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Новини Агресія Росії проти України
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План "Б" стосовно Донбасу може з'явитися на початку 2021 року, - Кравчук

План

Рада національної безпеки та оборони України затвердить план "Б" щодо врегулювання ситуації на Донбасі на початку 2021 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "РИА Новости" повідомив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

"Я думаю, що на початку нового року", - сказав Кравчук, відповідаючи на запитання, коли може бути затверджено план "Б" стосовно Донбасу.

При цьому глава делегації України в ТКГ уточнив, що особисто бере участь у його розробці.

Однак Кравчук відмовився відповідати на запитання, чи пропонував він РНБО України свою ідею про виключення Росії з міжнародної розрахункової системи SWIFT.

Читайте також: Кравчук: Якщо зрушень у переговорах ТКГ не буде, Україна запропонує відключити РФ від міжнародної платіжної системи

Автор: 

Кравчук Леонід (546) РНБО (2278) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+18
осьо ваш план Б

План "Б" по Донбассу может появиться в начале 2021 года, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2522
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07.12.2020 18:02
+14
Нагадайте цій гниді що воно несло ще рік назад - приберем, мовляв, Порошенка який "роз`язав війну" і все закінчиться само собою. Тепер, просравши півтора року, ви починаєте шукати план Б? зебіли ...ля...
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07.12.2020 17:59
+6
А, так его еще нет? А Вава говорила, что есть даже план "Ц". А в итоге у него только план-канабис.
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07.12.2020 17:55
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Правила форума Рада форумчан
Даже не интересно . Перенесут переговоры с прямо ходящими из Минска в другой город ?
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07.12.2020 17:54 Відповісти
осьо ваш план Б

План "Б" по Донбассу может появиться в начале 2021 года, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2522
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07.12.2020 18:02 Відповісти
Ворогу вже страшно.
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07.12.2020 18:07 Відповісти
а може введення в дію системи Аркан..Виплата соцвиплат..... тільки за час перебування на територіі вільної Украіни......а коли перебувають на територіі ОРДЛО то нехай живуть на гроші шо ім надходять з за поребрика Ото буде дієвий план..!!!!
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07.12.2020 19:01 Відповісти
Це в них план "Ы".
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08.12.2020 07:45 Відповісти
Ваш план "Б" це на ростов с вещамі.
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07.12.2020 17:54 Відповісти
А, так его еще нет? А Вава говорила, что есть даже план "Ц". А в итоге у него только план-канабис.
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07.12.2020 17:55 Відповісти
та шо за довбни... Сделал дело , потом уже трынди, хоть затрындись.
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07.12.2020 17:55 Відповісти
А зелене чмо казало ще півтори роки тому, що у нього є план Б. 😊Очевидно, його збило з пантелику двояке значення слова "план". Можливо він і не здогадувався, що план - це передбачувані наперед дії.
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07.12.2020 17:55 Відповісти
Да. Зеля все больше как-то по флоре спец.
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07.12.2020 18:54 Відповісти
І до якої літери плани будете випускати???
Може просто підете нафуй???
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07.12.2020 17:56 Відповісти
План должен быть такой, что против РФ должна полным ходом идти холодная война всем Западом! Нужно закрыть продажу Россией ресурсов, чтобы денег у них не было!!! Тогда вернется и Крым и Донбасс. По другому никак не вернет ничего РФ! Корень зла - это РФ, и когда РФ рухнет, тогда и зло будет повержено и все земли вернутся и Украине и Японии и Финляндии и Германии и т.д.
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07.12.2020 17:57 Відповісти
Овва) А казали ж,що є вже? Чи то не тей ,,план, і зовсім він не ,,Б,,))) Коротше-запутали мене геть наркомани бісові
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07.12.2020 17:57 Відповісти
Нагадайте цій гниді що воно несло ще рік назад - приберем, мовляв, Порошенка який "роз`язав війну" і все закінчиться само собою. Тепер, просравши півтора року, ви починаєте шукати план Б? зебіли ...ля...
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07.12.2020 17:59 Відповісти
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07.12.2020 18:11 Відповісти
клоуны
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07.12.2020 18:15 Відповісти
"драстуйтє дєті! - драстуй дєдушка мароз! - ні...уя. - я -план-Б! тока без свіфта..." блін, відправте вже цього комуняку з його коробочкою кудись... це ж пздць, а не negotiator. нема ніякого B,C.D... брехуни.
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07.12.2020 18:16 Відповісти
Есть ли у вас план, мистер Фикс? ))
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07.12.2020 18:17 Відповісти
Целый мешок отличного плана ....))))))
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07.12.2020 18:47 Відповісти
план беееее бээээээ, это уже когда то было, какой то старый анекдот, как и сама кравчучка.
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07.12.2020 18:27 Відповісти
Этот старый пoц обещал свой "план Б" 9 декабря (вместе с Зелей). Но тому свежий план из параши не подвезли: весь его занюхали конь Лаврушка с Манькой Захеровой.
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07.12.2020 18:29 Відповісти
упс.. а его оказалось и нет! А как рассказывал, как рассказывали то....
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07.12.2020 18:33 Відповісти
Зеля раньше говорил, что у него есть план "Б" Брехун?
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07.12.2020 18:49 Відповісти
У нього був лише один план: "План бе-бе, хто кого надовбе".
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07.12.2020 18:51 Відповісти
ИМХО нужно признаться, что кроме плана А, который уже есть никаких других быть не может впринципе. Точнее иной любой план может подразумевать одно - освобождение своих территорий военным путем. А этого Украина просто не потянет против орков да и международное сообщество тоже не одобрит такие действия в виду что ему так удобно. Вот и все. Остально бла, бла, бла и не более.
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07.12.2020 18:58 Відповісти
А если турки за нас впишутся, как за азеров?))))
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08.12.2020 10:32 Відповісти
а сколько будет стоить стоить корабль плана Б?
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07.12.2020 19:05 Відповісти
.у нас новий дід Панас...Кравчук-сказочник
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07.12.2020 19:18 Відповісти
А ось і цей зЕніальний план.

