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Новини Коронавірус і карантин
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Транспорт під час локдауну в Україні працюватиме з обмеженнями, - Немчінов

Транспорт під час локдауну в Україні працюватиме з обмеженнями, - Немчінов

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов заявив, що громадський транспорт під час локдауну, який планують запровадити на початку січня 2021 року, працюватиме зі значними обмеженнями.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, в разі запровадження локдауну, для громадян України в’їзд та виїзд з країни буде відкритим, запровадження обмежень на міжнародне сполучення не планується.

У відповідь на запитання, чому під час можливого жорсткого карантину у січні пропонується дозволити роботу громадського транспорту та не закривати міжміське сполучення, хоча багато пасажирів ігнорують масковий режим, Немчінов сказав: "Від того, що стаються ДТП, ми не перестаємо користуватися автомобілями. В цьому випадку це більше питання самоконтролю. Якщо подивитися пропозиції, які ми озвучили…, то йдеться про фактичне користування транспортом з іще більшими обмеженнями – з використанням виключно сидячих місць".

"Ви пригадайте початок карантину в Україні, і якою проблемою був доїзд медиків, доїзд працівників, які залишаються працювати (під час локдауну. – Ред.).

У цьому випадку епідеміологи прорахували варіанти і пропонують зі значними обмеженнями, з використанням виключно сидячих місць дозволити користування громадським транспортом, а також міжрайонне та міжобласне сполучення", - додав міністр.

Також читайте: Транспорт продовжить працювати у разі посилення карантину, - Шмигаль

Автор: 

Кабмін (14074) карантин (18172) транспорт (1391) обмеження (244) COVID-19 (19765) Немчінов Олег (207) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Вот так, все поняли, 73% лохтората?
Кулеба сегодня сказал, что аэропорты для внешних рейсов закрыты не будут, то есть Слуги Народные проведут Рождественские каникулы с привычным для них комфортом, на островах теплого моря или в Еввропе с хамоном, а вы, лохи педальные, 73-процентные, чтобы добраться до вашей грошовой работы будете транспорта ждать в очереди и потом драться, чтобы вам разрешили погрузиться в него, "выдерживая социальное дистанцирование".
Знайте ваше место, 73% лохтората, в феодальной системе Слуг Народа, наслаждайтесь, ведь это именно вы привели этих скотов к власти.
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07.12.2020 13:16
+5
Транспорт лучше больше пустити, чем ограничивать места и собирать толпы пассажиров на остановках которые не могут часами сесть в транспорт из-за ограничений.
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07.12.2020 13:56
+2
Транспорт во время локдауна в Украине будет работать с ограничениями, - Немчинов - Цензор.НЕТ 7835
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07.12.2020 12:49
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Транспорт во время локдауна в Украине будет работать с ограничениями, - Немчинов - Цензор.НЕТ 7835
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07.12.2020 12:49 Відповісти
То есть только депутатский и олигархический. А остальные ходите пешком.
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07.12.2020 12:49 Відповісти
Так зачем он вообще нужен в таком виде??? Если уже вводить, то вводить по полной программе. А эти половинчатые меры никогда не дадут желаемого эффекта...
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07.12.2020 12:50 Відповісти
Лохдаун 42-х років... Купіруваний, щеплення є, КОВІД переніс без ускладнень. відкликається на кличку Буба або Бубочка.
Хто знайде ні в якому разі не повертайте, залишить собі таке щастя.
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07.12.2020 12:52 Відповісти
Когда говорят и пишут в карантинных постановлениях о планируемых ограничениях городских и пригородных перевозках, то как бы понятно. Но когда они начинают вещать о междугородних, то меня так веселят эти "специалисты" . . . "Будуть обмеження - виключно сидячі місця".
А ничего, что по ст. 35 Закона Украины "Об автомобильном транспорте" :

"На міжнародних та міжміських маршрутах дозволяється перевозити пасажирів з обов'язковим наданням їм місць для сидіння."

То есть даже когда НЕТ карантина, на междугородних рейсах НЕЛЬЗЯ по-другому перевозить пассажиров, кроме как сидячих. СТОЯТЬ НЕЛЬЗЯ в междугороднем автобусе и за это патрульная полиция и Укртрансбезопасность должны водителей жёстко наказывать ВСЕГДА, даже когда карантина нет.
Для справки : междугородний маршрут - это маршрут между населёнными пунктами, превышающий 50 км. Но стоять нельзя, даже если в нём человек подъезжает от села к ближайшему селу, 2-3 км. Если автобус междугородний - стоять нельзя и точка.
Но водилы напихивают по-максимуму, деньги же ж.
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07.12.2020 13:10 Відповісти
Вот так, все поняли, 73% лохтората?
Кулеба сегодня сказал, что аэропорты для внешних рейсов закрыты не будут, то есть Слуги Народные проведут Рождественские каникулы с привычным для них комфортом, на островах теплого моря или в Еввропе с хамоном, а вы, лохи педальные, 73-процентные, чтобы добраться до вашей грошовой работы будете транспорта ждать в очереди и потом драться, чтобы вам разрешили погрузиться в него, "выдерживая социальное дистанцирование".
Знайте ваше место, 73% лохтората, в феодальной системе Слуг Народа, наслаждайтесь, ведь это именно вы привели этих скотов к власти.
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07.12.2020 13:16 Відповісти
>какой проблемой был подъезд медиков, проезд работников, которые остаются работать

Тільки сидячі місця не вирішують проблему доставки медиків, працівників які залишаються працювати! Тому що на кінцевій заходять люди і займають всі місця. А на маршруті стоять оті всі медики, держслужбовці, продавці які не зможуть сісти в транспорт!
Невже це тяжко передбачити? Чи не вистачає освіти?
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07.12.2020 13:27 Відповісти
Транспорт лучше больше пустити, чем ограничивать места и собирать толпы пассажиров на остановках которые не могут часами сесть в транспорт из-за ограничений.
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07.12.2020 13:56 Відповісти
Скорочують кількість місць в реанімації до двох, а потім кричать "УСІ МІСЦЯ в реанімації забиті!". Оце зебільні методи.
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07.12.2020 14:38 Відповісти
очереди увеличат на остановках и люди будут толпиться и заражаться там. гениально...
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07.12.2020 17:08 Відповісти
а сколь людей работу потеряло? вы говноеды чем думали когда закрыли весь транспорт?от вируса не крякнули так крякнете от голода.
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07.12.2020 18:14 Відповісти
 
 