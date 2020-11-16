РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17440 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Конституционный кризис
908 6
ВР (28734) КС (2131) Кондратюк_Елена (79)

Рада завтра не будет рассматривать законопроекты по выходу из конституционного кризиса

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада завтра не будет рассматривать законопроекты по выходу из конституционного кризиса

Вице-спикер Кондратюк считает, что нельзя "завалить" законопроекты, если нет консолидированной позиции фракций и групп.

Завтра Верховная Рада не будет рассматривать законопроекты, касающиеся решения конституционного кризиса в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Во время заседания Согласительного совета сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко настаивала на том, чтобы во вторник парламент рассматривал законопроекты по восстановлению е-декларирования доходов чиновников и законопроект, среди авторов которого есть и председатель ВР Дмитрий Разумков.

В ответ заместитель председателя ВР Елена Кондратюк, которая завтра будет председательствовать на заседании парламента, отметила, что должна быть коллективная позиция для решения вопросов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада может провести внеочередное заседание для рассмотрения законопроектов о выходе из конституционного кризиса, - Корниенко

"Поскольку я сейчас имею политическую ответственность, будучи и. о. председателя ВР, я понимаю, что каждый "проваленный" законопроект в зале завтра не будет способствовать как интересам государства, так и парламенту вообще", - сказала она.

Вице-спикер все же на требование фракции "ЕС" поставила на рейтинговое голосование вопрос о рассмотрении законопроектов, на которых она настаивает, но это предложение поддержали только три фракции, в которых количество народных депутатов меньше, чем 226. Поэтому решение на Согласительном совете не было поддержано.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зебіл з бєнєй його не для того організували щоб Рада розв'язала.
показать весь комментарий
16.11.2020 13:26 Ответить
Верховна Рада України самоусунулась від вирішення жахливої конституціонної кризи і тому має бути розпущена разом з Конституційним Судом України! За це можна і референдум провести!
показать весь комментарий
16.11.2020 13:54 Ответить
кс кризис решается очень просто - этих тварей в мантиях повесить , фото опубликовать в урядовом курьере, возобновить е- декларации.
показать весь комментарий
16.11.2020 13:32 Ответить
О каком кризисе идет речь? ПреЗЁдент в своих роликах не упоминал. И Ермак в феофании - некому разъяснить. Беда.
показать весь комментарий
16.11.2020 13:36 Ответить
Лучше бы вы там самоубились вместе с Кловуном. Больше пользы было бы.
показать весь комментарий
16.11.2020 13:40 Ответить
Поскольку я сейчас имею политическую ответственность, будучи и. о. председателя ВР, я понимаю, что каждый "проваленный" законопроект в зале завтра не будет способствовать как интересам государства, так и парламенту вообще", - сказала она.,а посему проваливаю законопроекты,которые нужны интересам Украины и ее народа.не включая их для рассмотрения в ВР. вражеское действие по отношению к Украине и интересам народа
показать весь комментарий
16.11.2020 15:10 Ответить
 
 