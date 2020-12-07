РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10091 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины
6 686 74

План "Б" по Донбассу может появиться в начале 2021 года, - Кравчук

План

Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердит план "Б" по урегулированию ситуации в Донбассе в начале 2021 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "РИА Новости" сообщил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

"Я думаю, что в начале нового года", - сказал Кравчук, отвечая на вопрос, когда может быть утвержден план "Б" по Донбассу.

При этом глава делегации Украины в ТКГ  уточнил, что лично принимает участие в его разработке.

Однако Кравчук отказался отвечать на вопрос, предлагал ли он СНБО Украины свою идею об исключении России из международной расчетной системы SWIFT.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук: Если подвижек в переговорах ТКГ не будет, Украина предложит отключить РФ от международной платежной системы

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) СНБО (4430) Донбасс (26955)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
осьо ваш план Б

План "Б" по Донбассу может появиться в начале 2021 года, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2522
показать весь комментарий
07.12.2020 18:02
+14
Нагадайте цій гниді що воно несло ще рік назад - приберем, мовляв, Порошенка який "роз`язав війну" і все закінчиться само собою. Тепер, просравши півтора року, ви починаєте шукати план Б? зебіли ...ля...
показать весь комментарий
07.12.2020 17:59
+6
А, так его еще нет? А Вава говорила, что есть даже план "Ц". А в итоге у него только план-канабис.
показать весь комментарий
07.12.2020 17:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Даже не интересно . Перенесут переговоры с прямо ходящими из Минска в другой город ?
показать весь комментарий
07.12.2020 17:54 Ответить
осьо ваш план Б

План "Б" по Донбассу может появиться в начале 2021 года, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2522
показать весь комментарий
07.12.2020 18:02 Ответить
Ворогу вже страшно.
показать весь комментарий
07.12.2020 18:07 Ответить
а може введення в дію системи Аркан..Виплата соцвиплат..... тільки за час перебування на територіі вільної Украіни......а коли перебувають на територіі ОРДЛО то нехай живуть на гроші шо ім надходять з за поребрика Ото буде дієвий план..!!!!
показать весь комментарий
07.12.2020 19:01 Ответить
Це в них план "Ы".
показать весь комментарий
08.12.2020 07:45 Ответить
Ваш план "Б" це на ростов с вещамі.
показать весь комментарий
07.12.2020 17:54 Ответить
А, так его еще нет? А Вава говорила, что есть даже план "Ц". А в итоге у него только план-канабис.
показать весь комментарий
07.12.2020 17:55 Ответить
та шо за довбни... Сделал дело , потом уже трынди, хоть затрындись.
показать весь комментарий
07.12.2020 17:55 Ответить
А зелене чмо казало ще півтори роки тому, що у нього є план Б. 😊Очевидно, його збило з пантелику двояке значення слова "план". Можливо він і не здогадувався, що план - це передбачувані наперед дії.
