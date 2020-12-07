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Новини
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Україна додатково закупить 1,2 млн тестів для діагностики COVID-19, - МОЗ

Україна додатково закупить 1,2 млн тестів для діагностики COVID-19, - МОЗ

У рамках нової угоди МОЗ та UNICEF Ukraine Україна закупить 1,2 мільйона ПЛР-тестів для діагностики коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Підкреслюється, що відповідну угоду між Міністерством охорони здоров'я України та UNICEF Ukraine було підписано в рамках проєкту з World Bank Ukraine.

"Разом з аналогічною кількістю (1,2 млн) наборів для автоматичної екстракції вірусної РНК, що закуповуються в рамках угоди з World Health Organization Ukraine, ми покращуємо можливості тестування хворих із підозрою на COVID-19 у лабораторних центрах усіх регіонів України", - зазначила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова.

У повідомленні також підкреслюється, що МОЗ постійно нарощує потужності вітчизняних лабораторій з тестування на COVID-19. Якщо на початок квітня в країні проводилися 200 ПЛР-тестів на добу, то зараз цей показник досягає майже 50 тис. досліджень. Міністерство планує до кінця цього року вийти на понад 70 тис. ПЛР-тестів за добу.

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Автор: 

МОЗ (5391) тест (318) Шаталова Світлана (20)


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Топ коментарі
+2
навіщо? яка мета?
на протокол лікування пневмонії результат тесту ніяк не впливає
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07.12.2020 16:30
+2
При ГРВІ ніяке тестування непотрібне. Тим більше фальшивими тестами.
https://cormandrostenreview.com/report/

https://cormandrostenreview.com/false-positives-consequences/
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07.12.2020 16:32
+1
і простонароду не вистачає. Не помітив, що впала "захворюванність" (як цим хваляться Зе і Степанов)? А поряд з нею - мінімізовано кількість тестів.
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07.12.2020 16:28
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оперативно и год не прошел.
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07.12.2020 16:25 Відповісти
що, не вистачає владним курвам робити щотижневі тести?
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07.12.2020 16:25 Відповісти
і простонароду не вистачає. Не помітив, що впала "захворюванність" (як цим хваляться Зе і Степанов)? А поряд з нею - мінімізовано кількість тестів.
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07.12.2020 16:28 Відповісти
навіщо? яка мета?
на протокол лікування пневмонії результат тесту ніяк не впливає
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07.12.2020 16:30 Відповісти
Хватить дурити українців - тести не для них....
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07.12.2020 16:30 Відповісти
При ГРВІ ніяке тестування непотрібне. Тим більше фальшивими тестами.
https://cormandrostenreview.com/report/

https://cormandrostenreview.com/false-positives-consequences/
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07.12.2020 16:32 Відповісти
А потім вдвічі дорожче продасть? Гарні схеми.
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07.12.2020 16:31 Відповісти
А де ті, що дерьмак зі своїми радниками та зЕзідентом зустрічав?
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07.12.2020 17:18 Відповісти
Не ну а чо,лохи покупают,бизнес идет
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07.12.2020 18:59 Відповісти
 
 