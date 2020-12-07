Украина дополнительно закупит 1,2 млн тестов для диагностики COVID-19, - Минздрав
В рамках нового соглашения МОЗ и UNICEF Ukraine Украина закупит 1,2 миллиона ПЦР-тестов для диагностики коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Подчеркивается, что соответствующее соглашение между Министерством здравоохранения Украины и UNICEF Ukraine было подписано в рамках проекта с World Bank Ukraine.
"Вместе с аналогичным количеством (1,2 млн) наборов для автоматической экстракции вирусной РНК, закупаемых в рамках соглашения с World Health Organization Ukraine, мы улучшаем возможности тестирования больных с подозрением на COVID-19 в лабораторных центрах всех регионов Украины", - отметила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.
В сообщении также подчеркивается, что Минздрав постоянно наращивает мощности отечественных лабораторий по тестированию на COVID-19. Если на начало апреля в стране проводились 200 ПЦР-тестов в сутки, то сейчас этот показатель достигает почти 50 тыс. исследований. Министерство планирует до конца текущего года выйти на более 70 тыс. ПЦР-тестов в сутки.
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