показать весь комментарий
07.12.2020 17:55 Ответить
Да. Зеля все больше как-то по флоре спец.
показать весь комментарий
07.12.2020 18:54 Ответить
І до якої літери плани будете випускати???
Може просто підете нафуй???
показать весь комментарий
07.12.2020 17:56 Ответить
План должен быть такой, что против РФ должна полным ходом идти холодная война всем Западом! Нужно закрыть продажу Россией ресурсов, чтобы денег у них не было!!! Тогда вернется и Крым и Донбасс. По другому никак не вернет ничего РФ! Корень зла - это РФ, и когда РФ рухнет, тогда и зло будет повержено и все земли вернутся и Украине и Японии и Финляндии и Германии и т.д.
показать весь комментарий
07.12.2020 17:57 Ответить
Овва) А казали ж,що є вже? Чи то не тей ,,план, і зовсім він не ,,Б,,))) Коротше-запутали мене геть наркомани бісові
показать весь комментарий
07.12.2020 17:57 Ответить
Нагадайте цій гниді що воно несло ще рік назад - приберем, мовляв, Порошенка який "роз`язав війну" і все закінчиться само собою. Тепер, просравши півтора року, ви починаєте шукати план Б? зебіли ...ля...
показать весь комментарий
07.12.2020 17:59 Ответить
показать весь комментарий
07.12.2020 18:11 Ответить
клоуны
показать весь комментарий
07.12.2020 18:15 Ответить
"драстуйтє дєті! - драстуй дєдушка мароз! - ні...уя. - я -план-Б! тока без свіфта..." блін, відправте вже цього комуняку з його коробочкою кудись... це ж пздць, а не negotiator. нема ніякого B,C.D... брехуни.
показать весь комментарий
07.12.2020 18:16 Ответить
Есть ли у вас план, мистер Фикс? ))
показать весь комментарий
07.12.2020 18:17 Ответить
Целый мешок отличного плана ....))))))
показать весь комментарий
07.12.2020 18:47 Ответить
план беееее бээээээ, это уже когда то было, какой то старый анекдот, как и сама кравчучка.
показать весь комментарий
07.12.2020 18:27 Ответить
Этот старый пoц обещал свой "план Б" 9 декабря (вместе с Зелей). Но тому свежий план из параши не подвезли: весь его занюхали конь Лаврушка с Манькой Захеровой.
показать весь комментарий
07.12.2020 18:29 Ответить
упс.. а его оказалось и нет! А как рассказывал, как рассказывали то....
показать весь комментарий
07.12.2020 18:33 Ответить
Зеля раньше говорил, что у него есть план "Б" Брехун?
показать весь комментарий
07.12.2020 18:49 Ответить
У нього був лише один план: "План бе-бе, хто кого надовбе".
показать весь комментарий
07.12.2020 18:51 Ответить
ИМХО нужно признаться, что кроме плана А, который уже есть никаких других быть не может впринципе. Точнее иной любой план может подразумевать одно - освобождение своих территорий военным путем. А этого Украина просто не потянет против орков да и международное сообщество тоже не одобрит такие действия в виду что ему так удобно. Вот и все. Остально бла, бла, бла и не более.
показать весь комментарий
07.12.2020 18:58 Ответить
А если турки за нас впишутся, как за азеров?))))
показать весь комментарий
08.12.2020 10:32 Ответить
а сколько будет стоить стоить корабль плана Б?
показать весь комментарий
07.12.2020 19:05 Ответить
.у нас новий дід Панас...Кравчук-сказочник
показать весь комментарий
07.12.2020 19:18 Ответить
А ось і цей зЕніальний план.

