Рада завтра не будет рассматривать законопроекты по выходу из конституционного кризиса

Вице-спикер Кондратюк считает, что нельзя "завалить" законопроекты, если нет консолидированной позиции фракций и групп.

Завтра Верховная Рада не будет рассматривать законопроекты, касающиеся решения конституционного кризиса в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Во время заседания Согласительного совета сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко настаивала на том, чтобы во вторник парламент рассматривал законопроекты по восстановлению е-декларирования доходов чиновников и законопроект, среди авторов которого есть и председатель ВР Дмитрий Разумков.

В ответ заместитель председателя ВР Елена Кондратюк, которая завтра будет председательствовать на заседании парламента, отметила, что должна быть коллективная позиция для решения вопросов.

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"Поскольку я сейчас имею политическую ответственность, будучи и. о. председателя ВР, я понимаю, что каждый "проваленный" законопроект в зале завтра не будет способствовать как интересам государства, так и парламенту вообще", - сказала она.

Вице-спикер все же на требование фракции "ЕС" поставила на рейтинговое голосование вопрос о рассмотрении законопроектов, на которых она настаивает, но это предложение поддержали только три фракции, в которых количество народных депутатов меньше, чем 226. Поэтому решение на Согласительном совете не было поддержано.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.