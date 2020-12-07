Транспорт під час локдауну в Україні працюватиме з обмеженнями, - Немчінов

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов заявив, що громадський транспорт під час локдауну, який планують запровадити на початку січня 2021 року, працюватиме зі значними обмеженнями.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, в разі запровадження локдауну, для громадян України в’їзд та виїзд з країни буде відкритим, запровадження обмежень на міжнародне сполучення не планується.

У відповідь на запитання, чому під час можливого жорсткого карантину у січні пропонується дозволити роботу громадського транспорту та не закривати міжміське сполучення, хоча багато пасажирів ігнорують масковий режим, Немчінов сказав: "Від того, що стаються ДТП, ми не перестаємо користуватися автомобілями. В цьому випадку це більше питання самоконтролю. Якщо подивитися пропозиції, які ми озвучили…, то йдеться про фактичне користування транспортом з іще більшими обмеженнями – з використанням виключно сидячих місць".

"Ви пригадайте початок карантину в Україні, і якою проблемою був доїзд медиків, доїзд працівників, які залишаються працювати (під час локдауну. – Ред.).

У цьому випадку епідеміологи прорахували варіанти і пропонують зі значними обмеженнями, з використанням виключно сидячих місць дозволити користування громадським транспортом, а також міжрайонне та міжобласне сполучення", - додав міністр.

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