18 окт. 2019 г.

https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B1-%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83-%D0%B2%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4-%D0%B8%D0%B7-%D0%B1%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F/a-50876746 План ″Б″ и красные линии Зеленского по Донбассу. Взгляд из Брюсселя .
"Если Украине не удастся вернуть неподконтрольные территории Донбасса путем переговоров, то украинские власти говорят, что у них есть план "Б". Хотя пока не до конца ясно, в чем именно он заключается. Зеленский заявил, что Киев в случае провала переговоров создаст условия для всех желающих выехать из неподконтрольного Донбасса на подконтрольную правительству территорию.

"План "Б" - все, кто чувствует себя украинцами. И если у нас будет долгий-долгий путь возвращения территорий, то приоритетом все равно будут люди, мы должны им обеспечить возможность быть тут", - заявил Зеленский. Пристайко, со своей стороны, отметил, что план "Б" может включать https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5/a-47134137 миротворческую миссию для Донбасса. Это, как полагают многие эксперты, приведет к замораживанию конфликта на востоке Украины."
показать весь комментарий
07.12.2020 19:22 Ответить
Вообще то план Б дрлжен быть по полной изоляции лугандонии, как это сделал Израиль у себя
показать весь комментарий
08.12.2020 10:33 Ответить
У нас в запасе 33 буквы украинского алфавита.
показать весь комментарий
07.12.2020 19:24 Ответить
и еще 33 коровы в запасе. помнишь такую детскую песенку? очень инфантилен наш гарантик 9 декабря опять какую нибудь детскую отмазку провозгласит чтобы от власти не отлучили.....
показать весь комментарий
07.12.2020 20:44 Ответить
ПОРТНІКОВ
Кравчук уже пришел на руины. На руины иллюзий. Некомпетентный, самовлюбленный и самодовольный Зеленский - плоть от плоти своих инфантильных сторонников - мог этого и не понимать. Но Кравчук, один из лучших аналитиков в украинской политике? Неужели только сейчас он додумался до того, что Россия не хочет мира?
Нет, конечно. Как это часто бывает с Кравчуком, любовь к себе и страсть к присутствию на арене победила в нем здравый смысл. Именно поэтому в 1994 году Кравчук позволил обыграть себя России и ее ставленнику Кучме. Именно поэтому сейчас он уйдет из украинской делегации без результатов. Кравчук - шахматист, который садится за доску не для того, чтобы выиграть, а для того, чтобы все видели, как он красиво переставляет фигуры. Это его качество позволило ему быть великолепным представителем нового независимого государства в период президентство. И это его качество постоянно увлекает его в различные сомнительные предприятия.
показать весь комментарий
07.12.2020 19:44 Ответить
Та ну ......це як ....продати сплетні бабушок на лавці...та і Портникова цитувати...Застарів він як і його повсемісна критика....Вумний мудачок....
показать весь комментарий
07.12.2020 21:44 Ответить
Полностью вас поддерживаю, только немного добавлю. Кравчук пришел на собственные руины, которые он оставил после себя. По большому счету Кравчука необходимо судить. Ведь это он украл советские сбережения, ведь это он вместе с Кучмой просто так отдал ядерное вооружение, ослабил оборону Украины. Хотя если отдали ядерное вооружение, тогда необходимо было укрепить обороноспособность Украины за счет эквивалентного увеличения других видов вооружения. Но этого не было сделано, вместо этого преступно была еще сокращена армия. Это по его вине погибли тысячи граждан Украины и больше миллиона беженцев, часть территории оккупирована. Поэтому ждать чего положительного от Кравчука не стоит.
показать весь комментарий
08.12.2020 09:05 Ответить
План "Б" по Донбассу может появиться в начале 2021 года, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9489
показать весь комментарий
07.12.2020 19:55 Ответить
не верю своим глазам.выпустили?
показать весь комментарий
07.12.2020 20:11 Ответить
Привет дружище! Восстановили, но теперь надо придерживатся правил.
показать весь комментарий
07.12.2020 20:13 Ответить
хотел ответить,но небуду.бо правила нарушу
показать весь комментарий
07.12.2020 20:20 Ответить
Я теперь правда даже не знаю, как комментировать теперь, буду сам по себе, ни за Зеленского, ни за Порошенко.
показать весь комментарий
07.12.2020 20:26 Ответить
Я,в принципе тоже.Но слепой траст мне больше "нравится"
показать весь комментарий
07.12.2020 20:30 Ответить
Що ...банять ..? На цнзоре.нет...???))))))))) Не мож бути)))))))))За рошенка цензури "нет"))))))) Та чого там мене теж блокували....))))Не сціть народ....волю не заблокуєшь....
показать весь комментарий
07.12.2020 21:24 Ответить
а какую отмазку нам гарант 9 декабря нарисует? кому теперь надо в глаза посмотреть чтобы война в лугандоне закончилась? Ким Чен Ыну или Си Цзиньпину? может картофельному *************? помню более года тому зельц говорил что у него есть план "Б" и заключается он в демилитаризованой зоне и заморозке всех сношений с краем кормильцев Украины! было зеля? ну и шо будешь украинцам рассказывать?
показать весь комментарий
07.12.2020 20:40 Ответить
Цікаво а скільки Кравчук отримує за концерт від своїх продюсерів.... Якесь кіно ..мелють дурню..дурню опа сказали првильні речі ..і знов дурня..дурня...дурня..)))))Щось це нагадує шоу типу Свобода слова чи Савіка Зашустрого...))))) Вони журналісти доносять донас народу ...тільки те що кажуть політики..)))))) -дурню і брехню....))))Це чесна журналистика....)))))))))))))Бл...країна ..дурнів. Який план Б..? Який? Ви хоч думаєте що ви мелете??))))) Тоб то план А провалився ?)))))))Хяахаххаха..так скажіть в чому він був..)))) Дайте вгадаю....ммммм нає..ть Пу...??? Ні нає...ть людй? ..ні?...нає ...ть себе? Так?...Браво. План Б, я так розумію, заключається в тому щоб повторить план А..))))))Браво....дурні ...Браво.
показать весь комментарий
07.12.2020 21:36 Ответить
Какой буквы Г план

