Нападение на активиста "Автомайдана" Устименко: дело переквалифицировали в хулиганство, а обвиняемым дали условный срок

Дело о нападении на главу "Автомайдана", Виталия Устименко, переквалифицировали в хулиганство, а обвиняемых приговорили к двум годам лишения свободы условно

Как информирует Цензор.НЕТ cо ссылкой на сообщение "Автомайдана" в Facebook, такое решение приняла сегодня коллегия судей Приморского районного суда Одессы.

Сообщается, что с удьи признали Юрия Гаврилюка и Станислава Руденко виновными в нападении на Виталия Устименко, однако, переквалифицировали дело с покушения на убийство на обычное хулиганство.

Обоих обвиняемых приговорили к двум годам лишения свободы условно. По словам судей, наказание смягчили, поскольку оба фигуранта дела - бывшие военнослужащие, которые были на передовой. Также обвиняемые должны заплатить Устименко 25 000 гривен морального ущерба.

"Получается, что если среди бела дня на вас нападает два человека с ножом, то это вовсе не попытка вас зарезать, а обычная хулиганка", - говорится в сообщении.

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"Но это еще не все. Недавно Офис Генерального прокурора забрала расследование дела в отношении организаторов и заказчиков в СБУ и передала ... в Одесскую полицию!", - добавили в сообществе "Автомайдан".

Напомним, двое неизвестных 5 июня 2018 г. напали на лидера одесского отделения "Автомайдана" Виталия Устименко. Телеведущего и активиста "Автомайдана" Виталия Устименко 5 июня забрали в больницу со следами побоев и ножевым ранением спины, после того как двое неизвестных напали на него вблизи одесского филиала Общественного телевидения, где Устименко вел программу "Тема дня". Очевидцы инцидента отметили, что двое нападавших ждали активиста еще за полчаса до нападения. До сих пор следствие не смогло назвать ни организаторов, ни заказчиков дела.

Позже, 18 июня, произошло нападение на главного редактора херсонского сайта "Мост", представителя ОО "Институт массовой информации" в Херсонской области Сергея Никитенко.

По словам журналиста, нападавшие на него похожи на людей, которые ранее нанесли ножевые ранения Устименко. Он узнал их на скриншоте с видео событий в Одессе.