65 проваджень щодо недостовірного декларування закривають через рішення Конституційного Суду, - речниця САП Постолюк
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Після рішення Конституційного Суду України прокурори і детективи вирішили закрити 65 справ про недостовірне декларування, які були в провадженні НАБУ.
Про це журналісту УНН повідомила прессекретарка САП Ольга Постолюк, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 16 листопада 2020 року у провадженні НАБУ перебуває 51 кримінальне провадження за ст. 366-1 КК України. У трьох кримінальних провадженнях досудове розслідування зупинене. Протягом 27 жовтня - 16 листопада у 65 кримінальних провадженнях ухвалено рішення про їхнє закриття - два - прокурорами, у 63 - детективами НАБУ", - розповіла Постолюк.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
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А так от балды никто не позволит прокурорам копать, нужно заявление от потерпевших с фактажом
2. причина незаконного обогащения - это коррупционные действия декларанта, а не невнесение данных про имущество в декларацию
3. подачу декларации никто не отменял, просто закрыли общий доступ. и проверку декларации никто не отменял. отменили уголовную ответственность за внесение в декларацию недостоверніх данніх.
4. прокуроры уже не делают проверки, это функция назк и фискальной службы
5. наличие заявления потерпевшего нужно не по всем делам (даже по меньшей части от всех статей ук, в основном в категориях "преступления против жизни и здоровья", "против воли, чести и достоинства", "против половой непркосновенности", и т.д., да и то не по всем. по фа, например средних и тяжелых телесных повреждений могут возбудить и без заявления потерпевшего. достаточно, напимер, проверки полицией журналов обращений в приемный покой больницы где будет запись о доставке ччеловека с телесными повреждениями.
6. основанием для уголовного дела по незаконному обогащению будет результат финансового мониторинга фискальной службой в порядке закона "про запобігання корупції", а не заявление потерпевших, которых по этому делу быть не может.
так что не пишите ерунду
Не будет этого никто делать если это нельзя потом передать в суд, проверять ради проверки.
2. причина незаконного обогащения - это коррупционные действия декларанта, а не невнесение данных про имущество в декларацию
Причина в безнаказанности и в том что взятку можно пойти потратить на покупку дома. Надо сделать так чтоб смысл больших взяток был утрачен - зачем ее брать если ее нельзя ни на что потратить? Для этого и надо открытые декларации и проверка всего чем пользуются и где фактически живут люди с високим ризиком коррупции, ну и уголовная ответственность за это, не плюют там где за это большой штраф.