Рада має негайно розглянути законопроєкт про повернення кримінальної відповідальності за брехню в е-деклараціях, - Порошенко
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Негайно винести на розгляд парламенту законопроєкти, які повертають кримінальну відповідальність за недостовірну інформацію в електронних деклараціях, закликав з трибуни парламенту п'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.
Він зазначив, що команда Зеленського і його політичні сателіти цілеспрямовано атакують антикорупційну інфраструктуру і руйнують досягнення Революції Гідності, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Через декілька днів ми будемо відзначати сьому річницю Революції Гідності. Після того, як Зеленський на вимогу Путіна звільнив з лави підсудних "Беркут", після того, як поплічникам Януковича, що повернулись з Росії, Зеленський дав посади у правоохоронній системі України для переслідування опозиції, вже точно нікого не здивує вчорашнє рішення суду, яким зняли арешт з утікача Януковича. Це нікого не дивує", – констатує Петро Порошенко.
"А от атака на антикорупційну інфраструктуру, яка була створена нашою командою у попередні п’ять років, точно відкидає нашу країну від співпраці і від руху до Європейського Союзу. Вона ставить під загрозу європейський вибір 45-мільйонної держави", – застерігає п’ятий Президент.
На його думку, ця атака поглиблює кризу у стосунках з Євросоюзом та НАТО, загрожує Україні втратою безвізового режиму з ЄС. "Маневри Зеленського ставлять під загрозу свободу пересування українців світом і Європейським Союзом. Бо саме Офіс президента і ,як виявляється, монобільшість блокує розгляд законопроекту, під яким поставили підпис більшість фракцій включно з "Європейською Солідарністю" щодо відновлення кримінальної відповідальності за брехню в електронних деклараціях", – наголошує Порошенко.
"Хочу наголосити, що минулого тижня ми це не розглянули, тому що у нас є один представник "Слуг народу", у якого "мама любить скорость". А він є слугою не народу, а Коломойського", – зауважив лідер "Європейської Солідарності".
"Сьогодні не ставиться на розгляд це питання, тому що немає голосів "Слуг народу" і їхніх сателітів в цій залі. Ми вимагаємо сьогодні поставити до розгляду питання відновлення кримінальної відповідальності за брехню в електронних деклараціях. Ми впевнені, що результативним голосуванням ми підтвердимо європейський вибір і збережемо наш рух до Європи. І прошу доєднатися до цієї вимоги всі демократичні фракції", – закликав Петро Порошенко.
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Выгодно это только лаптестану вашему и метветчуковско-зеленогнойной мерзопакости.
В КС у нас как минимум не дураки сидят - нос по ветру держат четко. Это показали еще перевыборы в Раду. Самое интересное, что раньше этот же суд блокировал антиконституционные законы Овоща, хотя он же туда и судей назначал!
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А от якщо "сегодня" не поставлять - то що?
Ні, ну кому радісно, той нехай радіє, а я - рясно блювати. Я ж не Макрон і не Галкін якийсь, у мене блювотний рефлекс на місці - стільки дохріна Нудотного Порош(ен)ка мені не знести. Тому - блювати, причому, рясно.
зе освободил беркут, садовника ?
да что комментировать - каждое слово этого экс - враньё.