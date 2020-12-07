План "Б" по Донбассу может появиться в начале 2021 года, - Кравчук

Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердит план "Б" по урегулированию ситуации в Донбассе в начале 2021 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "РИА Новости" сообщил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

"Я думаю, что в начале нового года", - сказал Кравчук, отвечая на вопрос, когда может быть утвержден план "Б" по Донбассу.

При этом глава делегации Украины в ТКГ уточнил, что лично принимает участие в его разработке.

Однако Кравчук отказался отвечать на вопрос, предлагал ли он СНБО Украины свою идею об исключении России из международной расчетной системы SWIFT.

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