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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав сократил тестирование, чтобы показать снижение эпидемии коронавируса, - Лерос

Минздрав сократил тестирование, чтобы показать снижение эпидемии коронавируса, - Лерос

В Украине стали делать в два раза меньше тестов на коронавирус.

Об этом заявил исключенный из СН нардеп Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

"Карантин выходного дня очень эффективно сработал, заявил министр здравоохранения Степанов! Особенно сработало то, что начали делать в два раза меньше тестов, сразу статистика улучшилась. Жгите дальше, если совсем перестать тестировать, то и заболевших совсем не будет. Можно ещё запретить слово "коронавирус", как в Туркменистане. Не благодарите. Совковые методы всё больше у нас в моде", - заявил Лерос.

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Минздрав сократил тестирование, чтобы показать снижение эпидемии коронавируса, - Лерос 01
Минздрав сократил тестирование, чтобы показать снижение эпидемии коронавируса, - Лерос 02

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) тест (285) Лерос Гео (378) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+56
Зермази как обычно обделались...
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07.12.2020 13:50
+41
Нужно просто перестать тестировать и эпидемия пойдет на спад!
зебилы, хоть теперь вы поняли, каких мразей вы навыбирали сходив на выборы по-приколу?!
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07.12.2020 13:55
+34
Просте і "ефективне" рішення. Браво!
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07.12.2020 13:50
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А нас ведь за лохов держат!
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07.12.2020 20:31 Ответить
...так наперсточники!).....может и в тему.
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07.12.2020 22:05 Ответить
В Зеленского только один пиар на уме.
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07.12.2020 23:24 Ответить
Немає в нього "ума"... обдолбаний аморал.
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08.12.2020 08:09 Ответить
Нічого святого. Аби повихвалятись.
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08.12.2020 01:24 Ответить
Залишилось визнати давно відомий факт, що тести на коронавірус - це фальшива пісна фуйня, яка випльовує хибнопозитивні результати праворуч і ліворуч.
https://cormandrostenreview.com/report/

https://cormandrostenreview.com/false-positives-consequences/
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08.12.2020 15:52 Ответить
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