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Україна запросила Молдову до роботи в Кримській платформі, - МЗС

Україна запросила Молдову до роботи в Кримській платформі, - МЗС

Заступниця глави МЗС України Еміне Джапарова запросила Молдову взяти активну участь в роботі Кримської платформи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

7 грудня перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова зустрілася з послом Республіки Молдова в Україні Русланом Болбочаном.

"Перша заступниця міністра поінформувала співрозмовника про численні факти порушення російською окупаційною владою прав людини у Криму та мілітаризацію півострова. У ході розмови вона також представила міжнародну ініціативу Кримська платформа і запросила молдовську сторону активно долучитися до її роботи", - йдеться в повідомленні.

Співрозмовники відзначили налаштованість України та Молдови на продовження діалогу з усього спектру питань двосторонніх відносин у дусі дружби, довіри і взаєморозуміння, які існують між двома народами.

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Сторони також наголосили на незмінній взаємній підтримці суверенітету та територіальної цілісності обох держав.

"Україна є активним учасником переговорного процесу з придністровського врегулювання і ми підтримуємо ініціативу новообраної президентки Молдови Майі Санду щодо якнайшвидшого виведення російських військових підрозділів з Придністровського регіону Молдови", - заявила Джапарова.

Нагадаємо, Кримська платформа - це координація міжнародних зусиль для захисту прав кримчан і деокупацію півострова. Створення цієї платформи було анонсовано главою МЗС ще в липні 2020 року.

Автор: 

МЗС (4111) Молдова (2065) Джапарова Еміне (179) Кримська платформа (320)


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да пригласите уж уганду.. эффект будет такой же... ...
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07.12.2020 16:49 Відповісти
Зимбабве поигласи, Джапарова. Эта страна, как никто заинтеоесована в возвращении Крыма. Принцип - "Гуртом і батька бити можна"! Инфузория-туфелька.
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07.12.2020 17:01 Відповісти
Украине, Грузии и Молдове ( Азербайджану пока это еще не дошло, дойдет через лет пять..) нужно обращение в ООН и другие международные организации ( обязательно СОВМЕСТНЫЕ) об агрессии против них РФерии и оккупации их территорий ( Абхазии, Юж. Осетии, Приднестровья, Крыма, Севастополя, ОРДЛО.. позже к этому списку добавится и Карабах. Одновременно вторая группа стран Эстония, Латвия, Финляндия ( в 1939) и Япония (1945) должны обратиться по тому же вопросу об оккупации части их территорий ( захваченных в 1939 и 1945 г.) РФ ( как преемнице СССР). Пока Восточную Пруссию оставим " за скобками" но этот вопрос тоже требует рассмотрения. ( или это тоже исконные, скрепоносные территории мокшан)
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07.12.2020 17:03 Відповісти
Монголию еще надо.
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07.12.2020 17:15 Відповісти
Якщо б Україна по-справжньому активувала свою позицію стосовно Лівобережжя Дністра, (а не просто "бла-бла"), - мали б змогу побачити принципово нові результати. Думаю, що і в Тирасполі зацікавлені в такій активності...
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07.12.2020 17:35 Відповісти
Сколько тебе,провокатору,платит Пригожин? Или как обычно,-миска с помоями под столом?
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07.12.2020 17:40 Відповісти
Слушно. Тепер вина напьються на халяву - молдавське вино добре)))
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07.12.2020 19:04 Відповісти
 
 