смотри историю

или это
https://www.facebook.com/ivan.nazaryk/videos/1343606269316132/

План "Б" стосовно Донбасу може з'явитися на початку 2021 року, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6936
показать весь комментарий
07.12.2020 21:43 Ответить
Та ідити ..зі своїм ..В.І... навіть коли ти його перебрехав ........Діло то не в В.І і не в планах Б,В,Г, іт.д діло в тому що нашим дурням краще казати опрелюдно що вон ро***** .....тоді толку буде більше.. Тому що слово "ро*****" у них завжди робивається на дві складові " ро.." і *****" Як би казали так Росія давноб вже всралася від їх планів .. а так тільки усцимкається..
показать весь комментарий
07.12.2020 21:51 Ответить
Если склероз мне не изменяет, то в 29 Ленина уже давно как не было
показать весь комментарий
08.12.2020 10:53 Ответить
Власов Сергей видимо в 2020 только родился и ничего не знает ни о ленине ни о его "устном и бумажном творчестве" которое все совковские граждане усердно учили и в школе и в институте и даже уже на рабочем месте. отсюда и извращения придеманные такими же молодыми троллями как и он сам. Единственное что я могу сказать по этому поводу это то что все гнобили Украину - москальский царь отдал часть её в состав Польши. ленин Германии, сталин устроил нам голодомор, хрящ и брежнев всячески боролись с украинской мовой и вообще культурой, путлер вновь пытается сделать украинцев своими рабами.....а наша пацифостская власть этому способствует....
показать весь комментарий
08.12.2020 12:11 Ответить
Головне- щоб алфавіту вистачило.
показать весь комментарий
07.12.2020 22:12 Ответить
"План "Б" по Донбассу может появиться в начале 2021 года, - Кравчук" - https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/11/2/7272130/ Кравчук: У Зеленского есть план ''Б'' по Донбассу . Дедушка старенький, забываться стал, но привык говорить.
показать весь комментарий
08.12.2020 08:55 Ответить
А как же всем известное "ровно через год"?Срочно нужен видосик
показать весь комментарий
08.12.2020 09:47 Ответить
Говорят в Луганде все население выгнали рыть противотанковые рвы!
показать весь комментарий
08.12.2020 10:34 Ответить
кто говорит? они там смартфонами и интернетом не пользуются? только сплетнями баба-бабе-сказала?
показать весь комментарий
08.12.2020 10:43 Ответить
план б... треба давно вже було перейти до плану с. - рів з крокодилами на "кордоні" з линидири, повне закриття кпп, відмовова від виплати пенсій та інших соц.виплат (у нас солідарна пенсійна система, а отже справедлива формула: діти платять податки - їхні батьки отримують пенсії), адекватна відповідь на кожну провокацію з тієї сторони, а ще краще - помножена на два!
І чекати, коли рашці забракне сил і бажання утримувати той занепадаючий свинарник.
А тоді заходити й кожного, хто брав участь у військових діях - під суд і за грати, інших - позбавити права вибирати владу років 25. Всіх незгідних - мітлою за поребрик.
показать весь комментарий
08.12.2020 11:25 Ответить
я об этом давно говорю что кроме огромных затрат как материальных так итфизических мы от чудесного края кормильцев Украины ничего более не имеем. поэтому дать время, скажем 1-2 месяца на переселение народа или в Украину или обратно в луганду. и закрыть все кордоны плотно и без всяких переходов, все сношения с этой резервацией прекратить пка там думать башкой а не жопой начнут. и все вот вам и план Б. и пусть в лугандоне не надеються всеравно им придется ответить каждому за гибель наших солдат!!!
показать весь комментарий
08.12.2020 12:18 Ответить
Буде теж що і в Абхазії - ніщєта, зброя, наркотики, у впопучленців по три - чотири квартири, і назад ніхто не хочевіддавати, хоча живуть по суті на звалищі. Був в Абхазії у кінці 80 х, це був квітучий край, а зараз після війни це резервація і звалище Руцкого міра.

