному декларированию закрывают из-за решения Конституционного Суда, - спикер САП Постолюк - Цензор.НЕТ 442
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17.11.2020 00:22
+3
т.е. теперь они чисты перед законом...!? Украина, ты великолепна...
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17.11.2020 00:16
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Потерпілицй у всій красі!)))
https://m.youtube.com/watch?v=Peb8ZnDBw9k
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17.11.2020 00:11 Ответить
Ок

65 производств по недостоверному декларированию закрывают из-за решения Конституционного Суда, - спикер САП Постолюк - Цензор.НЕТ 5295
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17.11.2020 00:11 Ответить
65 производств по недостоверному декларированию закрывают из-за решения Конституционного Суда, - спикер САП Постолюк - Цензор.НЕТ 442
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17.11.2020 00:22 Ответить
т.е. теперь они чисты перед законом...!? Украина, ты великолепна...
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17.11.2020 00:16 Ответить
Делать вид, что САП работало не покладая рук, много ума не надо! А сделать вид, что вернули в казну страны хотя бы миллион, слабо?
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17.11.2020 00:29 Ответить
нет, не чисты. это дела за невнесение данных в декларацию. самую главную статью - за незаконное обогащение никто не отменял. только вот сомневаюсь, что за это привлекут хоть когог-то
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17.11.2020 02:18 Ответить
невнесение данных в декларацию позволяло открыть дело и найти незаконное обогащение, первое причина последнего.

А так от балды никто не позволит прокурорам копать, нужно заявление от потерпевших с фактажом
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17.11.2020 03:53 Ответить
1. если он не внес данные в декларацию, как то ж узнавали про наличие незадекларированного имущества .
2. причина незаконного обогащения - это коррупционные действия декларанта, а не невнесение данных про имущество в декларацию
3. подачу декларации никто не отменял, просто закрыли общий доступ. и проверку декларации никто не отменял. отменили уголовную ответственность за внесение в декларацию недостоверніх данніх.
4. прокуроры уже не делают проверки, это функция назк и фискальной службы
5. наличие заявления потерпевшего нужно не по всем делам (даже по меньшей части от всех статей ук, в основном в категориях "преступления против жизни и здоровья", "против воли, чести и достоинства", "против половой непркосновенности", и т.д., да и то не по всем. по фа, например средних и тяжелых телесных повреждений могут возбудить и без заявления потерпевшего. достаточно, напимер, проверки полицией журналов обращений в приемный покой больницы где будет запись о доставке ччеловека с телесными повреждениями.
6. основанием для уголовного дела по незаконному обогащению будет результат финансового мониторинга фискальной службой в порядке закона "про запобігання корупції", а не заявление потерпевших, которых по этому делу быть не может.

так что не пишите ерунду
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17.11.2020 11:59 Ответить
1. если он не внес данные в декларацию, как то ж узнавали про наличие незадекларированного имущества .,
Не будет этого никто делать если это нельзя потом передать в суд, проверять ради проверки.
2. причина незаконного обогащения - это коррупционные действия декларанта, а не невнесение данных про имущество в декларацию

Причина в безнаказанности и в том что взятку можно пойти потратить на покупку дома. Надо сделать так чтоб смысл больших взяток был утрачен - зачем ее брать если ее нельзя ни на что потратить? Для этого и надо открытые декларации и проверка всего чем пользуются и где фактически живут люди с високим ризиком коррупции, ну и уголовная ответственность за это, не плюют там где за это большой штраф.
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18.11.2020 17:52 Ответить
тоже мне, проблема. привлекать к ответственности за недостоверное декларирование - это пук в воду. по этой статье можно было привлечь даже какого то деловода из сельсовета, который просто натупил при оформлении декларации (а правильно ее заполнить тоже геморой еще тот). вы должны сажать за незаконное обогащение, что вам никто не мешает.
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17.11.2020 02:16 Ответить
почему олигархи и клоун ещё живы? В этом виноваты мы.
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17.11.2020 06:42 Ответить
Я поражен просто как нас разводят по телевізору .Значит правительство сразу рубаху рвало на груди какой КС неконституционным и что мы видим дальше ничегошеньки не происходит ..Голобородька указали его исконное место вернее Зеленский самоусунулся в Феофании..Подождите а как же год назад из подстражи толпу убийц русских киллеров и прочих шпионов которые ждали суда взяли и отпустили по обмену на моряков и Сенцова назвав это политическим решением. ....Тобиш они могут делать пролом в Законе и наплевать на обстоятельства а вот с КС Украины , который положил прибор на многолетнюю борьбу с коррупцией , у нет политического и решения и воли ..Ну взяв КС в оцепление а судьям отдать трудовые книжки и билет в Ростов правительство не может ..
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17.11.2020 06:49 Ответить
на прошедших местных выборах беня получил 35%. Он имеет полное право грабить!
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17.11.2020 07:00 Ответить
Слався ЗЕ! Слався ЗЕ! Слався ЗЕ!
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17.11.2020 08:04 Ответить
 
 