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"Укрзализныця" назначила 3 дополнительных поезда на новогодние праздники

На время новогодних праздников "Укрзализныця" назначила три дополнительных поезда на популярных направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что дополнительный поезд №143/144 Киев - Ивано-Франковск, Ворохта отправится из Киева 25, 27 декабря, а также 2, 4, 6, 8, 10 января. Обратно будет отправляться 26 и 28 декабря, а также 3, 5, 7 и 9 января. При этом 29 декабря поезд будет курсировать только в Ивано-Франковск.

Доппоезд №149/150 Полтава - Ворохта будет отправляться из Полтавы 24, 26, 28 и 30 декабря, а также 1, 3, 5, 7, 9, 11 января. В обратном направлении поезд будет курсировать 25, 27, 29 и 31 декабря, а также 2, 4, 6, 8, 10, 12 января.

Поезд №129/130 Кременчуг - Ивано-Франковск; будет отправляться из Кременчуга 24, 26, 28 и 30 декабря, а также 1, 3, 5, 7, 9, 11 января. В обратном направлении поезд будет курсировать 25, 27, 29 и 31 декабря а также 2, 4, 6, 8, 10, 12 января.

Билеты на эти поезда можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн.

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Новый год (934) праздник (1691) Укрзализныця (2745)


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а ЕврейИсус сказал никуда не ездить, сидеть по домам на Рождество!))
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07.12.2020 12:08 Ответить
И улетел в Альпы. Самоизоляция! Очень ответственный.
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07.12.2020 12:37 Ответить
лучшая самоизоляция это в кантоне Граубюнден))
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07.12.2020 13:29 Ответить
Шо интересно,по Ивано-Франковску на той неделе заболевших было 500+,а с понедельника 60-.... Я чего-то непонимаю?
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07.12.2020 12:53 Ответить
 
 