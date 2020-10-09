УКР
Кабмін затвердив новий порядок видачі номерних знаків для автомобілів

У п'ятницю, 9 жовтня, Кабінет міністрів України затвердив законопроєкт Міністерства внутрішніх справ про зміну порядку виготовлення та видачі номерів для транспортних засобів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Пропонується, що під час реєстрації транспортного засобу в сервісному центрі МВС людина отримуватиме свідоцтво про реєстрацію, а номерний знак на свій розсуд замовляв у тому місці, яке має право проводити їх за державним стандартом.

"Наша ініціатива дає можливість громадянам на свій розсуд вибирати комбінації номерних знаків, які є у вільному доступі, а не тільки ті, які є в сервісному центрі МВС", - заявив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.

Дивіться також: Водії на Рівненщині подали 130 заяв у поліцію на шляховиків: асфальт можна відірвати руками. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

При цьому наголошується, що передача функції виготовлення номерних знаків сприятиме економії державних коштів і спрощенню процедури надання адміністративних послуг.

У власника автомобіля буде можливість зайти в Електронний кабінет водія, знайти вільний номер і забронювати його. Крім того, передача цієї функції суб'єктам господарювання сприятиме розвитку малого бізнесу.

Автор: 

авто (6383) МВС (3535) реєстрація (451)
Топ коментарі
+19
Чергова кормушка для приближених, так як зараз автоекспертиза. Що заважає зараз на сайті МВС розмістити вільні комбінації номерів щоб людина так само собі забронювала? Сцять в очі і не червоніють.
09.10.2020 19:58 Відповісти
09.10.2020 19:58 Відповісти
+15
Хрень собачья. Как насчёт талона о регистрации, в котором указывается госномер автомобиля? Если будет сначала регистрация, на регистрацию - справка о регистрации, потом ты выбираешь номер и платишь за его изготовление, потом с этими номерами снова в сервисный центр для получения свидетельства (талона) о регистрации? ***, как же запросто становиться жить при этих клоунах - просто цирк.
09.10.2020 20:16 Відповісти
09.10.2020 20:16 Відповісти
+12
А почему просто не перенять американский опыт - при покупке дается или бумажный номер действительный месяц или постоянный со случайной комбинацией. А потом если хочешь персональный идешь на сайт автомобильного департамента и выбираешь номер и дизайн из того что не занято. Персональные номера могут стоить он $10 до $100 в год, деньги как правильно идут на благотворительность.
Все эти хитрожопые правила это кормушка для коррупционеров.
09.10.2020 20:34 Відповісти
09.10.2020 20:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Придется делать знаки метра полтора длинной из-за количества цифр.
ПТН 1653274869473524213414253647475475ПНХ
09.10.2020 19:55 Відповісти
09.10.2020 19:55 Відповісти
Что означают цифры?)
09.10.2020 20:13 Відповісти
09.10.2020 20:13 Відповісти
сколько раз ПНХ
09.10.2020 20:18 Відповісти
09.10.2020 20:18 Відповісти
Тю, а я подумал что они тоже что то обозначают))) И я это пропустил)))
09.10.2020 20:21 Відповісти
09.10.2020 20:21 Відповісти
цифры и буквы означают всякую х-у---ню. В нормальных странах они указывают регион и владельца автомобиля.
10.10.2020 19:32 Відповісти
10.10.2020 19:32 Відповісти
Б...ь! Важнее дел нет в Украине!
09.10.2020 19:56 Відповісти
