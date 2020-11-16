Рада завтра не розглядатиме законопроєкти щодо виходу з конституційної кризи

Віцеспікерка Кондратюк вважає, що не можна "завалити" законопроєкти, якщо немає консолідованої позиції фракцій і груп.

Завтра Верховна Рада не розглядатиме законопроєкти, що стосуються вирішення конституційної кризи в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Під час засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко наполягала на тому, щоб у вівторок парламент розглядав законопроєкти щодо відновлення е-декларування доходів чиновників та законопроєкт, серед авторів якого є і голова ВР Дмитро Разумков.

У відповідь заступниця голови ВР Олена Кондратюк, яка завтра головуватиме на засіданні парламенту, зазначила, що має бути колективна позиція для вирішення питань.

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"Оскільки я зараз маю політичну відповідальність, будучи в.о. голови ВР, я розумію, що кожний "провалений" законопроєкт в залі завтра не буде сприяти як інтересам держави, так і парламенту взагалі", - сказала вона.

Віцеспікерка все ж таки на вимогу фракції "ЄС" поставила на рейтингове голосування питання щодо розгляду законопроєктів, на яких вона наполягає, але цю пропозицію підтримали лише три фракції, в яких кількість народних депутатів менша ніж 226. Тому рішення на Погоджувальній раді не було підтримано.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.