Україна запросила Молдову до роботи в Кримській платформі, - МЗС
Заступниця глави МЗС України Еміне Джапарова запросила Молдову взяти активну участь в роботі Кримської платформи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.
7 грудня перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова зустрілася з послом Республіки Молдова в Україні Русланом Болбочаном.
"Перша заступниця міністра поінформувала співрозмовника про численні факти порушення російською окупаційною владою прав людини у Криму та мілітаризацію півострова. У ході розмови вона також представила міжнародну ініціативу Кримська платформа і запросила молдовську сторону активно долучитися до її роботи", - йдеться в повідомленні.
Співрозмовники відзначили налаштованість України та Молдови на продовження діалогу з усього спектру питань двосторонніх відносин у дусі дружби, довіри і взаєморозуміння, які існують між двома народами.
Сторони також наголосили на незмінній взаємній підтримці суверенітету та територіальної цілісності обох держав.
"Україна є активним учасником переговорного процесу з придністровського врегулювання і ми підтримуємо ініціативу новообраної президентки Молдови Майі Санду щодо якнайшвидшого виведення російських військових підрозділів з Придністровського регіону Молдови", - заявила Джапарова.
Нагадаємо, Кримська платформа - це координація міжнародних зусиль для захисту прав кримчан і деокупацію півострова. Створення цієї платформи було анонсовано главою МЗС ще в липні 2020 року.
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