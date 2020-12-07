Глава МИД Кулеба: Я пока против любых экономических санкций против Беларуси
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил против введения санкций против белорусских компаний.
Об этом он заявил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, у Украины с Беларусью есть принципиальные политические разногласия.
"Если брать за стартовую точку нынешнюю ситуацию в Беларуси, то я пока против любых экономических санкций против белорусских компаний или секторов экономики", - считает он.
Министр отметил, что торговля одинаково важна для обеих стран.
"Мы, напомню, сразу заняли четкую позицию, и идем синхронизированно с Евросоюзом, и в плане защиты прав человека и осуждения насилия, и требований демократических преобразований в Беларуси. И для изменения этой позиции я не вижу сейчас никаких предпосылок", - добавил он.
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Так и Украина - "беларуский уголь" из Донецка, лукашенковскую нефтехимию из путинской нефти. И вроде как совесть чиста
- вроде как сами против себя войну не финансируете. Да и немного дешевле для простого украинского обывателя - а то, что на эти деньги путин будет убивать украинцев, так вроде не горячая фаза войны.
Разве что Петя прибыли потеряет - Лука со злости продукцию рошен выгонит из страны.