Цензор.НЕТ
16 158 40

Кабмин утвердил новый порядок выдачи номерных знаков для автомобилей

В пятницу, 9 октября, Кабинет министров Украины утвердил законопроект Министерства внутренних дел об изменении порядка изготовления и выдачи номеров для транспортных средств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Предлагается, что при регистрации транспортного средства в сервисном центре МВД человек будет получать свидетельство о регистрации, а номерной знак по своему усмотрению заказывал в том месте, которое имеет право производить их по государственному стандарту.

"Наша инициатива дает возможность гражданам по своему усмотрению выбирать комбинации номерных знаков, которые есть в свободном доступе, а не только те, которые есть в сервисном центре МВД", - заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

При этом отмечается, что передача функции изготовления номерных знаков будет способствовать экономии государственных средств и упрощению процедуры предоставления административных услуг.

У владельца автомобиля будет возможность зайти в Электронный кабинет водителя, найти свободный номер и забронировать его. Кроме того, передача данной функции субъектам хозяйствования будет способствовать развитию малого бизнеса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Владельцы автомобиля смогут передавать техпаспорт другим водителям в приложении "Дія"

Автор: 

авто (4254) МВД (9345) регистрация (291)
Топ комментарии
+19
Чергова кормушка для приближених, так як зараз автоекспертиза. Що заважає зараз на сайті МВС розмістити вільні комбінації номерів щоб людина так само собі забронювала? Сцять в очі і не червоніють.
09.10.2020 19:58 Ответить
+15
Хрень собачья. Как насчёт талона о регистрации, в котором указывается госномер автомобиля? Если будет сначала регистрация, на регистрацию - справка о регистрации, потом ты выбираешь номер и платишь за его изготовление, потом с этими номерами снова в сервисный центр для получения свидетельства (талона) о регистрации? ***, как же запросто становиться жить при этих клоунах - просто цирк.
09.10.2020 20:16 Ответить
+12
А почему просто не перенять американский опыт - при покупке дается или бумажный номер действительный месяц или постоянный со случайной комбинацией. А потом если хочешь персональный идешь на сайт автомобильного департамента и выбираешь номер и дизайн из того что не занято. Персональные номера могут стоить он $10 до $100 в год, деньги как правильно идут на благотворительность.
Все эти хитрожопые правила это кормушка для коррупционеров.
09.10.2020 20:34 Ответить
Придется делать знаки метра полтора длинной из-за количества цифр.
ПТН 1653274869473524213414253647475475ПНХ
09.10.2020 19:55 Ответить
Что означают цифры?)
09.10.2020 20:13 Ответить
сколько раз ПНХ
09.10.2020 20:18 Ответить
Тю, а я подумал что они тоже что то обозначают))) И я это пропустил)))
09.10.2020 20:21 Ответить
цифры и буквы означают всякую х-у---ню. В нормальных странах они указывают регион и владельца автомобиля.
10.10.2020 19:32 Ответить
Б...ь! Важнее дел нет в Украине!
09.10.2020 19:56 Ответить
А какие по твоему есть важнее? Накидай списочек хотя бы из десяти позиций!
09.10.2020 20:48 Ответить
Сейчас! Разбежался.
Чего тебе ещё накидать?
09.10.2020 20:56 Ответить
а где обещанные новации по типа новым Правилам регистрации что авто в салонах дилеров официальных -человек сразу оформляет в салоне новое авто...получает Тех-паспорт госномера и страховку (как впрочем во всем мире) пришел увидел купил попил кофе и тебе ключи от авто регистрация авто страховой полис и номера... и уехал... а салоны обязаны пройти сертификации при МВС и получить свидетельство или лицензии...
09.10.2020 22:28 Ответить
Хорошая у вас мечта. Главное не вредная для здоровья.
09.10.2020 22:36 Ответить