09.10.2020 19:56 Відповісти
А какие по твоему есть важнее? Накидай списочек хотя бы из десяти позиций!
09.10.2020 20:48 Відповісти
09.10.2020 20:48 Відповісти
Сейчас! Разбежался.
Чего тебе ещё накидать?
09.10.2020 20:56 Відповісти
09.10.2020 20:56 Відповісти
а где обещанные новации по типа новым Правилам регистрации что авто в салонах дилеров официальных -человек сразу оформляет в салоне новое авто...получает Тех-паспорт госномера и страховку (как впрочем во всем мире) пришел увидел купил попил кофе и тебе ключи от авто регистрация авто страховой полис и номера... и уехал... а салоны обязаны пройти сертификации при МВС и получить свидетельство или лицензии...
09.10.2020 22:28 Відповісти
09.10.2020 22:28 Відповісти
Хорошая у вас мечта. Главное не вредная для здоровья.
09.10.2020 22:36 Відповісти
09.10.2020 22:36 Відповісти
Тю, так це давно так. Приїхав у Форд, вибрав машину, попив кави, продаван питає чи хочемо ми поїхати додому з номерами? Аякже! ПИтань нема, попийте кави. Через півтори години я вже з техпаспортом і номерами на новій машині поїхав додому. Правда суми чеків і фактично заплачених грошей не співпадали на 3000 гривень. ну то таке
10.10.2020 05:57 Відповісти
10.10.2020 05:57 Відповісти
В салоне получение номера стоит 2000 гривен, а когда сам обращаешься, то 500 гривен.
10.10.2020 07:48 Відповісти
10.10.2020 07:48 Відповісти
Падение ВВП 11.3%.
Дыра в бюджете 300 млрд. грн.
Безработных 500 тыс.
Гривна уже 28.7 за доллар.
Ежедневно +5000 больных вирусом.
Социалка урезана.
Дефицит бюджета 2021 - 7%.
Прододжать?
09.10.2020 21:18 Відповісти
09.10.2020 21:18 Відповісти
09.10.2020 22:08 Відповісти
09.10.2020 22:08 Відповісти
так и войны нет типа , и той, что была, как бы тоже нет....
10.10.2020 19:35 Відповісти
10.10.2020 19:35 Відповісти
шо не новость то блин зашквар очередной
10.10.2020 19:38 Відповісти
10.10.2020 19:38 Відповісти
Чергова кормушка для приближених, так як зараз автоекспертиза. Що заважає зараз на сайті МВС розмістити вільні комбінації номерів щоб людина так само собі забронювала? Сцять в очі і не червоніють.
09.10.2020 19:58 Відповісти
09.10.2020 19:58 Відповісти
чем бы зебилы не тешились, абы руки поверх пианино
09.10.2020 20:01 Відповісти
09.10.2020 20:01 Відповісти
Кабмін затвердив новий порядок видачі номерних знаків для автомобілів - Цензор.НЕТ 490
09.10.2020 20:04 Відповісти
09.10.2020 20:04 Відповісти
09.10.2020 20:54 Відповісти
09.10.2020 20:54 Відповісти
СН снимает очередной видосик. Судя по сюжету - к 8 марта поздравление.
09.10.2020 21:22 Відповісти
09.10.2020 21:22 Відповісти
Это тоже кандидат в мэры ?
Верещук в новом образе ?
09.10.2020 22:04 Відповісти
09.10.2020 22:04 Відповісти
В нам і без цього купа автомобілів двійників. Тепер бази будуть не лише в МВС а в цих прикормлених неконтрольованих третій осіб
09.10.2020 20:05 Відповісти
09.10.2020 20:05 Відповісти
Эти базы давно в свободном доступе, альо!
09.10.2020 20:49 Відповісти
09.10.2020 20:49 Відповісти
Хрень собачья. Как насчёт талона о регистрации, в котором указывается госномер автомобиля? Если будет сначала регистрация, на регистрацию - справка о регистрации, потом ты выбираешь номер и платишь за его изготовление, потом с этими номерами снова в сервисный центр для получения свидетельства (талона) о регистрации? ***, как же запросто становиться жить при этих клоунах - просто цирк.
09.10.2020 20:16 Відповісти
