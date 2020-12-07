"Укрзалізниця" призначила 3 ​​додаткові потяги на новорічні свята

На час новорічних свят "Укрзалізниця" призначила три додаткові потяги на популярних напрямках.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення компанії.

Зазначається, що додатковий поїзд №143/144 Київ — Івано-Франківськ, Ворохта вирушить із Києва 25, 27 грудня, а також 2, 4, 6, 8, 10 січня. Зворотно поїзд відправлятиметься 26 та 28 грудня, а також 3, 5, 7 та 9 січня. Варто зазначити, що 29 грудня поїзд курсуватиме тільки до Івано-Франківська.

Додатковий поїзд №149/150 Полтава — Ворохта вирушатиме з Полтави 24, 26, 28 та 30 грудня, а також 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня. В зворотному напрямку поїзд курсуватиме 25, 27, 29 та 31 грудня а також 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня.

Поїзд №129/130 Кременчук — Івано-Франківськ вирушатиме з Кременчука 24, 26, 28 та 30 грудня, а також 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня. В зворотному напрямку поїзд курсуватиме 25, 27, 29 та 31 грудня а також 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня.

Квитки на ці поїзди можна придбати в залізничних касах і онлайн.

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