Тю, так це давно так. Приїхав у Форд, вибрав машину, попив кави, продаван питає чи хочемо ми поїхати додому з номерами? Аякже! ПИтань нема, попийте кави. Через півтори години я вже з техпаспортом і номерами на новій машині поїхав додому. Правда суми чеків і фактично заплачених грошей не співпадали на 3000 гривень. ну то таке
10.10.2020 05:57 Ответить
В салоне получение номера стоит 2000 гривен, а когда сам обращаешься, то 500 гривен.
10.10.2020 07:48 Ответить
Падение ВВП 11.3%.
Дыра в бюджете 300 млрд. грн.
Безработных 500 тыс.
Гривна уже 28.7 за доллар.
Ежедневно +5000 больных вирусом.
Социалка урезана.
Дефицит бюджета 2021 - 7%.
Прододжать?
09.10.2020 21:18 Ответить
Кабмін затвердив новий порядок видачі номерних знаків для автомобілів - Цензор.НЕТ 7360
09.10.2020 22:08 Ответить
так и войны нет типа , и той, что была, как бы тоже нет....
10.10.2020 19:35 Ответить
шо не новость то блин зашквар очередной
10.10.2020 19:38 Ответить
чем бы зебилы не тешились, абы руки поверх пианино
09.10.2020 20:01 Ответить
Кабмін затвердив новий порядок видачі номерних знаків для автомобілів - Цензор.НЕТ 490
09.10.2020 20:04 Ответить
09.10.2020 20:54 Ответить
СН снимает очередной видосик. Судя по сюжету - к 8 марта поздравление.
09.10.2020 21:22 Ответить
Это тоже кандидат в мэры ?
Верещук в новом образе ?
09.10.2020 22:04 Ответить
В нам і без цього купа автомобілів двійників. Тепер бази будуть не лише в МВС а в цих прикормлених неконтрольованих третій осіб
09.10.2020 20:05 Ответить
Эти базы давно в свободном доступе, альо!
09.10.2020 20:49 Ответить
.....а мне ВСЕГДА было похер какой у меня номер на машине , я и сегодня его не помню (цифры знаю , а вот с БУКАВАМИ проблема .... две СПЕРЕДИ и две СЗАДИ , а какие ????)))) ))
09.10.2020 20:21 Ответить
Кабмін затвердив новий порядок видачі номерних знаків для автомобілів - Цензор.НЕТ 6115
09.10.2020 20:43 Ответить
Так вроде и щас так, показал техпаспорт и тебе за 2 минуты и 350 гривен передний и задний номер выкатили в частной конторке возле МРЭО. Потерял номер - говно вопрос, за 200 гривен нарисуют новый.
09.10.2020 20:54 Ответить
"Тема для своїх" від зеленої мразоти!
09.10.2020 21:10 Ответить
Они обескровливают все госпредприятия и передают все своим дружкам, а бюджет наполняют с штрафов и поборов такая модель приведет к пи з де цу. Нахер тогда платить налоги если все частное
09.10.2020 21:12 Ответить
Наши налоги им на зарплату.
Они же не будут платить себе из своих денег - только из наших.
09.10.2020 22:07 Ответить
Очередной вы...сик ментов-- дали номер и пи..дуй до следующего раза. Бланки всяких удостоверений, номера это пререготива государства, вроде бы их раньше раздавали безплатно за счёт бюджета. Просто очередные ЕДАПсы повылазили и хотять косить зелень, а державу попросту кинуть. Ох долго сидит Аваков на свободе.
09.10.2020 22:07 Ответить
Да пох какие номера а вот блатные любят разное бычье в детстве гавно евшее ))
09.10.2020 22:37 Ответить
Жаль, цензор не написал об очередном новшестве для электромобилей от квартальных дегенератов. Теперь на всех новых государственных номерных знаках мы увидем буквосочетания ze (без шуток). А мы думали, что прошли уже дно, но походу криворогульных тварей дна нет вообще!
09.10.2020 22:40 Ответить
Кабмін затвердив новий порядок видачі номерних знаків для автомобілів - Цензор.НЕТ 7011
10.10.2020 00:07 Ответить
видно ослик любит электромобили
10.10.2020 00:08 Ответить
Одне незрозуміло - МВС яким боком тут ?? А номери- так, приватні фірми роблять номери і експортні і домашні, держава до цього не має відношення
09.10.2020 23:55 Ответить
Да пофиг какой номер, пришел в сервисный центр, зарегистрировал и получил. Делать больше нечего шарахаться по другим местам для получения номера. Есть любители красивых цыферь, ну пусть платят. Хотя уже третья машина, соответственно и номер, так закономерность есть какая-то - 33-57, 43-47, 92-27...
10.10.2020 07:57 Ответить
Хернею держава займається, бо і держава Зесраньська!
10.10.2020 09:57 Ответить
 
 