09.10.2020 20:16 Відповісти
.....а мне ВСЕГДА было похер какой у меня номер на машине , я и сегодня его не помню (цифры знаю , а вот с БУКАВАМИ проблема .... две СПЕРЕДИ и две СЗАДИ , а какие ????)))) ))
09.10.2020 20:21 Відповісти
09.10.2020 20:21 Відповісти
А почему просто не перенять американский опыт - при покупке дается или бумажный номер действительный месяц или постоянный со случайной комбинацией. А потом если хочешь персональный идешь на сайт автомобильного департамента и выбираешь номер и дизайн из того что не занято. Персональные номера могут стоить он $10 до $100 в год, деньги как правильно идут на благотворительность.
Все эти хитрожопые правила это кормушка для коррупционеров.
09.10.2020 20:34 Відповісти
09.10.2020 20:34 Відповісти
Кабмін затвердив новий порядок видачі номерних знаків для автомобілів - Цензор.НЕТ 6115
09.10.2020 20:43 Відповісти
09.10.2020 20:43 Відповісти
Так вроде и щас так, показал техпаспорт и тебе за 2 минуты и 350 гривен передний и задний номер выкатили в частной конторке возле МРЭО. Потерял номер - говно вопрос, за 200 гривен нарисуют новый.
09.10.2020 20:54 Відповісти
09.10.2020 20:54 Відповісти
"Тема для своїх" від зеленої мразоти!
09.10.2020 21:10 Відповісти
09.10.2020 21:10 Відповісти
Они обескровливают все госпредприятия и передают все своим дружкам, а бюджет наполняют с штрафов и поборов такая модель приведет к пи з де цу. Нахер тогда платить налоги если все частное
09.10.2020 21:12 Відповісти
09.10.2020 21:12 Відповісти
Наши налоги им на зарплату.
Они же не будут платить себе из своих денег - только из наших.
09.10.2020 22:07 Відповісти
09.10.2020 22:07 Відповісти
Очередной вы...сик ментов-- дали номер и пи..дуй до следующего раза. Бланки всяких удостоверений, номера это пререготива государства, вроде бы их раньше раздавали безплатно за счёт бюджета. Просто очередные ЕДАПсы повылазили и хотять косить зелень, а державу попросту кинуть. Ох долго сидит Аваков на свободе.
09.10.2020 22:07 Відповісти
09.10.2020 22:07 Відповісти
Да пох какие номера а вот блатные любят разное бычье в детстве гавно евшее ))
09.10.2020 22:37 Відповісти
09.10.2020 22:37 Відповісти
Жаль, цензор не написал об очередном новшестве для электромобилей от квартальных дегенератов. Теперь на всех новых государственных номерных знаках мы увидем буквосочетания ze (без шуток). А мы думали, что прошли уже дно, но походу криворогульных тварей дна нет вообще!
09.10.2020 22:40 Відповісти
09.10.2020 22:40 Відповісти
Кабмін затвердив новий порядок видачі номерних знаків для автомобілів - Цензор.НЕТ 7011
10.10.2020 00:07 Відповісти
10.10.2020 00:07 Відповісти
видно ослик любит электромобили
10.10.2020 00:08 Відповісти
10.10.2020 00:08 Відповісти
Одне незрозуміло - МВС яким боком тут ?? А номери- так, приватні фірми роблять номери і експортні і домашні, держава до цього не має відношення
09.10.2020 23:55 Відповісти
09.10.2020 23:55 Відповісти
Да пофиг какой номер, пришел в сервисный центр, зарегистрировал и получил. Делать больше нечего шарахаться по другим местам для получения номера. Есть любители красивых цыферь, ну пусть платят. Хотя уже третья машина, соответственно и номер, так закономерность есть какая-то - 33-57, 43-47, 92-27...
10.10.2020 07:57 Відповісти
10.10.2020 07:57 Відповісти
Хернею держава займається, бо і держава Зесраньська!
10.10.2020 09:57 Відповісти
10.10.2020 09:57 Відповісти
 
 