РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11275 посетителей онлайн
Новости
2 150 44

Только четверть украинских водителей используют ремни безопасности, - исследование

Только четверть украинских водителей используют ремни безопасности, - исследование

Средний уровень пользования водителями ремнями безопасности по Украине составляет 26%. При этом наибольший уровень пользования ремнем безопасности зафиксирован в столице – 48,2%

Об этом свидетельствуют результаты исследования общественной организацией "Vision Zero", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно представленному в понедельник исследованию, в Украине только четверть водителей пользуются ремнями безопасности, а именно 26,04%.

В частности, в Киеве наибольший уровень пользования ремнем безопасности – 48,2%, во Львове – 40,2%, в Черкассах – 34,5%, в Днепре – 33,2%, в Виннице – 33,1%, в Одессе – 31,7%, в Тернополе – 29,2%, в Запорожье – 38,1%, в Житомире – 27,8%, в Чернигове – 25,5%, в Николаеве – 25,1%, в Сумах – 24,6%, в Луцке – 23,8%, в Херсоне – 23,1%, в Ривне – 23%, в Хмельницком – 22,7%, в Мариуполе – 22,1%, в Ивано-Франковске – 20,9%, в Ужгороде – 19,6%, в Полтаве – 18,4%, в Харькове – 17,9%, в Черновцах – 17,4%, в Северодонецке – 15,1% и в Кропивницком – 15%.

Отмечается, что в 11 областных центрах уровень пользования ремнем безопасности увеличился, в 4 городах не изменился, а в 9 городах снизился.

Исследование проводилось в ноябре общественной организацией "Vision Zero" в сотрудничестве с Центром демократии и верховенства права в рамках Кампании "За безопасные дороги". Методом наблюдения был исследован уровень пользования ремнями безопасности в 24 городах Украины среди 33 701 водителей. В частности, в исследовании принимали участие водители всех областных центров, а также города Северодонецк и Мариуполь.

Читайте также: Кабмин утвердил новый порядок выдачи номерных знаков для автомобилей

Автор: 

авто (4201) безопасность (1101) исследование (567)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
Цифра 25% тех кто пристегивается очень напоминает цифру 23% - тех которые думают.
показать весь комментарий
07.12.2020 13:08
+9
все те же 73%, они похоже так и голосовали как и без ремней катаются
показать весь комментарий
07.12.2020 12:38
+8
чет не верится в это исследование..
все мои знакомые и я пользуемся ремнями, без них как то не комильфо, стоит только раз увидеть ДТП с кровью..
форумчане! - а вы пользуютесь?
показать весь комментарий
07.12.2020 12:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Більших проблем в Україні нема? Війна скінчилась,ковід і бідність подолана?
показать весь комментарий
07.12.2020 12:37 Ответить
..і педагоги отримують 4000 тис. доларів зарплати)))
показать весь комментарий
07.12.2020 12:51 Ответить
Ще й повишенія требують... ВАЩе зажрались...
показать весь комментарий
07.12.2020 12:54 Ответить
Проблема очень большая, т.к. содержание парализованных калек со сломанными шейными позвонками до конца жизни ложится на государство.
показать весь комментарий
07.12.2020 12:53 Ответить
Это в Австралии, у нас на родных, если родных нету ты труп.
показать весь комментарий
07.12.2020 13:22 Ответить
Без родни везде плохо.
показать весь комментарий
07.12.2020 13:34 Ответить
Лише чверть українських водіїв використовують ремені безпеки, - дослідження - Цензор.НЕТ 6038 дуже ефективно і без травм.
показать весь комментарий
08.12.2020 11:03 Ответить
людей багато, кожному по завданню - ось такі результати. А тоді похорони і діти без батьків.
показать весь комментарий
07.12.2020 12:54 Ответить
А вам реально війна з ковідом і бідністю заважають користуватися ремінем безпеки?
показать весь комментарий
07.12.2020 12:55 Ответить
Не вважаю за потрібне ним користуватись,бо на відміну віт тих багатьох хто ним користуються посвідчення не купував.
показать весь комментарий
07.12.2020 13:34 Ответить
Тут скоріше навпаки - не вважають за потрібне ними користуватися саме ті люди що не поважають правила і закони - це ті саме люди, що купують посвідчення. Ну і абреки-джигіти і інши "діти гор".
показать весь комментарий
07.12.2020 13:57 Ответить
Яким чином порушується твоя безпека від того що я не користуюсь паском 46років і користуватись не збираюсь,а таким як ти не забороняю користуватись і в туалеті.
показать весь комментарий
07.12.2020 14:04 Ответить
И только 10% используют мозг!!!
показать весь комментарий
07.12.2020 12:37 Ответить
все те же 73%, они похоже так и голосовали как и без ремней катаются
показать весь комментарий
07.12.2020 12:38 Ответить
вони ними не ту що не користуються, вони просто відсутні як предмет у машині.
показать весь комментарий
07.12.2020 12:55 Ответить
"в Киеве наибольший уровень пользования ремнем безопасности - 48,2%"

