План "Б" по Донбассу может появиться в начале 2021 года, - Кравчук
Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердит план "Б" по урегулированию ситуации в Донбассе в начале 2021 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом "РИА Новости" сообщил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.
"Я думаю, что в начале нового года", - сказал Кравчук, отвечая на вопрос, когда может быть утвержден план "Б" по Донбассу.
При этом глава делегации Украины в ТКГ уточнил, что лично принимает участие в его разработке.
Однако Кравчук отказался отвечать на вопрос, предлагал ли он СНБО Украины свою идею об исключении России из международной расчетной системы SWIFT.
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Може просто підете нафуй???
18 окт. 2019 г.
https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B1-%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83-%D0%B2%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4-%D0%B8%D0%B7-%D0%B1%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F/a-50876746 План ″Б″ и красные линии Зеленского по Донбассу. Взгляд из Брюсселя .
"Если Украине не удастся вернуть неподконтрольные территории Донбасса путем переговоров, то украинские власти говорят, что у них есть план "Б". Хотя пока не до конца ясно, в чем именно он заключается. Зеленский заявил, что Киев в случае провала переговоров создаст условия для всех желающих выехать из неподконтрольного Донбасса на подконтрольную правительству территорию.
"План "Б" - все, кто чувствует себя украинцами. И если у нас будет долгий-долгий путь возвращения территорий, то приоритетом все равно будут люди, мы должны им обеспечить возможность быть тут", - заявил Зеленский. Пристайко, со своей стороны, отметил, что план "Б" может включать https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5/a-47134137 миротворческую миссию для Донбасса. Это, как полагают многие эксперты, приведет к замораживанию конфликта на востоке Украины."
Кравчук уже пришел на руины. На руины иллюзий. Некомпетентный, самовлюбленный и самодовольный Зеленский - плоть от плоти своих инфантильных сторонников - мог этого и не понимать. Но Кравчук, один из лучших аналитиков в украинской политике? Неужели только сейчас он додумался до того, что Россия не хочет мира?
Нет, конечно. Как это часто бывает с Кравчуком, любовь к себе и страсть к присутствию на арене победила в нем здравый смысл. Именно поэтому в 1994 году Кравчук позволил обыграть себя России и ее ставленнику Кучме. Именно поэтому сейчас он уйдет из украинской делегации без результатов. Кравчук - шахматист, который садится за доску не для того, чтобы выиграть, а для того, чтобы все видели, как он красиво переставляет фигуры. Это его качество позволило ему быть великолепным представителем нового независимого государства в период президентство. И это его качество постоянно увлекает его в различные сомнительные предприятия.
смотри историю
или это
https://www.facebook.com/ivan.nazaryk/videos/1343606269316132/
І чекати, коли рашці забракне сил і бажання утримувати той занепадаючий свинарник.
А тоді заходити й кожного, хто брав участь у військових діях - під суд і за грати, інших - позбавити права вибирати владу років 25. Всіх незгідних - мітлою за поребрик.
Донбас треба повернути в Україну, але на років 10 -12 зробити кордон і фільтрувати населення
доки не виявляться всі сєпари і їх поплічники.
План "Б", це що б**дство, а плана "П" там немає, бо Кравчук з таких ?
Минска Петя вынужден был подписать, чтобы остановить движение Путина на Харьков. Там много фигни, в которую нас тыкают.
Задача плана "Б" - составить "мирный план" так, чтобы Запад его поддержал, а Расея отказалась от его выполнения
у церкві"© (Г.Москаль)
Лучше бы ещё в конце 2020-го Вседержитель явился бы к Архистратигу Михаилу и дал бы прочухана за бардак в его канцелярии. Соответственно, вышеупомянутый Архангел в своём ведомстве навёл бы порядок в документообороте, отыскал бы давно затерявшийся призывной лист на христопродавца Кравчука и дал бы ему ход на исполнение.
А то оно как-то не по-Божески получилось - вечная память уже сотворена ("Кравчучка"), а объект сотворённой вечной памяти до сих пор пердит на белом свете.