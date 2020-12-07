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Лише чверть українських водіїв використовують ремені безпеки, - дослідження

Лише чверть українських водіїв використовують ремені безпеки, - дослідження

Середній рівень користування водіями ременями безпеки по Україні становить 26%. При цьому найбільший рівень користування ременем безпеки зафіксовано в столиці - 48,2%

Про це свідчать результати дослідження громадської організації Vision Zero, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з представленим у понеділок дослідженням, в Україні лише чверть водіїв користується ременями безпеки, а саме 26,04%.

Зокрема, в Києві найбільший рівень користування ременем безпеки - 48,2%, у Львові - 40,2%, у Черкасах - 34,5%, у Дніпрі - 33,2%, у Вінниці - 33,1%, в Одесі - 31,7%, у Тернополі - 29,2%, у Запоріжжі - 38,1%, у Житомирі - 27,8%, у Чернігові - 25,5%, у Миколаєві - 25,1%, у Сумах - 24,6%, у Луцьку - 23,8%, у Херсоні - 23,1%, у Рівному - 23%, у Хмельницькому - 22,7%, у Маріуполі - 22,1%, в Івано-Франківську - 20,9%, в Ужгороді - 19,6%, у Полтаві - 18,4%, у Харкові - 17,9%, у Чернівцях - 17,4%, у Сєверодонецьку - 15,1% й у Кропивницькому - 15%.

Зазначено, що в 11 обласних центрах рівень користування ременем безпеки збільшився, в чотирьох містах не змінився, а в дев’ятьох містах знизився.

Дослідження здійснювала в листопаді громадська організація Vision Zero в співпраці з Центром демократії та верховенства права у рамках кампанії "За безпечні дороги". Методом спостереження було досліджено рівень користування ременями безпеки у 24 містах України серед 33 701 водія. Зокрема, в дослідженні брали участь водії всіх обласних центрів, а також Сєверодонецька та Маріуполя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Набули чинності зміни до ПДР, які стосуються водіїв і пасажирів таксі, велосипедистів та пішоходів, - МВС

Автор: 

авто (6149) безпека (929) дослідження (605)


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Топ коментарі
+10
Цифра 25% тех кто пристегивается очень напоминает цифру 23% - тех которые думают.
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07.12.2020 13:08
+9
все те же 73%, они похоже так и голосовали как и без ремней катаются
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07.12.2020 12:38
+8
чет не верится в это исследование..
все мои знакомые и я пользуемся ремнями, без них как то не комильфо, стоит только раз увидеть ДТП с кровью..
форумчане! - а вы пользуютесь?
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07.12.2020 12:51
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Більших проблем в Україні нема? Війна скінчилась,ковід і бідність подолана?
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07.12.2020 12:37 Відповісти
..і педагоги отримують 4000 тис. доларів зарплати)))
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07.12.2020 12:51 Відповісти
Ще й повишенія требують... ВАЩе зажрались...
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07.12.2020 12:54 Відповісти
Проблема очень большая, т.к. содержание парализованных калек со сломанными шейными позвонками до конца жизни ложится на государство.
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07.12.2020 12:53 Відповісти
Это в Австралии, у нас на родных, если родных нету ты труп.
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07.12.2020 13:22 Відповісти
Без родни везде плохо.
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07.12.2020 13:34 Відповісти
Лише чверть українських водіїв використовують ремені безпеки, - дослідження - Цензор.НЕТ 6038 дуже ефективно і без травм.
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08.12.2020 11:03 Відповісти
людей багато, кожному по завданню - ось такі результати. А тоді похорони і діти без батьків.
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07.12.2020 12:54 Відповісти
А вам реально війна з ковідом і бідністю заважають користуватися ремінем безпеки?
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07.12.2020 12:55 Відповісти
Не вважаю за потрібне ним користуватись,бо на відміну віт тих багатьох хто ним користуються посвідчення не купував.
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07.12.2020 13:34 Відповісти
Тут скоріше навпаки - не вважають за потрібне ними користуватися саме ті люди що не поважають правила і закони - це ті саме люди, що купують посвідчення. Ну і абреки-джигіти і інши "діти гор".
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07.12.2020 13:57 Відповісти
Яким чином порушується твоя безпека від того що я не користуюсь паском 46років і користуватись не збираюсь,а таким як ти не забороняю користуватись і в туалеті.
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07.12.2020 14:04 Відповісти
И только 10% используют мозг!!!
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07.12.2020 12:37 Відповісти
все те же 73%, они похоже так и голосовали как и без ремней катаются
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07.12.2020 12:38 Відповісти
вони ними не ту що не користуються, вони просто відсутні як предмет у машині.
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07.12.2020 12:55 Відповісти
"в Киеве наибольший уровень пользования ремнем безопасности - 48,2%"