18 окт. 2019 г.

https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B1-%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83-%D0%B2%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4-%D0%B8%D0%B7-%D0%B1%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F/a-50876746 План ″Б″ и красные линии Зеленского по Донбассу. Взгляд из Брюсселя .
"Если Украине не удастся вернуть неподконтрольные территории Донбасса путем переговоров, то украинские власти говорят, что у них есть план "Б". Хотя пока не до конца ясно, в чем именно он заключается. Зеленский заявил, что Киев в случае провала переговоров создаст условия для всех желающих выехать из неподконтрольного Донбасса на подконтрольную правительству территорию.

"План "Б" - все, кто чувствует себя украинцами. И если у нас будет долгий-долгий путь возвращения территорий, то приоритетом все равно будут люди, мы должны им обеспечить возможность быть тут", - заявил Зеленский. Пристайко, со своей стороны, отметил, что план "Б" может включать https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5/a-47134137 миротворческую миссию для Донбасса. Это, как полагают многие эксперты, приведет к замораживанию конфликта на востоке Украины."
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07.12.2020 19:22 Відповісти
Вообще то план Б дрлжен быть по полной изоляции лугандонии, как это сделал Израиль у себя
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08.12.2020 10:33 Відповісти
У нас в запасе 33 буквы украинского алфавита.
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07.12.2020 19:24 Відповісти
и еще 33 коровы в запасе. помнишь такую детскую песенку? очень инфантилен наш гарантик 9 декабря опять какую нибудь детскую отмазку провозгласит чтобы от власти не отлучили.....
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07.12.2020 20:44 Відповісти
ПОРТНІКОВ
Кравчук уже пришел на руины. На руины иллюзий. Некомпетентный, самовлюбленный и самодовольный Зеленский - плоть от плоти своих инфантильных сторонников - мог этого и не понимать. Но Кравчук, один из лучших аналитиков в украинской политике? Неужели только сейчас он додумался до того, что Россия не хочет мира?
Нет, конечно. Как это часто бывает с Кравчуком, любовь к себе и страсть к присутствию на арене победила в нем здравый смысл. Именно поэтому в 1994 году Кравчук позволил обыграть себя России и ее ставленнику Кучме. Именно поэтому сейчас он уйдет из украинской делегации без результатов. Кравчук - шахматист, который садится за доску не для того, чтобы выиграть, а для того, чтобы все видели, как он красиво переставляет фигуры. Это его качество позволило ему быть великолепным представителем нового независимого государства в период президентство. И это его качество постоянно увлекает его в различные сомнительные предприятия.
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07.12.2020 19:44 Відповісти
Та ну ......це як ....продати сплетні бабушок на лавці...та і Портникова цитувати...Застарів він як і його повсемісна критика....Вумний мудачок....
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07.12.2020 21:44 Відповісти
Полностью вас поддерживаю, только немного добавлю. Кравчук пришел на собственные руины, которые он оставил после себя. По большому счету Кравчука необходимо судить. Ведь это он украл советские сбережения, ведь это он вместе с Кучмой просто так отдал ядерное вооружение, ослабил оборону Украины. Хотя если отдали ядерное вооружение, тогда необходимо было укрепить обороноспособность Украины за счет эквивалентного увеличения других видов вооружения. Но этого не было сделано, вместо этого преступно была еще сокращена армия. Это по его вине погибли тысячи граждан Украины и больше миллиона беженцев, часть территории оккупирована. Поэтому ждать чего положительного от Кравчука не стоит.
