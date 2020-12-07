Нападение на активиста "Автомайдана" Устименко: дело переквалифицировали в хулиганство, а обвиняемым дали условный срок
Дело о нападении на главу "Автомайдана", Виталия Устименко, переквалифицировали в хулиганство, а обвиняемых приговорили к двум годам лишения свободы условно
Как информирует Цензор.НЕТ cо ссылкой на сообщение "Автомайдана" в Facebook, такое решение приняла сегодня коллегия судей Приморского районного суда Одессы.
Сообщается, что с удьи признали Юрия Гаврилюка и Станислава Руденко виновными в нападении на Виталия Устименко, однако, переквалифицировали дело с покушения на убийство на обычное хулиганство.
Обоих обвиняемых приговорили к двум годам лишения свободы условно. По словам судей, наказание смягчили, поскольку оба фигуранта дела - бывшие военнослужащие, которые были на передовой. Также обвиняемые должны заплатить Устименко 25 000 гривен морального ущерба.
"Получается, что если среди бела дня на вас нападает два человека с ножом, то это вовсе не попытка вас зарезать, а обычная хулиганка", - говорится в сообщении.
"Но это еще не все. Недавно Офис Генерального прокурора забрала расследование дела в отношении организаторов и заказчиков в СБУ и передала ... в Одесскую полицию!", - добавили в сообществе "Автомайдан".
Напомним, двое неизвестных 5 июня 2018 г. напали на лидера одесского отделения "Автомайдана" Виталия Устименко. Телеведущего и активиста "Автомайдана" Виталия Устименко 5 июня забрали в больницу со следами побоев и ножевым ранением спины, после того как двое неизвестных напали на него вблизи одесского филиала Общественного телевидения, где Устименко вел программу "Тема дня". Очевидцы инцидента отметили, что двое нападавших ждали активиста еще за полчаса до нападения. До сих пор следствие не смогло назвать ни организаторов, ни заказчиков дела.
Позже, 18 июня, произошло нападение на главного редактора херсонского сайта "Мост", представителя ОО "Институт массовой информации" в Херсонской области Сергея Никитенко.
По словам журналиста, нападавшие на него похожи на людей, которые ранее нанесли ножевые ранения Устименко. Он узнал их на скриншоте с видео событий в Одессе.
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или это слишком тяжело для твоего сознания? 5ть лет керував страной и гепы с допами так были при власти. а тут пришёл клоун и на тебе... почему это он не сделал?? а почему предыдущий не сделал не задумывался?
так же я не борюсь с батончиками рошен. я голосовал за другого кандидата (не за рыгов).
я только хотел сказать что товарищь порох. за которого топят агрессивно-дебильные порохоботы такой же как и зе (с небольшими вариациями в ту или другую сторону). намекаю что пора заканчивать батлы и заниматься страной. думать над тем, как отличить нормлаьного президента от очередного дебила
И при чем тут Зеленский? Как можно на полном серьезе рассуждать что оно сделало или не сделало? Оно шо, для тебя президент?
Да что там судебной реформы, хоть какой-нибудь...
Так что ничего удивительного в том, что полиция, прокуратура, суды и прочие ведомства руками и ногами за "русский мир" и, фактически, против Украины. Соответственно они и действуют, а при Зеленском они действуют абсолютно свободно - он их президент.
реформы - это первый признак, что президент хочет что-то изменить в стране.
суды реформировали? ментов реформировали? избавили граждан от рабства (разрешили ношение и применение огнестрела для защиты своей жизни, своих близкий, своего здоровья? имущества?) , разрешили ввозить дешёвые авто и растомаживать по нормальным ценам, что бы каждый мог купить нормальное, безопасное авто? налоговую, таможню? нет?
значить президент пришёл не для того, что бы сделать страну для граждан, а пришёл порешать дела олигархов, обогатится.
что порох, что этот - одна ху"ня. пора делать выводы. а то топят за пороха, другие за клоуна, а разницы нету. есть только разные штабы маркетологов, пиарщиков. гонят стадо в нужную им сторону. а бараны орут друг на друга))
Недавно просматривал списки и наткнулся на фамилии Шкурат и Морозова.
Это блатные родственники бывшего премьера пустовойтенко, которых тот привез в Киев из глухой провинции и которые исходили желчью по причине того, что документооборот ведётся на украинском языке.
После работы они устраивали в офисе групповой секс по принципу собачьей свадьбы, бухали и кололись.
Только ушли пустовойтенко - с облегчением уволили и этих фахивцив.
Я эту фамилию давно знаю.
Сча нагуглю его места работы.
А если, у него есть сестра Инна - то могу поведать о семье много интересного.