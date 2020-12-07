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Новости
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Украина дополнительно закупит 1,2 млн тестов для диагностики COVID-19, - Минздрав

Украина дополнительно закупит 1,2 млн тестов для диагностики COVID-19, - Минздрав

В рамках нового соглашения МОЗ и UNICEF Ukraine Украина закупит 1,2 миллиона ПЦР-тестов для диагностики коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Подчеркивается, что соответствующее соглашение между Министерством здравоохранения Украины и UNICEF Ukraine было подписано в рамках проекта с World Bank Ukraine.

"Вместе с аналогичным количеством (1,2 млн) наборов для автоматической экстракции вирусной РНК, закупаемых в рамках соглашения с World Health Organization Ukraine, мы улучшаем возможности тестирования больных с подозрением на COVID-19 в лабораторных центрах всех регионов Украины", - отметила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

В сообщении также подчеркивается, что Минздрав постоянно наращивает мощности отечественных лабораторий по тестированию на COVID-19. Если на начало апреля в стране проводились 200 ПЦР-тестов в сутки, то сейчас этот показатель достигает почти 50 тыс. исследований. Министерство планирует до конца текущего года выйти на более 70 тыс. ПЦР-тестов в сутки.

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Автор: 

Минздрав (4899) тест (285) Шаталова Светлана (20)


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Топ комментарии
+2
навіщо? яка мета?
на протокол лікування пневмонії результат тесту ніяк не впливає
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07.12.2020 16:30
+2
При ГРВІ ніяке тестування непотрібне. Тим більше фальшивими тестами.
https://cormandrostenreview.com/report/

https://cormandrostenreview.com/false-positives-consequences/
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07.12.2020 16:32
+1
і простонароду не вистачає. Не помітив, що впала "захворюванність" (як цим хваляться Зе і Степанов)? А поряд з нею - мінімізовано кількість тестів.
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07.12.2020 16:28
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оперативно и год не прошел.
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07.12.2020 16:25 Ответить
що, не вистачає владним курвам робити щотижневі тести?
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07.12.2020 16:25 Ответить
і простонароду не вистачає. Не помітив, що впала "захворюванність" (як цим хваляться Зе і Степанов)? А поряд з нею - мінімізовано кількість тестів.
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07.12.2020 16:28 Ответить
навіщо? яка мета?
на протокол лікування пневмонії результат тесту ніяк не впливає
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07.12.2020 16:30 Ответить
Хватить дурити українців - тести не для них....
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07.12.2020 16:30 Ответить
При ГРВІ ніяке тестування непотрібне. Тим більше фальшивими тестами.
https://cormandrostenreview.com/report/

https://cormandrostenreview.com/false-positives-consequences/
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07.12.2020 16:32 Ответить
А потім вдвічі дорожче продасть? Гарні схеми.
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07.12.2020 16:31 Ответить
А де ті, що дерьмак зі своїми радниками та зЕзідентом зустрічав?
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07.12.2020 17:18 Ответить
Не ну а чо,лохи покупают,бизнес идет
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07.12.2020 18:59 Ответить
 
 