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Локдаун на новорічні свята буде менш болісним для економіки, - Немчінов
Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов вважає, що суворий карантин на новорічні свята менше вдарить по економіці країни.
Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Ми розуміємо, що жорсткі обмеження - це удар по економіці. І що жорсткіші вони будуть, то важче буде з них виходити. Тому і говориться про те, що поєднання жорсткіших обмежень зі святковим періодом для економіки, напевно, буде не таким болісним, ніж введення їх негайно", - сказав Немчінов.
Топ коментарі
+5 123 Центр
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Если человек талантлив - он делает постоянно какие то небольшие успехи.
Если идиот - не мешайте людям творить!
Бюджетникам зарплатный локдаун !!!!
Почему эти чиновники не говорят про свои зарплаты , а хотят без зарплат оставить малый бизнес и ФОП ????
В данном случае зеленый дурак..
А как вирус разносить?
еззмістовна дурістьб