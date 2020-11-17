65 производств по недостоверному декларированию закрывают из-за решения Конституционного Суда, - спикер САП Постолюк
После решения Конституционного Суда Украины прокуроры и детективы приняли решение закрыть 65 дел о недостоверном декларировании, которые были в производстве НАБУ.
Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 16 ноября 2020 года в производстве НАБУ находится 51 уголовное производство по ст. 366-1 УК Украины. В трех уголовных производствах досудебное расследование остановлено. В течение 27 октября - 16 ноября в 65 уголовных производствах принято решение об их закрытии - два - прокурорами, в 63 - детективами НАБУ", - рассказала Постолюк.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
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А так от балды никто не позволит прокурорам копать, нужно заявление от потерпевших с фактажом
2. причина незаконного обогащения - это коррупционные действия декларанта, а не невнесение данных про имущество в декларацию
3. подачу декларации никто не отменял, просто закрыли общий доступ. и проверку декларации никто не отменял. отменили уголовную ответственность за внесение в декларацию недостоверніх данніх.
4. прокуроры уже не делают проверки, это функция назк и фискальной службы
5. наличие заявления потерпевшего нужно не по всем делам (даже по меньшей части от всех статей ук, в основном в категориях "преступления против жизни и здоровья", "против воли, чести и достоинства", "против половой непркосновенности", и т.д., да и то не по всем. по фа, например средних и тяжелых телесных повреждений могут возбудить и без заявления потерпевшего. достаточно, напимер, проверки полицией журналов обращений в приемный покой больницы где будет запись о доставке ччеловека с телесными повреждениями.
6. основанием для уголовного дела по незаконному обогащению будет результат финансового мониторинга фискальной службой в порядке закона "про запобігання корупції", а не заявление потерпевших, которых по этому делу быть не может.
так что не пишите ерунду
Не будет этого никто делать если это нельзя потом передать в суд, проверять ради проверки.
2. причина незаконного обогащения - это коррупционные действия декларанта, а не невнесение данных про имущество в декларацию
Причина в безнаказанности и в том что взятку можно пойти потратить на покупку дома. Надо сделать так чтоб смысл больших взяток был утрачен - зачем ее брать если ее нельзя ни на что потратить? Для этого и надо открытые декларации и проверка всего чем пользуются и где фактически живут люди с високим ризиком коррупции, ну и уголовная ответственность за это, не плюют там где за это большой штраф.