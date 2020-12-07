Локдаун на новогодние праздники будет менее болезненным для экономики, - Немчинов

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов считает, что суровый карантин на новогодние праздники меньше ударит по экономике страны.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Мы понимаем, что жесткие ограничения - это удар по экономике. И чем жестче они будут, тем труднее будет из них выходить. Поэтому и говорится о том, что совмещение более жестких ограничений с праздничным периодом для экономики, наверное, будет менее болезненным, чем введение их немедленно", - сказал Немчинов.

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