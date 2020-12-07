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Украина пригласила Молдову к работе в Крымской платформе, - МИД

Украина пригласила Молдову к работе в Крымской платформе, - МИД

Замглавы МИД Украины Эмине Джапарова пригласила Молдову принять активное участие в ее работе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

7 декабря первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова встретилась с послом Республики Молдова в Украине Русланом Болбочаном.

"Первый заместитель министра проинформировала собеседника о многочисленных фактах нарушения российской оккупационной властью прав человека в Крыму и милитаризации полуострова. В ходе разговора она также представила международную инициативу Крымская платформа и пригласила молдавскую сторону принять активное участие в ее работе", - говорится в сообщении.

Собеседники отметили настроенность Украины и Молдовы на продолжение диалога по всему спектру вопросов двусторонних отношений в духе дружбы, доверия и взаимопонимания, которые существуют между двумя народами. Стороны также отметили неизменную взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности обоих государств.

"Украина является активным участником переговорного процесса по приднестровскому урегулированию и мы поддерживаем инициативу новоизбранного президента Молдовы Майи Санду по скорейшему выводу российских военных подразделений из Приднестровского региона Молдовы", - заявила Джапарова.

Напомним, Крымская платформа - это координация международных усилий для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова. Создание этой платформы было анонсировано главой МИД еще в июле 2020 года.

Также читайте: В оккупированном Крыму формируется военная база из 2,5 млн украинцев в качестве заложников, - Джапарова

Автор: 

МИД (6938) Молдова (1868) Джапарова Эмине (174) Крымская платформа (308)


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да пригласите уж уганду.. эффект будет такой же... ...
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07.12.2020 16:49 Ответить
Зимбабве поигласи, Джапарова. Эта страна, как никто заинтеоесована в возвращении Крыма. Принцип - "Гуртом і батька бити можна"! Инфузория-туфелька.
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07.12.2020 17:01 Ответить
Украине, Грузии и Молдове ( Азербайджану пока это еще не дошло, дойдет через лет пять..) нужно обращение в ООН и другие международные организации ( обязательно СОВМЕСТНЫЕ) об агрессии против них РФерии и оккупации их территорий ( Абхазии, Юж. Осетии, Приднестровья, Крыма, Севастополя, ОРДЛО.. позже к этому списку добавится и Карабах. Одновременно вторая группа стран Эстония, Латвия, Финляндия ( в 1939) и Япония (1945) должны обратиться по тому же вопросу об оккупации части их территорий ( захваченных в 1939 и 1945 г.) РФ ( как преемнице СССР). Пока Восточную Пруссию оставим " за скобками" но этот вопрос тоже требует рассмотрения. ( или это тоже исконные, скрепоносные территории мокшан)
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07.12.2020 17:03 Ответить
Монголию еще надо.
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07.12.2020 17:15 Ответить
Якщо б Україна по-справжньому активувала свою позицію стосовно Лівобережжя Дністра, (а не просто "бла-бла"), - мали б змогу побачити принципово нові результати. Думаю, що і в Тирасполі зацікавлені в такій активності...
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07.12.2020 17:35 Ответить
Сколько тебе,провокатору,платит Пригожин? Или как обычно,-миска с помоями под столом?
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07.12.2020 17:40 Ответить
Слушно. Тепер вина напьються на халяву - молдавське вино добре)))
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07.12.2020 19:04 Ответить
 
 