65 производств по недостоверному декларированию закрывают из-за решения Конституционного Суда, - спикер САП Постолюк

После решения Конституционного Суда Украины прокуроры и детективы приняли решение закрыть 65 дел о недостоверном декларировании, которые были в производстве НАБУ.

Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 16 ноября 2020 года в производстве НАБУ находится 51 уголовное производство по ст. 366-1 УК Украины. В трех уголовных производствах досудебное расследование остановлено. В течение 27 октября - 16 ноября в 65 уголовных производствах принято решение об их закрытии - два - прокурорами, в 63 - детективами НАБУ", - рассказала Постолюк.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

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На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

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