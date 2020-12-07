Транспорт під час локдауну в Україні працюватиме з обмеженнями, - Немчінов
Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов заявив, що громадський транспорт під час локдауну, який планують запровадити на початку січня 2021 року, працюватиме зі значними обмеженнями.
Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За його словами, в разі запровадження локдауну, для громадян України в’їзд та виїзд з країни буде відкритим, запровадження обмежень на міжнародне сполучення не планується.
У відповідь на запитання, чому під час можливого жорсткого карантину у січні пропонується дозволити роботу громадського транспорту та не закривати міжміське сполучення, хоча багато пасажирів ігнорують масковий режим, Немчінов сказав: "Від того, що стаються ДТП, ми не перестаємо користуватися автомобілями. В цьому випадку це більше питання самоконтролю. Якщо подивитися пропозиції, які ми озвучили…, то йдеться про фактичне користування транспортом з іще більшими обмеженнями – з використанням виключно сидячих місць".
"Ви пригадайте початок карантину в Україні, і якою проблемою був доїзд медиків, доїзд працівників, які залишаються працювати (під час локдауну. – Ред.).
У цьому випадку епідеміологи прорахували варіанти і пропонують зі значними обмеженнями, з використанням виключно сидячих місць дозволити користування громадським транспортом, а також міжрайонне та міжобласне сполучення", - додав міністр.
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А ничего, что по ст. 35 Закона Украины "Об автомобильном транспорте" :
"На міжнародних та міжміських маршрутах дозволяється перевозити пасажирів з обов'язковим наданням їм місць для сидіння."
То есть даже когда НЕТ карантина, на междугородних рейсах НЕЛЬЗЯ по-другому перевозить пассажиров, кроме как сидячих. СТОЯТЬ НЕЛЬЗЯ в междугороднем автобусе и за это патрульная полиция и Укртрансбезопасность должны водителей жёстко наказывать ВСЕГДА, даже когда карантина нет.
Для справки : междугородний маршрут - это маршрут между населёнными пунктами, превышающий 50 км. Но стоять нельзя, даже если в нём человек подъезжает от села к ближайшему селу, 2-3 км. Если автобус междугородний - стоять нельзя и точка.
Но водилы напихивают по-максимуму, деньги же ж.
Кулеба сегодня сказал, что аэропорты для внешних рейсов закрыты не будут, то есть Слуги Народные проведут Рождественские каникулы с привычным для них комфортом, на островах теплого моря или в Еввропе с хамоном, а вы, лохи педальные, 73-процентные, чтобы добраться до вашей грошовой работы будете транспорта ждать в очереди и потом драться, чтобы вам разрешили погрузиться в него, "выдерживая социальное дистанцирование".
Знайте ваше место, 73% лохтората, в феодальной системе Слуг Народа, наслаждайтесь, ведь это именно вы привели этих скотов к власти.
Тільки сидячі місця не вирішують проблему доставки медиків, працівників які залишаються працювати! Тому що на кінцевій заходять люди і займають всі місця. А на маршруті стоять оті всі медики, держслужбовці, продавці які не зможуть сісти в транспорт!
Невже це тяжко передбачити? Чи не вистачає освіти?