УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12682 відвідувача онлайн
Новини Політика України Е-декларації держслужбовців Конституційна криза
1 640 32
ВР (11722) Зеленський (17376) Порошенко (13228) електронне декларування (1015)

Рада має негайно розглянути законопроєкт про повернення кримінальної відповідальності за брехню в е-деклараціях, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада має негайно розглянути законопроєкт про повернення кримінальної відповідальності за брехню в е-деклараціях, - Порошенко

Негайно винести на розгляд парламенту законопроєкти, які повертають кримінальну відповідальність за недостовірну інформацію в електронних деклараціях, закликав з трибуни парламенту п'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

Він зазначив, що команда Зеленського і його політичні сателіти цілеспрямовано атакують антикорупційну інфраструктуру і руйнують досягнення Революції Гідності, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Через декілька днів ми будемо відзначати сьому річницю Революції Гідності. Після того, як Зеленський на вимогу Путіна звільнив з лави підсудних "Беркут", після того, як поплічникам Януковича, що повернулись з Росії, Зеленський дав посади у правоохоронній системі України для переслідування опозиції, вже точно нікого не здивує вчорашнє рішення суду, яким зняли арешт з утікача Януковича. Це нікого не дивує", – констатує Петро Порошенко.

"А от атака на антикорупційну інфраструктуру, яка була створена нашою командою у попередні п’ять років, точно відкидає нашу країну від співпраці і від руху до Європейського Союзу. Вона ставить під загрозу європейський вибір 45-мільйонної держави", – застерігає п’ятий Президент.

На його думку, ця атака поглиблює кризу у стосунках з Євросоюзом та НАТО, загрожує Україні втратою безвізового режиму з ЄС. "Маневри Зеленського ставлять під загрозу свободу пересування українців світом і Європейським Союзом. Бо саме Офіс президента і ,як виявляється, монобільшість блокує розгляд законопроекту, під яким поставили підпис більшість фракцій включно з "Європейською Солідарністю" щодо відновлення кримінальної відповідальності за брехню в електронних деклараціях", – наголошує Порошенко.

"Хочу наголосити, що минулого тижня ми це не розглянули, тому що у нас є один представник "Слуг народу", у якого "мама любить скорость". А він є слугою не народу, а Коломойського", – зауважив лідер "Європейської Солідарності".

