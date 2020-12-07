Минздрав сократил тестирование, чтобы показать снижение эпидемии коронавируса, - Лерос

В Украине стали делать в два раза меньше тестов на коронавирус.

Об этом заявил исключенный из СН нардеп Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

"Карантин выходного дня очень эффективно сработал, заявил министр здравоохранения Степанов! Особенно сработало то, что начали делать в два раза меньше тестов, сразу статистика улучшилась. Жгите дальше, если совсем перестать тестировать, то и заболевших совсем не будет. Можно ещё запретить слово "коронавирус", как в Туркменистане. Не благодарите. Совковые методы всё больше у нас в моде", - заявил Лерос.

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