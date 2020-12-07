Україна запросила Молдову до роботи в Кримській платформі, - МЗС

Заступниця глави МЗС України Еміне Джапарова запросила Молдову взяти активну участь в роботі Кримської платформи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

7 грудня перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова зустрілася з послом Республіки Молдова в Україні Русланом Болбочаном.

"Перша заступниця міністра поінформувала співрозмовника про численні факти порушення російською окупаційною владою прав людини у Криму та мілітаризацію півострова. У ході розмови вона також представила міжнародну ініціативу Кримська платформа і запросила молдовську сторону активно долучитися до її роботи", - йдеться в повідомленні.

Співрозмовники відзначили налаштованість України та Молдови на продовження діалогу з усього спектру питань двосторонніх відносин у дусі дружби, довіри і взаєморозуміння, які існують між двома народами.

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Сторони також наголосили на незмінній взаємній підтримці суверенітету та територіальної цілісності обох держав.

"Україна є активним учасником переговорного процесу з придністровського врегулювання і ми підтримуємо ініціативу новообраної президентки Молдови Майі Санду щодо якнайшвидшого виведення російських військових підрозділів з Придністровського регіону Молдови", - заявила Джапарова.

Нагадаємо, Кримська платформа - це координація міжнародних зусиль для захисту прав кримчан і деокупацію півострова. Створення цієї платформи було анонсовано главою МЗС ще в липні 2020 року.