Локдаун на новорічні свята буде менш болісним для економіки, - Немчінов

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов вважає, що суворий карантин на новорічні свята менше вдарить по економіці країни.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Ми розуміємо, що жорсткі обмеження - це удар по економіці. І що жорсткіші вони будуть, то важче буде з них виходити. Тому і говориться про те, що поєднання жорсткіших обмежень зі святковим періодом для економіки, напевно, буде не таким болісним, ніж введення їх негайно", - сказав Немчінов.

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