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Глава МИД Кулеба: Я пока против любых экономических санкций против Беларуси

Глава МИД Кулеба: Я пока против любых экономических санкций против Беларуси

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил против введения санкций против белорусских компаний.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, у Украины с Беларусью есть принципиальные политические разногласия.

"Если брать за стартовую точку нынешнюю ситуацию в Беларуси, то я пока против любых экономических санкций против белорусских компаний или секторов экономики", - считает он.

Министр отметил, что торговля одинаково важна для обеих стран.

"Мы, напомню, сразу заняли четкую позицию, и идем синхронизированно с Евросоюзом, и в плане защиты прав человека и осуждения насилия, и требований демократических преобразований в Беларуси. И для изменения этой позиции я не вижу сейчас никаких предпосылок", - добавил он.

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Автор: 

Беларусь (7888) санкции (11260) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+8
Власти нужно вначале разобраться ,что твориться внутри нашего государства Украина ,а потом.... В городах где по вылазила партия ОПЗЖ нужно назначать ВОЕННОГО КОМЕНДАНТА с Киева. Если это не делается в годы войны с российским оккупантом,то это считается обычным предательством государства Украина
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07.12.2020 11:35
+3
Амеба бесхребетная !!!!
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07.12.2020 11:54
+3
американцы уже не торгуют соляркой? ах да забыл, беня наругает.
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07.12.2020 12:17
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Какой смысл в экономических санкциях против страны, в которой вся борьба граждан сводится к одному: какие губы будут целовать путинскую задницу - усатые мужские или напомаженные женские?
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07.12.2020 11:31 Ответить
Кацап, карацей кажучы - ты супраць санкцый да х@йла i Лукi - падх@йла? I вось яшчэ нейкiя ахвяры абортау' табе падабайкi ставяць...
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07.12.2020 13:59 Ответить
Власти нужно вначале разобраться ,что твориться внутри нашего государства Украина ,а потом.... В городах где по вылазила партия ОПЗЖ нужно назначать ВОЕННОГО КОМЕНДАНТА с Киева. Если это не делается в годы войны с российским оккупантом,то это считается обычным предательством государства Украина
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07.12.2020 11:35 Ответить
На дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь и делай с ним что хош
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07.12.2020 11:56 Ответить
А где брать дизель для танков?
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07.12.2020 11:37 Ответить
американцы уже не торгуют соляркой? ах да забыл, беня наругает.
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07.12.2020 12:17 Ответить
За морем телушка - полушка, да рубль перевоз....
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07.12.2020 13:00 Ответить
газ полякам тягают и выгодно)) у нас рабочий НПЗ один и тот беня забрал по цене чермета, остальные порезали на металл.
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07.12.2020 13:17 Ответить
В Румынии, Польше.
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07.12.2020 12:26 Ответить
Напрямую у путина - нахрена вам Лука посредник?
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07.12.2020 14:02 Ответить
А нахрена Расия креветки через Белоруссию покупает?
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07.12.2020 15:33 Ответить
Такое же лицемерие - "контрсанкции путина", но жрать то хочется. Вот " беларуские креветки" и покупают.
Так и Украина - "беларуский уголь" из Донецка, лукашенковскую нефтехимию из путинской нефти. И вроде как совесть чиста
- вроде как сами против себя войну не финансируете. Да и немного дешевле для простого украинского обывателя - а то, что на эти деньги путин будет убивать украинцев, так вроде не горячая фаза войны.
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07.12.2020 15:42 Ответить
Гибридной войне - гибридную торговлю. А как ты хотел?
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07.12.2020 16:08 Ответить
Так вам путин еще дешевле продаст - зачем Луку кормить?
Разве что Петя прибыли потеряет - Лука со злости продукцию рошен выгонит из страны.
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07.12.2020 16:13 Ответить
Амеба бесхребетная !!!!
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07.12.2020 11:54 Ответить
Drugogo i ne sledovala ozidat s etoj vlasti
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07.12.2020 12:11 Ответить
"Глава МИД Кулеба: Я пока против любых экономических санкций против Беларуси" - любые санкции против Беларуси, это вмешательство во внутренние дела Беларуси. Пусть сами выбирают своих клоунов и дураков.
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07.12.2020 12:14 Ответить
Против РФ уже ввели?
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07.12.2020 12:27 Ответить
Вже давно.А що,по ньюсвану та г+г не розповідали?
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07.12.2020 12:35 Ответить
сьогодні Рада ЕУ у закордонних справах має прийняти Закон про санкції за порушення прав людини, т.з. "еуропейський акт Магнітського". Що Кулєба розкажеш далі?
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07.12.2020 13:20 Ответить
У Зе-банды поддержка народа заканчівается там, где начінается бабло. А с трехпроцентным і его олігархамі Зе-банду связывет значітельно больше чем с "какім-то беларускім народом".
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08.12.2020 16:55 Ответить
 
 