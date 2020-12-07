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Новини Коронавірус і карантин
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Локдаун на новорічні свята буде менш болісним для економіки, - Немчінов

Локдаун на новорічні свята буде менш болісним для економіки, - Немчінов

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов вважає, що суворий карантин на новорічні свята менше вдарить по економіці країни.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Ми розуміємо, що жорсткі обмеження - це удар по економіці. І що жорсткіші вони будуть, то важче буде з них виходити. Тому і говориться про те, що поєднання жорсткіших обмежень зі святковим періодом для економіки, напевно, буде не таким болісним, ніж введення їх негайно", - сказав Немчінов.

Читайте також: Транспорт під час локдауну в Україні працюватиме з обмеженнями, - Немчінов

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) Немчінов Олег (207) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
95(вэ)квартал: Киев-22декабря,Одесса 28декабря.Лох и Даун? та ну...
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07.12.2020 17:54
+4
Всех министров оставить без зарплаты на 2 месяца .

Бюджетникам зарплатный локдаун !!!!

Почему эти чиновники не говорят про свои зарплаты , а хотят без зарплат оставить малый бизнес и ФОП ????
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07.12.2020 17:48
+4
Щоб було. Їм хочеться імпортне слово гарно прилаштувати.
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07.12.2020 17:51
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Оце ляпонув, звісно ж меньш болючий тому що всі святкують вдома, голова.
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07.12.2020 17:44 Відповісти
Локдаун потрібно недопустити! Локдаун це помилка, яка відволікає країну від справді важливих питань - подолання наслідків епідемії! Ніякий локдаун епідемію не зупинить і не потрібно тішити себе ілюзіями! Будтуь люди ходити пити по гостям і перехворіє в рази більше ніж в робочі дні. Потрібно відміняти всі святкові та вихідні дні і робити суцільний робочий тиждень до весни. Вихідні мають надаватись за гнучким графіком, на тижні, а краще додаватись до відпустки!
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07.12.2020 17:59 Відповісти
Ніякого локдауну не може бути! Люди вже не мають що їсти з цими обмеженнями і карантинами! Потрібно робити всі дні робочими, без вихідних та свят для покращення економічної ситуації в країні!

В Измаиле мужчина ворвался в продуктовый магазин с ножом, чтобы украсть хлеб

Полицейские задержали 45-летнего жителя Измаила, который пытался украсть хлеб, угрожая продавцам ножом.
Как сообщили «Думской» источники в полиции, инцидент произошел в продуктовом магазине на Нахимова вчера вечером.
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07.12.2020 19:08 Відповісти
Та економіці тій бідній вже по*уй. А от людям буде боляче. Особливо зебільнутим. Очіуюкуваних "празднікоф" не буде. Та й у новорічному салаті замість вищогатункової саоямі буде масово спостерігатися засилля садельок "Собача радість".
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07.12.2020 17:47 Відповісти
Вам локдаун нужен чтоб бороться с пандемией или просто "шоб було"?
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07.12.2020 17:47 Відповісти
Щоб було. Їм хочеться імпортне слово гарно прилаштувати.
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07.12.2020 17:51 Відповісти
Если человек гений - он за свою жизнь открывает один или несколько великих открытий.

Если человек талантлив - он делает постоянно какие то небольшие успехи.
Если идиот - не мешайте людям творить!
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07.12.2020 18:00 Відповісти
Всех министров оставить без зарплаты на 2 месяца .

Бюджетникам зарплатный локдаун !!!!

Почему эти чиновники не говорят про свои зарплаты , а хотят без зарплат оставить малый бизнес и ФОП ????
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07.12.2020 17:48 Відповісти
У них вообще есть какой-нибудь единый центр принятия решений? То будет локдаун то не будет, то так то эдак, идиоты.
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07.12.2020 17:49 Відповісти
А нахрена. Им конфетка нужна да обёртка... Если конфетка херовая, обычно всегда так, то обёртка должна быть охренеть...
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07.12.2020 17:52 Відповісти
95(вэ)квартал: Киев-22декабря,Одесса 28декабря.Лох и Даун? та ну...
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07.12.2020 17:54 Відповісти
я бы не согласился с ним, на Рождественские праздники начиная с 25 декабря и вплоть до 19 января оборот денег в стране - покупки/продажи/поездки/аренда больше чем в декабре до 25-го.. а если заморозить всю эту Новогоднюю деятельность, то экономика получит удар ощутимее
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07.12.2020 17:56 Відповісти
Щоб вбити остаточно малий та середній бізнес багато порухів не треба.
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07.12.2020 18:08 Відповісти
Все что делает дурак..все он делает не так...потому что он дурак..
В данном случае зеленый дурак..
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07.12.2020 18:26 Відповісти
Локдаун на праздники??
А как вирус разносить?
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07.12.2020 18:26 Відповісти
На 'йолку' плювати...
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07.12.2020 22:16 Відповісти
Локдаун на новорічні свята буде менш болісним для економіки, - Немчінов - Цензор.НЕТ 6875
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07.12.2020 19:05 Відповісти
Эти грабли уже сломались,тащите сюда новые
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07.12.2020 19:25 Відповісти
Беззмістовна дурість,маніяків від влади

еззмістовна дурістьб
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07.12.2020 22:15 Відповісти
 
 