Не совпадение с вашими фантазиями.
показать весь комментарий
07.12.2020 12:57 Ответить
Вони тобі заважають використовувати пасок ? Яке право ти маєш втручатись в особисте життя і вказувати кому що робити?
показать весь комментарий
07.12.2020 13:41 Ответить
нужно быть полным дебилом, чтобы как баран тупо слушать пропагандонов. Ремень, хотя и статистически больше спасает, чем губит, но пропорция эта примерно 60 на 40. Поэтому каждый должен иметь право сам решать, пристегиваться или нет
показать весь комментарий
07.12.2020 12:49 Ответить
Невелика разница, типа: получить секундное сдавливание грудной клетки ремнём, или покалечить череп и сломать шейные позвонки, ударившись челюстью о руль.
показать весь комментарий
07.12.2020 12:51 Ответить
а в каких случаях он губит?
пожар и ты запутался, или под водой?
показать весь комментарий
07.12.2020 12:52 Ответить
Ремни не убивают,это ерунда.К слову в тачке с подушками,если человек не пристебнут,то подушка его же и убъет,потому что в ремнях есть пиропатрон,который не даст телу быстро полететь на раскрывающуся подушку.А сказки про заклинившие ремни,что они вас не отпустят при ДТП придумали параноидальные шизофреники.Всегда пристегивайтесь.
показать весь комментарий
07.12.2020 13:07 Ответить
Старик Дарвин рулит по-прежнему.
показать весь комментарий
07.12.2020 12:49 Ответить
чет не верится в это исследование..
все мои знакомые и я пользуемся ремнями, без них как то не комильфо, стоит только раз увидеть ДТП с кровью..
форумчане! - а вы пользуютесь?
показать весь комментарий
07.12.2020 12:51 Ответить
У нас в Австралии увидеть водилу и пассажиров непристёгнутыми можно только в жанре ненаучной фантастики.
показать весь комментарий
07.12.2020 12:52 Ответить
Зато у нас духовность!
показать весь комментарий
07.12.2020 13:47 Ответить
мені попався один, у нього вони були відрізані!!!
показать весь комментарий
07.12.2020 12:56 Ответить
Всегда без исключения.Даже при краткосрочной посадке в тачку (на случай удара в стоящую машину)
показать весь комментарий
07.12.2020 13:04 Ответить
Только четверть украинских водителей используют ремни безопасности, - А тормоза вААЩе прідумалі труси
показать весь комментарий
07.12.2020 12:53 Ответить
шо за маячня..?
показать весь комментарий
07.12.2020 12:54 Ответить
Ну не знаю.Я привык пристебываться сразу при посадке в тачку.А вообще довольно много вижу пристегнутых людей во встречном транспорте,и это хорошо.Похоже все из секты совкодрочеров "не верующих" в ремни уже благополучно сдохли в ДТП,по немногу остаются думающие башкой водители.
показать весь комментарий
07.12.2020 13:02 Ответить
статистика нас не интересует. нужны нормальные, адекватные действия. все зависит от продажных ментов и судей. пример. 18 протоколов за нарушение пдд за год, настрочили человеку, лишонному прав два года назад. не о чем не говорит? он не сидит, машина не конфискована. не удивлюсь, когда ему выдадут лиензию на такси.если видели за рулем п,яного депутата, прокурора, судью, предложите трезвого водителя. если не согласен, сопровождайте. это не абсурд???????????????
показать весь комментарий
07.12.2020 13:07 Ответить
Цифра 25% тех кто пристегивается очень напоминает цифру 23% - тех которые думают.
показать весь комментарий
07.12.2020 13:08 Ответить
+100500.
показать весь комментарий
07.12.2020 13:37 Ответить
Лише чверть українських водіїв використовують ремені безпеки, - дослідження - Цензор.НЕТ 8154 23% свинарника
показать весь комментарий
08.12.2020 10:59 Ответить
Считаю что это дело личное кто хочет пристегивается
показать весь комментарий
07.12.2020 13:13 Ответить
Хотел бы я увидеть реакцию на Ваши слова полицейского где-нибудь в более цивилизованной стране.
показать весь комментарий
07.12.2020 13:40 Ответить
А можно о своей безопасности я буду заботься сам!!!!!! Забота это прежде всего -не мешать а шкуродерство под видом заботы это другое.
показать весь комментарий
07.12.2020 13:19 Ответить
живи в Сомали, там будешь "сам" сколько хочешь. А в цивилизованных странах не пристегнулся - штраф.
показать весь комментарий
07.12.2020 13:45 Ответить
Помив унитаз пану?можеш и в сомали ихати
показать весь комментарий
07.12.2020 14:33 Ответить
Слушай не обляпайся, как раз в Джибути я 5 лет прожил. Так причем цивилизация и моя собственная безопасность? Если тебе нравится быть абонентом то ты молодец, так держать. А я хочу быть свободным человеком и некуй мне указывать.
показать весь комментарий
07.12.2020 15:38 Ответить
"Тормоза и поворотники -- для трУсов".
показать весь комментарий
07.12.2020 13:38 Ответить
тим хто проти пасків, вони протипоказані. Все ж таки еволюція має зробити свою справу.
показать весь комментарий
07.12.2020 15:03 Ответить
не пристёгивайтесь и маски не носите. И будет вам счастье. Недолго.
показать весь комментарий
07.12.2020 15:35 Ответить
Всегда пристегиваюсь. Производитель тратит миллионы на разработку систем безопасности, и надо быть неадекватом чтобы считать это лишним.
показать весь комментарий
07.12.2020 17:36 Ответить
 
 