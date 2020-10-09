Кабмін затвердив новий порядок видачі номерних знаків для автомобілів

У п'ятницю, 9 жовтня, Кабінет міністрів України затвердив законопроєкт Міністерства внутрішніх справ про зміну порядку виготовлення та видачі номерів для транспортних засобів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Пропонується, що під час реєстрації транспортного засобу в сервісному центрі МВС людина отримуватиме свідоцтво про реєстрацію, а номерний знак на свій розсуд замовляв у тому місці, яке має право проводити їх за державним стандартом.

"Наша ініціатива дає можливість громадянам на свій розсуд вибирати комбінації номерних знаків, які є у вільному доступі, а не тільки ті, які є в сервісному центрі МВС", - заявив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.

При цьому наголошується, що передача функції виготовлення номерних знаків сприятиме економії державних коштів і спрощенню процедури надання адміністративних послуг.

У власника автомобіля буде можливість зайти в Електронний кабінет водія, знайти вільний номер і забронювати його. Крім того, передача цієї функції суб'єктам господарювання сприятиме розвитку малого бізнесу.