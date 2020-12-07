Украина пригласила Молдову к работе в Крымской платформе, - МИД

Замглавы МИД Украины Эмине Джапарова пригласила Молдову принять активное участие в ее работе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

7 декабря первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова встретилась с послом Республики Молдова в Украине Русланом Болбочаном.

"Первый заместитель министра проинформировала собеседника о многочисленных фактах нарушения российской оккупационной властью прав человека в Крыму и милитаризации полуострова. В ходе разговора она также представила международную инициативу Крымская платформа и пригласила молдавскую сторону принять активное участие в ее работе", - говорится в сообщении.

Собеседники отметили настроенность Украины и Молдовы на продолжение диалога по всему спектру вопросов двусторонних отношений в духе дружбы, доверия и взаимопонимания, которые существуют между двумя народами. Стороны также отметили неизменную взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности обоих государств.

"Украина является активным участником переговорного процесса по приднестровскому урегулированию и мы поддерживаем инициативу новоизбранного президента Молдовы Майи Санду по скорейшему выводу российских военных подразделений из Приднестровского региона Молдовы", - заявила Джапарова.

Напомним, Крымская платформа - это координация международных усилий для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова. Создание этой платформы было анонсировано главой МИД еще в июле 2020 года.

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