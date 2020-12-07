ВАКС отклонил ходатайство об изменении меры пресечения экс-командующему Нацгвардией Аллерову по делу "Укрбуда"

На сегодняшнем заседании Высший антикоррупционный суд (ВАКС) рассмотрел ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения экс-командующему Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда не удовлетворил ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения бывшему главе Национальной гвардии Украины. Постановление обжалованию не подлежит", - сказано в сообщении.

Отмечается, что постановление обжалованию не подлежит.

ВАКС также напоминает, что экс-командующий Нацгвардии вместе с другими лицами, среди которых екс-президент государственной корпорации "Укрбуд", подозреваются в причастности к коррупционным схемам с квартирами для Нацгвардии на Печерске.

Ранее сообщалось, что экс-командующему Нацгвардии Украины, экс-руководителю ООО "Строительные сети" и руководителю ООО "Укрбуд Девелопмент" судья продлил действие возложенных на них обязанностей до 11 апреля 2020 года включительно.

Напомним, по версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд" заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске.

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