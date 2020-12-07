Лише чверть українських водіїв використовують ремені безпеки, - дослідження
Середній рівень користування водіями ременями безпеки по Україні становить 26%. При цьому найбільший рівень користування ременем безпеки зафіксовано в столиці - 48,2%
Про це свідчать результати дослідження громадської організації Vision Zero, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Згідно з представленим у понеділок дослідженням, в Україні лише чверть водіїв користується ременями безпеки, а саме 26,04%.
Зокрема, в Києві найбільший рівень користування ременем безпеки - 48,2%, у Львові - 40,2%, у Черкасах - 34,5%, у Дніпрі - 33,2%, у Вінниці - 33,1%, в Одесі - 31,7%, у Тернополі - 29,2%, у Запоріжжі - 38,1%, у Житомирі - 27,8%, у Чернігові - 25,5%, у Миколаєві - 25,1%, у Сумах - 24,6%, у Луцьку - 23,8%, у Херсоні - 23,1%, у Рівному - 23%, у Хмельницькому - 22,7%, у Маріуполі - 22,1%, в Івано-Франківську - 20,9%, в Ужгороді - 19,6%, у Полтаві - 18,4%, у Харкові - 17,9%, у Чернівцях - 17,4%, у Сєверодонецьку - 15,1% й у Кропивницькому - 15%.
Зазначено, що в 11 обласних центрах рівень користування ременем безпеки збільшився, в чотирьох містах не змінився, а в дев’ятьох містах знизився.
Дослідження здійснювала в листопаді громадська організація Vision Zero в співпраці з Центром демократії та верховенства права у рамках кампанії "За безпечні дороги". Методом спостереження було досліджено рівень користування ременями безпеки у 24 містах України серед 33 701 водія. Зокрема, в дослідженні брали участь водії всіх обласних центрів, а також Сєверодонецька та Маріуполя.
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Не совпадение с вашими фантазиями.
пожар и ты запутался, или под водой?
все мои знакомые и я пользуемся ремнями, без них как то не комильфо, стоит только раз увидеть ДТП с кровью..
форумчане! - а вы пользуютесь?