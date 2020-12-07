2 536 20
Локдаун на новогодние праздники будет менее болезненным для экономики, - Немчинов
Министр Кабинета Министров Олег Немчинов считает, что суровый карантин на новогодние праздники меньше ударит по экономике страны.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Мы понимаем, что жесткие ограничения - это удар по экономике. И чем жестче они будут, тем труднее будет из них выходить. Поэтому и говорится о том, что совмещение более жестких ограничений с праздничным периодом для экономики, наверное, будет менее болезненным, чем введение их немедленно", - сказал Немчинов.
Топ комментарии
+5 123 Центр
показать весь комментарий07.12.2020 17:54
+4 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий07.12.2020 17:48
+4 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий07.12.2020 17:51
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В Измаиле мужчина ворвался в продуктовый магазин с ножом, чтобы украсть хлеб
Полицейские задержали 45-летнего жителя Измаила, который пытался украсть хлеб, угрожая продавцам ножом.
Как сообщили «Думской» источники в полиции, инцидент произошел в продуктовом магазине на Нахимова вчера вечером.
Если человек талантлив - он делает постоянно какие то небольшие успехи.
Если идиот - не мешайте людям творить!
Бюджетникам зарплатный локдаун !!!!
Почему эти чиновники не говорят про свои зарплаты , а хотят без зарплат оставить малый бизнес и ФОП ????
В данном случае зеленый дурак..
А как вирус разносить?
еззмістовна дурістьб