"Сьогодні не ставиться на розгляд це питання, тому що немає голосів "Слуг народу" і їхніх сателітів в цій залі. Ми вимагаємо сьогодні поставити до розгляду питання відновлення кримінальної відповідальності за брехню в електронних деклараціях. Ми впевнені, що результативним голосуванням ми підтвердимо європейський вибір і збережемо наш рух до Європи. І прошу доєднатися до цієї вимоги всі демократичні фракції", – закликав Петро Порошенко.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
ПОРОХ ЗНОВУ ПРАВИЙ ТРЕБА ТЕРМІНОВО ВИРІШИТИ ЦЕ КРИЗОВЕ ПИТАННЯ
показати весь коментар
17.11.2020 11:58
+9
Петя не святой , это факт . Но что-то мне подсказывает , что он прав . "Успехи" зели уже напрягают .
показати весь коментар
17.11.2020 11:53
+9
Да, это принял КС, но потом Рада приняла быстро закон вместо отмененного. Люблю наш народ, который всегда быстренько забывает все нормальное и хорошее , но помнит замечательно все "веселенькое" от г+г и ньюзвоней (убилисъелбраталипецкаяхфабрикабарыганакрови и т.п.)!!!!
показати весь коментар
17.11.2020 12:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
По-моему, это бесперспективно. Кто докажет, что это ложь, а не ошибка? Что мешает получать деньги на левый счет своего дяди, тети, племянника? Это все лапша на уши электората. Наказывать нужно за конкретные действия: взятки, лоббирование интересов отдельных компаний, трудоустройство родственников и знакомых. А неправильное заполнение деклараций показывает только квалификацию человека, которого вы наняли для заполнения этих самых деклараций. Вряд ли сюда можно пришить уголовку.
показати весь коментар
17.11.2020 11:45 Відповісти
И я не зебот, если что. Просто в сказки не верю. Опять примут закон, который опять КС обнулит. И у них для этого есть все основания.
показати весь коментар
17.11.2020 11:47 Відповісти
Вы, господин нехороший, может и не зебот, но мразь редкая. Давайте все отменим и разрешим воровать миллиардам, потому что всегда можно найти какую то лазейку!!!! Но надо с чего то начинать, принять закон о декларациях и доводить все законы до совершенства. Эти твари и так упиваются сейчас своей безнаказаностью. А вы им потакаете. Поэтому в моем мнении- вы кремлевский уе...нь, и работаете по методичке, пытаясь дискредитировать антикоррупционные программы и законы.
Выгодно это только лаптестану вашему и метветчуковско-зеленогнойной мерзопакости.
показати весь коментар
17.11.2020 11:58 Відповісти
Ты бредишь. Где ты в моем тексте нашел про разрешение воровства? Вот только и наказывать нужно именно за воровство, а не за неправильное заполнение декларации. Потому как в последнем случае ты можешь потом задолбаться выплачивать по решениям международных судов. Законы нужно сразу принимать так, чтобы в них не было лазеек, а не потом "доводить до совершенства" под конкретного заказчика. А самое интересное в том, что лазейки специально и оставляются под себя любимых, изображая при этом кипучую деятельность и борьбу с коррупцией. Отсюда у нас море бесперспективных дел. И ты просто дурачок, если этого не осознаешь. Голосовал я за Пороха и ЕС, если что, а на местных выборах за Кличка и Удар. Но я имею право на свое мнение.
показати весь коментар
17.11.2020 12:16 Відповісти
Питання і не вартувало, щоб його сам КС розглядав,та ще з таким шкандальом , з міжнародним резонансом, от лохи ж вони всі?
показати весь коментар
17.11.2020 11:53 Відповісти
Подали - рассматривал. Что им еще делать? Самое интересное, что все чуть ли не за месяц знали о решении, но ничего не сделали. А потом сразу столько шума, типа случилось что-то неожиданное. Что-то мне подсказывает, что как раз они - не лохи. Это просто мы терпилы.
В КС у нас как минимум не дураки сидят - нос по ветру держат четко. Это показали еще перевыборы в Раду. Самое интересное, что раньше этот же суд блокировал антиконституционные законы Овоща, хотя он же туда и судей назначал!
показати весь коментар
17.11.2020 12:06 Відповісти
Петя не святой , это факт . Но что-то мне подсказывает , что он прав . "Успехи" зели уже напрягают .
показати весь коментар
17.11.2020 11:53 Відповісти
Секундочку, а во времена Петра Алексеевича разве не отменяли закон о незаконном обогащении?
показати весь коментар
17.11.2020 11:57 Відповісти
Да, это принял КС, но потом Рада приняла быстро закон вместо отмененного. Люблю наш народ, который всегда быстренько забывает все нормальное и хорошее , но помнит замечательно все "веселенькое" от г+г и ньюзвоней (убилисъелбраталипецкаяхфабрикабарыганакрови и т.п.)!!!!
показати весь коментар
17.11.2020 12:01 Відповісти
А толку? Какой же ты наивный! Ты слышал, что закон обратной силы не имеет? За декларации прошлого года уже никто не ответит. Отменят закон в следующем году, и в следующем не ответят. И так можно тянуть до бесконечности. Нужно что-то менять в законах, ограничивать в чем-то полномочия судей, но бесполезно совершать одно и то же действие, ожидая получить другой результат!
показати весь коментар
17.11.2020 12:21 Відповісти
його заставили )
показати весь коментар
17.11.2020 18:28 Відповісти
Нет
показати весь коментар
17.11.2020 18:32 Відповісти
ПОРОХ ЗНОВУ ПРАВИЙ ТРЕБА ТЕРМІНОВО ВИРІШИТИ ЦЕ КРИЗОВЕ ПИТАННЯ
показати весь коментар
17.11.2020 11:58 Відповісти
Потрібно було Зеленському пообіцяти амністію тим, хто повісить 11 суддів КСУ . . . . а від нового закону який толк????? КСУ і той відмінить через 2-3 роки.
показати весь коментар
17.11.2020 12:09 Відповісти
Вже 2 закони відмінили . . .чим третій буде краще? Знову напишуть, що щось там обмежує права судів чи ще якусь беліберду втулять.
показати весь коментар
17.11.2020 12:10 Відповісти
А завтра тебе указом Кабмина введут карантин с запретом отходить от дома далее, чем на 50 метров. Куда жаловаться побежишь? Можно в каких-то вопросах ограничить полномочия судей, можно изменять законы. Но для этого нужно работать. Да, там сидят еще судьи Овоща - гниды еще те. Но они же и зарубили антиконституционный переворот Овоща. Они же зарубят Зелю, если он захочет стать реальным сцарем. Да и осталось им сидеть, кому год, кому чуть больше. Ты смотрел, кого в этот раз в судьи КС пытались пропихнуть? Есть большие сомнения, что Клоун назначит лучших судей.
показати весь коментар
17.11.2020 12:29 Відповісти
Хто б казав, тільки не ти.
показати весь коментар
17.11.2020 12:09 Відповісти
Потрібно вернути смертну кару і розстріляти баригу з підбарижниками та клоуна з цирком за всі їхні злочини!
показати весь коментар
17.11.2020 12:17 Відповісти
Маючи монобільшість у Верховній Раді Зеврей мав давно зробити цей закон і покарати злоцинців-корупціонерів, змінити КПК та інші неправильні речі. Але Зейрей має інші задачі - по цеглині розбиратм будівлю держвви Україна. Чомусь не чути Дівулю, яка зі своїми родінцами у тій ВР всим була незадоволена.Кудись зникли нацсуки, а з ними Лєщенкі,Наєми, Зіміни, Заліщучки та інші.Нечути пана єфрейтора Толяна Гриценко...
показати весь коментар
17.11.2020 13:13 Відповісти
Есть более важные законы. Например: "Уголовная ответственность политиков за невыполненные обещания, и пустозвонство".
показати весь коментар
17.11.2020 13:15 Відповісти
Можно позавидовать физической форме шоколада, пять лет он работал на шпагате, правда результат оказался грустный, не всем понравилась эта поза, а сам шоколад за бортом, перегнул палку, а теперь переубедить всех, что я не такой очень сложно.
показати весь коментар
17.11.2020 13:18 Відповісти
А ти, костя, нізавідуй успішним чоловікам! Рада має негайно розглянути законопроєкт про повернення кримінальної відповідальності за брехню в е-деклараціях, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2398 В тебе зараз твоє бубачько на такому шпагаті зависло, шо ви з волочковой здохнете від заздрощів! Рада має негайно розглянути законопроєкт про повернення кримінальної відповідальності за брехню в е-деклараціях, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6929 Рада має негайно розглянути законопроєкт про повернення кримінальної відповідальності за брехню в е-деклараціях, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9888
показати весь коментар
17.11.2020 15:00 Відповісти
ну якщо сумним вважати те що Порох назавжди уві шов у Історію України - як би його не поливали брудом недолугі 72% - то таки да. Але чомусь люди в яких присутній здоровий глузд- ніколи не розуміли і не зрозуміють йолопів, які на шостому році війни сподобилися змінити державника на дегенерата- малороса. я мав переписку з білорусом під час виборчої кампанії в Україні. він, зокрема писав- , вважаючи мене українцем- віддайте Пороха нам а собі візмить лукаша.
показати весь коментар
17.11.2020 15:36 Відповісти
Каке-Каке до шоколада дуже далеко, навіть тому, то то є шоколад, а це є говно, чи кака.
показати весь коментар
17.11.2020 13:48 Відповісти
Мы требуем сегодня поставить на рассмотрение вопрос восстановления уголовной ответственности за ложь в электронных декларациях. Источник: https://censor.net/ru/n323151

