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МОЗ скоротило тестування, щоб показати зниження епідемії коронавірусу, - Лерос
В Україні почали робити вдвічі менше тестів на коронавірус.
Про це заявив виключений зі СН нардеп Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.
"Карантин вихідного дня дуже ефективно спрацював, заявив міністр охорони здоров'я Степанов! Особливо спрацювало те, що почали робити вдвічі менше тестів, відразу статистика покращилася. Смаліте ще, якщо зовсім припинити тестувати, то і хворих зовсім не буде. Можна ще заборонити слово "коронавірус", як у Туркменістані. Не дякуйте. Совкові методи дедалі більше у нас в моді", - заявив Лерос.
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