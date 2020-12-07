Україна додатково закупить 1,2 млн тестів для діагностики COVID-19, - МОЗ

У рамках нової угоди МОЗ та UNICEF Ukraine Україна закупить 1,2 мільйона ПЛР-тестів для діагностики коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Підкреслюється, що відповідну угоду між Міністерством охорони здоров'я України та UNICEF Ukraine було підписано в рамках проєкту з World Bank Ukraine.

"Разом з аналогічною кількістю (1,2 млн) наборів для автоматичної екстракції вірусної РНК, що закуповуються в рамках угоди з World Health Organization Ukraine, ми покращуємо можливості тестування хворих із підозрою на COVID-19 у лабораторних центрах усіх регіонів України", - зазначила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова.

У повідомленні також підкреслюється, що МОЗ постійно нарощує потужності вітчизняних лабораторій з тестування на COVID-19. Якщо на початок квітня в країні проводилися 200 ПЛР-тестів на добу, то зараз цей показник досягає майже 50 тис. досліджень. Міністерство планує до кінця цього року вийти на понад 70 тис. ПЛР-тестів за добу.

Читайте також: Наразі 80% тестів на коронавірус роблять безкоштовно, - Степанов