----------------------------------------
А от якщо "сегодня" не поставлять - то що?
показати весь коментар
17.11.2020 13:50 Відповісти
А то, шо й у 95-й тупік назад не приймуть. Рада має негайно розглянути законопроєкт про повернення кримінальної відповідальності за брехню в е-деклараціях, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1302
показати весь коментар
17.11.2020 15:03 Відповісти
Рятує Україну! Весь час рятує. Тільки те й робить, що рятує. Сидячи в шафі під товстим шаром нафталіну "відставної кози барабанщик"© променистий світоч демократії Петро Олексійович Порошенко рятує Україну. Навіть з шафи рятує! Ось прямо з шафи бере і рятує. Ніхто не рятує, а він рятує. Причому, з шафи!
Ні, ну кому радісно, ​​той нехай радіє, а я - рясно блювати. Я ж не Макрон і не Галкін якийсь, у мене блювотний рефлекс на місці - стільки дохріна Нудотного Порош(ен)ка мені не знести. Тому - блювати, причому, рясно.
показати весь коментар
17.11.2020 15:23 Відповісти
Рада має негайно розглянути законопроєкт про повернення кримінальної відповідальності за брехню в е-деклараціях, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7759
показати весь коментар
17.11.2020 16:37 Відповісти
Когнітивний дисонанс?
показати весь коментар
17.11.2020 18:30 Відповісти
секундочку, что вносить, если оно признано не конституционным ?
зе освободил беркут, садовника ?
да что комментировать - каждое слово этого экс - враньё.
показати весь коментар
17.11.2020 21:36 Відповісти
 
 