Не совпадение с вашими фантазиями.
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07.12.2020 12:57 Відповісти
Вони тобі заважають використовувати пасок ? Яке право ти маєш втручатись в особисте життя і вказувати кому що робити?
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07.12.2020 13:41 Відповісти
нужно быть полным дебилом, чтобы как баран тупо слушать пропагандонов. Ремень, хотя и статистически больше спасает, чем губит, но пропорция эта примерно 60 на 40. Поэтому каждый должен иметь право сам решать, пристегиваться или нет
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07.12.2020 12:49 Відповісти
Невелика разница, типа: получить секундное сдавливание грудной клетки ремнём, или покалечить череп и сломать шейные позвонки, ударившись челюстью о руль.
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07.12.2020 12:51 Відповісти
а в каких случаях он губит?
пожар и ты запутался, или под водой?
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07.12.2020 12:52 Відповісти
Ремни не убивают,это ерунда.К слову в тачке с подушками,если человек не пристебнут,то подушка его же и убъет,потому что в ремнях есть пиропатрон,который не даст телу быстро полететь на раскрывающуся подушку.А сказки про заклинившие ремни,что они вас не отпустят при ДТП придумали параноидальные шизофреники.Всегда пристегивайтесь.
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07.12.2020 13:07 Відповісти
Старик Дарвин рулит по-прежнему.
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07.12.2020 12:49 Відповісти
чет не верится в это исследование..
все мои знакомые и я пользуемся ремнями, без них как то не комильфо, стоит только раз увидеть ДТП с кровью..
форумчане! - а вы пользуютесь?
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07.12.2020 12:51 Відповісти
У нас в Австралии увидеть водилу и пассажиров непристёгнутыми можно только в жанре ненаучной фантастики.
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07.12.2020 12:52 Відповісти
Зато у нас духовность!
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07.12.2020 13:47 Відповісти
мені попався один, у нього вони були відрізані!!!
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07.12.2020 12:56 Відповісти
Всегда без исключения.Даже при краткосрочной посадке в тачку (на случай удара в стоящую машину)
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07.12.2020 13:04 Відповісти
Только четверть украинских водителей используют ремни безопасности, - А тормоза вААЩе прідумалі труси
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07.12.2020 12:53 Відповісти
шо за маячня..?
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07.12.2020 12:54 Відповісти
Ну не знаю.Я привык пристебываться сразу при посадке в тачку.А вообще довольно много вижу пристегнутых людей во встречном транспорте,и это хорошо.Похоже все из секты совкодрочеров "не верующих" в ремни уже благополучно сдохли в ДТП,по немногу остаются думающие башкой водители.
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07.12.2020 13:02 Відповісти
статистика нас не интересует. нужны нормальные, адекватные действия. все зависит от продажных ментов и судей. пример. 18 протоколов за нарушение пдд за год, настрочили человеку, лишонному прав два года назад. не о чем не говорит? он не сидит, машина не конфискована. не удивлюсь, когда ему выдадут лиензию на такси.если видели за рулем п,яного депутата, прокурора, судью, предложите трезвого водителя. если не согласен, сопровождайте. это не абсурд???????????????
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07.12.2020 13:07 Відповісти
Цифра 25% тех кто пристегивается очень напоминает цифру 23% - тех которые думают.
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07.12.2020 13:08 Відповісти
+100500.
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07.12.2020 13:37 Відповісти
Лише чверть українських водіїв використовують ремені безпеки, - дослідження - Цензор.НЕТ 8154 23% свинарника
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08.12.2020 10:59 Відповісти
Считаю что это дело личное кто хочет пристегивается
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07.12.2020 13:13 Відповісти
Хотел бы я увидеть реакцию на Ваши слова полицейского где-нибудь в более цивилизованной стране.
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07.12.2020 13:40 Відповісти
А можно о своей безопасности я буду заботься сам!!!!!! Забота это прежде всего -не мешать а шкуродерство под видом заботы это другое.
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07.12.2020 13:19 Відповісти
живи в Сомали, там будешь "сам" сколько хочешь. А в цивилизованных странах не пристегнулся - штраф.
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07.12.2020 13:45 Відповісти
Помив унитаз пану?можеш и в сомали ихати
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07.12.2020 14:33 Відповісти
Слушай не обляпайся, как раз в Джибути я 5 лет прожил. Так причем цивилизация и моя собственная безопасность? Если тебе нравится быть абонентом то ты молодец, так держать. А я хочу быть свободным человеком и некуй мне указывать.
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07.12.2020 15:38 Відповісти
"Тормоза и поворотники -- для трУсов".
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07.12.2020 13:38 Відповісти
тим хто проти пасків, вони протипоказані. Все ж таки еволюція має зробити свою справу.
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07.12.2020 15:03 Відповісти
не пристёгивайтесь и маски не носите. И будет вам счастье. Недолго.
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07.12.2020 15:35 Відповісти
Всегда пристегиваюсь. Производитель тратит миллионы на разработку систем безопасности, и надо быть неадекватом чтобы считать это лишним.
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07.12.2020 17:36 Відповісти
 
 