Донбас треба повернути в Україну, але на років 10 -12 зробити кордон і фільтрувати населення
доки не виявляться всі сєпари і їх поплічники.
показать весь комментарий
08.12.2020 12:50 Ответить
знаешь Роман, я тоже помню Донецк как один из центровых городов нашей страны, как цветущий передовой и богатый город Украины в котором я до войны бывал вмкомандировках по работе. а сейчас, я так понимаю этот город стал разграбленым и заштатным мухосранском рашки. та и йух на него, они эти сраные кормильцы сами так хотели и этого добивались. вспомни мы скоро 7 год как живем без этого чудесного края кормильцев и ничего как то справляемся и нмчего не происходит, как будто его в нашем составе никогда не было. так что пусть какое то время поживут без Украины и без наших дотаций и подумают......
показать весь комментарий
08.12.2020 13:16 Ответить
Я один пам'ятаю, що Зеленський говорив, що в нього є план "Б", а Кравчучка говорить, що план тільки з'явиться в 2021 році.
показать весь комментарий
08.12.2020 12:29 Ответить
Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердит план "Б" по урегулированию ситуации в Донбассе в начале 2021 года. Источник: https://censor.net/ru/n3235492

План "Б", це що б**дство, а плана "П" там немає, бо Кравчук з таких ?
показать весь комментарий
08.12.2020 12:46 Ответить
Так, всем заткнуться и слушать!
Минска Петя вынужден был подписать, чтобы остановить движение Путина на Харьков. Там много фигни, в которую нас тыкают.
Задача плана "Б" - составить "мирный план" так, чтобы Запад его поддержал, а Расея отказалась от его выполнения
показать весь комментарий
08.12.2020 13:02 Ответить
та не кизди! я прекрасно помню что год назад наш гарант говорил про план Б в ключе заморозки всяческих отношений с чудесным краем кормильцев Украины. а ты начинаешь всякую чушь придумывать. или ты уже знаешь что 9 декабря наш гарант в качестве отмазки придумывать для нас-лохов будет? ты не в ОП часом служишь а аналитик?
показать весь комментарий
08.12.2020 13:22 Ответить
Ты не кизди про то, чего не понял.
показать весь комментарий
08.12.2020 15:54 Ответить
а ты разъясни просветлённый... и за одно обоснуй в чём я не прав?
показать весь комментарий
08.12.2020 16:55 Ответить
Откуда я знаю что именно ты не понял? Вопросы задавай!
показать весь комментарий
08.12.2020 17:06 Ответить
если рашка откажется участвовать в мирном плане то что это нам даст? она и сейчас кричит что она не в чем не участвует. неужели лугандон в лоно родины возвратится?
показать весь комментарий
08.12.2020 17:27 Ответить
Да насрать на Рашку! С ней и А, и Б всё понятно. Для нас важна позиция Запада и санкции. В Минских есть вещи, которые делают несколько скользкой (перед Западом) нашу позицию. Если соглашение подкрутить в нашу пользу - это укрепит напшу позицию морально давить на Запад в расширении санкций, которые ныне слегка шатаются.....
показать весь комментарий
08.12.2020 18:15 Ответить
давить на Запад? ты нечего не перепутал? мне кажеться что мы сейчас совсем не в том положении .... чтобы давить! да и кто давить будет зельц вместе с остальными слугами каломыйского? не смешите меня дядя. порох конечно был ждным барыгой, но он давил и знал и умел это делать. а зеленый жопу от трона оторвать боится и далее своего рога никуда не ездит.... наши позиции слегка шатаются??? ну ты и эпитеты выбрал утешительные! да они эти позиции упали на йух в тартарары и уже никогда не будут прежними! надо или воевать или стена и ров с крокодилами другого выхода я не вижу!
показать весь комментарий
08.12.2020 20:29 Ответить
"Кравчук за гроші напердить
у церкві"© (Г.Москаль)
Лучше бы ещё в конце 2020-го Вседержитель явился бы к Архистратигу Михаилу и дал бы прочухана за бардак в его канцелярии. Соответственно, вышеупомянутый Архангел в своём ведомстве навёл бы порядок в документообороте, отыскал бы давно затерявшийся призывной лист на христопродавца Кравчука и дал бы ему ход на исполнение.
А то оно как-то не по-Божески получилось - вечная память уже сотворена ("Кравчучка"), а объект сотворённой вечной памяти до сих пор пердит на белом свете.
показать весь комментарий
08.12.2020 14:20 Ответить
 
 