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Новости Коронавирус и карантин
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Локдаун на новогодние праздники будет менее болезненным для экономики, - Немчинов

Локдаун на новогодние праздники будет менее болезненным для экономики, - Немчинов

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов считает, что суровый карантин на новогодние праздники меньше ударит по экономике страны.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Мы понимаем, что жесткие ограничения - это удар по экономике. И чем жестче они будут, тем труднее будет из них выходить. Поэтому и говорится о том, что совмещение более жестких ограничений с праздничным периодом для экономики, наверное, будет менее болезненным, чем введение их немедленно", - сказал Немчинов.

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Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) Немчинов Олег (170) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
95(вэ)квартал: Киев-22декабря,Одесса 28декабря.Лох и Даун? та ну...
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07.12.2020 17:54
+4
Всех министров оставить без зарплаты на 2 месяца .

Бюджетникам зарплатный локдаун !!!!

Почему эти чиновники не говорят про свои зарплаты , а хотят без зарплат оставить малый бизнес и ФОП ????
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07.12.2020 17:48
+4
Щоб було. Їм хочеться імпортне слово гарно прилаштувати.
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07.12.2020 17:51
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Оце ляпонув, звісно ж меньш болючий тому що всі святкують вдома, голова.
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07.12.2020 17:44 Ответить
Локдаун потрібно недопустити! Локдаун це помилка, яка відволікає країну від справді важливих питань - подолання наслідків епідемії! Ніякий локдаун епідемію не зупинить і не потрібно тішити себе ілюзіями! Будтуь люди ходити пити по гостям і перехворіє в рази більше ніж в робочі дні. Потрібно відміняти всі святкові та вихідні дні і робити суцільний робочий тиждень до весни. Вихідні мають надаватись за гнучким графіком, на тижні, а краще додаватись до відпустки!
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07.12.2020 17:59 Ответить
Ніякого локдауну не може бути! Люди вже не мають що їсти з цими обмеженнями і карантинами! Потрібно робити всі дні робочими, без вихідних та свят для покращення економічної ситуації в країні!

В Измаиле мужчина ворвался в продуктовый магазин с ножом, чтобы украсть хлеб

Полицейские задержали 45-летнего жителя Измаила, который пытался украсть хлеб, угрожая продавцам ножом.
Как сообщили «Думской» источники в полиции, инцидент произошел в продуктовом магазине на Нахимова вчера вечером.
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07.12.2020 19:08 Ответить
Та економіці тій бідній вже по*уй. А от людям буде боляче. Особливо зебільнутим. Очіуюкуваних "празднікоф" не буде. Та й у новорічному салаті замість вищогатункової саоямі буде масово спостерігатися засилля садельок "Собача радість".
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07.12.2020 17:47 Ответить
Вам локдаун нужен чтоб бороться с пандемией или просто "шоб було"?
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07.12.2020 17:47 Ответить
Щоб було. Їм хочеться імпортне слово гарно прилаштувати.
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07.12.2020 17:51 Ответить
Если человек гений - он за свою жизнь открывает один или несколько великих открытий.

Если человек талантлив - он делает постоянно какие то небольшие успехи.
Если идиот - не мешайте людям творить!
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07.12.2020 18:00 Ответить
Всех министров оставить без зарплаты на 2 месяца .

Бюджетникам зарплатный локдаун !!!!

Почему эти чиновники не говорят про свои зарплаты , а хотят без зарплат оставить малый бизнес и ФОП ????
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07.12.2020 17:48 Ответить
У них вообще есть какой-нибудь единый центр принятия решений? То будет локдаун то не будет, то так то эдак, идиоты.
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07.12.2020 17:49 Ответить
А нахрена. Им конфетка нужна да обёртка... Если конфетка херовая, обычно всегда так, то обёртка должна быть охренеть...
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07.12.2020 17:52 Ответить
95(вэ)квартал: Киев-22декабря,Одесса 28декабря.Лох и Даун? та ну...
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07.12.2020 17:54 Ответить
я бы не согласился с ним, на Рождественские праздники начиная с 25 декабря и вплоть до 19 января оборот денег в стране - покупки/продажи/поездки/аренда больше чем в декабре до 25-го.. а если заморозить всю эту Новогоднюю деятельность, то экономика получит удар ощутимее
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07.12.2020 17:56 Ответить
Щоб вбити остаточно малий та середній бізнес багато порухів не треба.
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07.12.2020 18:08 Ответить
Все что делает дурак..все он делает не так...потому что он дурак..
В данном случае зеленый дурак..
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07.12.2020 18:26 Ответить
Локдаун на праздники??
А как вирус разносить?
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07.12.2020 18:26 Ответить
На 'йолку' плювати...
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07.12.2020 22:16 Ответить
Локдаун на новорічні свята буде менш болісним для економіки, - Немчінов - Цензор.НЕТ 6875
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07.12.2020 19:05 Ответить
Эти грабли уже сломались,тащите сюда новые
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07.12.2020 19:25 Ответить
Беззмістовна дурість,маніяків від влади

еззмістовна дурістьб
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07.12.2020 22:15 Ответить
 
 