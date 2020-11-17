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НАБУ (2279)

65 проваджень щодо недостовірного декларування закривають через рішення Конституційного Суду, - речниця САП Постолюк

Новини Цензор.НЕТ Події

65 проваджень щодо недостовірного декларування закривають через рішення Конституційного Суду, - речниця САП Постолюк

Після рішення Конституційного Суду України прокурори і детективи вирішили закрити 65 справ про недостовірне декларування, які були в провадженні НАБУ.

Про це журналісту УНН повідомила прессекретарка САП Ольга Постолюк, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 16 листопада 2020 року у провадженні НАБУ перебуває 51 кримінальне провадження за ст. 366-1 КК України. У трьох кримінальних провадженнях досудове розслідування зупинене. Протягом 27 жовтня - 16 листопада у 65 кримінальних провадженнях ухвалено рішення про їхнє закриття - два - прокурорами, у 63 - детективами НАБУ", - розповіла Постолюк.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада завтра не розглядатиме законопроєкти щодо виходу з конституційної кризи

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Топ коментарі
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Ок

65 производств по недостоверному декларированию закрывают из-за решения Конституционного Суда, - спикер САП Постолюк - Цензор.НЕТ 5295
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17.11.2020 00:11
+6
65 производств по недостоверному декларированию закрывают из-за решения Конституционного Суда, - спикер САП Постолюк - Цензор.НЕТ 442
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17.11.2020 00:22
+3
т.е. теперь они чисты перед законом...!? Украина, ты великолепна... 65 производств по недостоверному декларированию закрывают из-за решения Конституционного Суда, - спикер САП Постолюк - Цензор.НЕТ 5950
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17.11.2020 00:16
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Потерпілицй у всій красі!)))
https://m.youtube.com/watch?v=Peb8ZnDBw9k
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17.11.2020 00:11 Відповісти
Ок

65 производств по недостоверному декларированию закрывают из-за решения Конституционного Суда, - спикер САП Постолюк - Цензор.НЕТ 5295
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17.11.2020 00:11 Відповісти
65 производств по недостоверному декларированию закрывают из-за решения Конституционного Суда, - спикер САП Постолюк - Цензор.НЕТ 442
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17.11.2020 00:22 Відповісти
т.е. теперь они чисты перед законом...!? Украина, ты великолепна... 65 производств по недостоверному декларированию закрывают из-за решения Конституционного Суда, - спикер САП Постолюк - Цензор.НЕТ 5950
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17.11.2020 00:16 Відповісти
Делать вид, что САП работало не покладая рук, много ума не надо! А сделать вид, что вернули в казну страны хотя бы миллион, слабо?
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17.11.2020 00:29 Відповісти
нет, не чисты. это дела за невнесение данных в декларацию. самую главную статью - за незаконное обогащение никто не отменял. только вот сомневаюсь, что за это привлекут хоть когог-то
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17.11.2020 02:18 Відповісти
невнесение данных в декларацию позволяло открыть дело и найти незаконное обогащение, первое причина последнего.

А так от балды никто не позволит прокурорам копать, нужно заявление от потерпевших с фактажом
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17.11.2020 03:53 Відповісти
1. если он не внес данные в декларацию, как то ж узнавали про наличие незадекларированного имущества .
2. причина незаконного обогащения - это коррупционные действия декларанта, а не невнесение данных про имущество в декларацию
3. подачу декларации никто не отменял, просто закрыли общий доступ. и проверку декларации никто не отменял. отменили уголовную ответственность за внесение в декларацию недостоверніх данніх.
4. прокуроры уже не делают проверки, это функция назк и фискальной службы
5. наличие заявления потерпевшего нужно не по всем делам (даже по меньшей части от всех статей ук, в основном в категориях "преступления против жизни и здоровья", "против воли, чести и достоинства", "против половой непркосновенности", и т.д., да и то не по всем. по фа, например средних и тяжелых телесных повреждений могут возбудить и без заявления потерпевшего. достаточно, напимер, проверки полицией журналов обращений в приемный покой больницы где будет запись о доставке ччеловека с телесными повреждениями.
6. основанием для уголовного дела по незаконному обогащению будет результат финансового мониторинга фискальной службой в порядке закона "про запобігання корупції", а не заявление потерпевших, которых по этому делу быть не может.

так что не пишите ерунду
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17.11.2020 11:59 Відповісти
1. если он не внес данные в декларацию, как то ж узнавали про наличие незадекларированного имущества .,
Не будет этого никто делать если это нельзя потом передать в суд, проверять ради проверки.
2. причина незаконного обогащения - это коррупционные действия декларанта, а не невнесение данных про имущество в декларацию

Причина в безнаказанности и в том что взятку можно пойти потратить на покупку дома. Надо сделать так чтоб смысл больших взяток был утрачен - зачем ее брать если ее нельзя ни на что потратить? Для этого и надо открытые декларации и проверка всего чем пользуются и где фактически живут люди с високим ризиком коррупции, ну и уголовная ответственность за это, не плюют там где за это большой штраф.
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18.11.2020 17:52 Відповісти
тоже мне, проблема. привлекать к ответственности за недостоверное декларирование - это пук в воду. по этой статье можно было привлечь даже какого то деловода из сельсовета, который просто натупил при оформлении декларации (а правильно ее заполнить тоже геморой еще тот). вы должны сажать за незаконное обогащение, что вам никто не мешает.
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17.11.2020 02:16 Відповісти
почему олигархи и клоун ещё живы? В этом виноваты мы.
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17.11.2020 06:42 Відповісти
Я поражен просто как нас разводят по телевізору .Значит правительство сразу рубаху рвало на груди какой КС неконституционным и что мы видим дальше ничегошеньки не происходит ..Голобородька указали его исконное место вернее Зеленский самоусунулся в Феофании..Подождите а как же год назад из подстражи толпу убийц русских киллеров и прочих шпионов которые ждали суда взяли и отпустили по обмену на моряков и Сенцова назвав это политическим решением. ....Тобиш они могут делать пролом в Законе и наплевать на обстоятельства а вот с КС Украины , который положил прибор на многолетнюю борьбу с коррупцией , у нет политического и решения и воли ..Ну взяв КС в оцепление а судьям отдать трудовые книжки и билет в Ростов правительство не может ..
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17.11.2020 06:49 Відповісти
на прошедших местных выборах беня получил 35%. Он имеет полное право грабить!
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17.11.2020 07:00 Відповісти
Слався ЗЕ! Слався ЗЕ! Слався ЗЕ!
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17.11.2020 08:04 Відповісти
 
 