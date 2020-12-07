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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ скоротило тестування, щоб показати зниження епідемії коронавірусу, - Лерос

МОЗ скоротило тестування, щоб показати зниження епідемії коронавірусу, - Лерос

В Україні почали робити вдвічі менше тестів на коронавірус.

Про це заявив виключений зі СН нардеп Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

"Карантин вихідного дня дуже ефективно спрацював, заявив міністр охорони здоров'я Степанов! Особливо спрацювало те, що почали робити вдвічі менше тестів, відразу статистика покращилася. Смаліте ще, якщо зовсім припинити тестувати, то і хворих зовсім не буде. Можна ще заборонити слово "коронавірус", як у Туркменістані. Не дякуйте. Совкові методи дедалі більше у нас в моді", - заявив Лерос.

Також читайте: В Україні знижується кількість госпіталізованих з COVID-19, - Степанов

МОЗ скоротило тестування, щоб показати зниження епідемії коронавірусу, - Лерос 01
МОЗ скоротило тестування, щоб показати зниження епідемії коронавірусу, - Лерос 02

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5391) Степанов Максим (2196) тест (318) Лерос Гео (383) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+56
Зермази как обычно обделались...
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07.12.2020 13:50
+41
Нужно просто перестать тестировать и эпидемия пойдет на спад!
зебилы, хоть теперь вы поняли, каких мразей вы навыбирали сходив на выборы по-приколу?!
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07.12.2020 13:55
+34
Просте і "ефективне" рішення. Браво!
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07.12.2020 13:50
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А нас ведь за лохов держат!
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07.12.2020 20:31 Відповісти
...так наперсточники!).....может и в тему.
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07.12.2020 22:05 Відповісти
В Зеленского только один пиар на уме.
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07.12.2020 23:24 Відповісти
Немає в нього "ума"... обдолбаний аморал.
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08.12.2020 08:09 Відповісти
Нічого святого. Аби повихвалятись.
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08.12.2020 01:24 Відповісти
Залишилось визнати давно відомий факт, що тести на коронавірус - це фальшива пісна фуйня, яка випльовує хибнопозитивні результати праворуч і ліворуч.
https://cormandrostenreview.com/report/

https://cormandrostenreview.com/false-positives-consequences/
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08.12.2020 15:52 Відповісти
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