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08.12.2020 09:05 Відповісти
План "Б" по Донбассу может появиться в начале 2021 года, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9489
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07.12.2020 19:55 Відповісти
не верю своим глазам.выпустили?
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07.12.2020 20:11 Відповісти
Привет дружище! Восстановили, но теперь надо придерживатся правил.
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07.12.2020 20:13 Відповісти
хотел ответить,но небуду.бо правила нарушу
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07.12.2020 20:20 Відповісти
Я теперь правда даже не знаю, как комментировать теперь, буду сам по себе, ни за Зеленского, ни за Порошенко.
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07.12.2020 20:26 Відповісти
Я,в принципе тоже.Но слепой траст мне больше "нравится"
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07.12.2020 20:30 Відповісти
Що ...банять ..? На цнзоре.нет...???))))))))) Не мож бути)))))))))За рошенка цензури "нет"))))))) Та чого там мене теж блокували....))))Не сціть народ....волю не заблокуєшь....
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07.12.2020 21:24 Відповісти
а какую отмазку нам гарант 9 декабря нарисует? кому теперь надо в глаза посмотреть чтобы война в лугандоне закончилась? Ким Чен Ыну или Си Цзиньпину? может картофельному *************? помню более года тому зельц говорил что у него есть план "Б" и заключается он в демилитаризованой зоне и заморозке всех сношений с краем кормильцев Украины! было зеля? ну и шо будешь украинцам рассказывать?
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07.12.2020 20:40 Відповісти
Цікаво а скільки Кравчук отримує за концерт від своїх продюсерів.... Якесь кіно ..мелють дурню..дурню опа сказали првильні речі ..і знов дурня..дурня...дурня..)))))Щось це нагадує шоу типу Свобода слова чи Савіка Зашустрого...))))) Вони журналісти доносять донас народу ...тільки те що кажуть політики..)))))) -дурню і брехню....))))Це чесна журналистика....)))))))))))))Бл...країна ..дурнів. Який план Б..? Який? Ви хоч думаєте що ви мелете??))))) Тоб то план А провалився ?)))))))Хяахаххаха..так скажіть в чому він був..)))) Дайте вгадаю....ммммм нає..ть Пу...??? Ні нає...ть людй? ..ні?...нає ...ть себе? Так?...Браво. План Б, я так розумію, заключається в тому щоб повторить план А..))))))Браво....дурні ...Браво.
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07.12.2020 21:36 Відповісти
Какой буквы Г план

смотри историю

или это
https://www.facebook.com/ivan.nazaryk/videos/1343606269316132/

План "Б" стосовно Донбасу може з'явитися на початку 2021 року, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6936
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07.12.2020 21:43 Відповісти
Та ідити ..зі своїм ..В.І... навіть коли ти його перебрехав ........Діло то не в В.І і не в планах Б,В,Г, іт.д діло в тому що нашим дурням краще казати опрелюдно що вон ро***** .....тоді толку буде більше.. Тому що слово "ро*****" у них завжди робивається на дві складові " ро.." і *****" Як би казали так Росія давноб вже всралася від їх планів .. а так тільки усцимкається..
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07.12.2020 21:51 Відповісти
Если склероз мне не изменяет, то в 29 Ленина уже давно как не было
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08.12.2020 10:53 Відповісти
Власов Сергей видимо в 2020 только родился и ничего не знает ни о ленине ни о его "устном и бумажном творчестве" которое все совковские граждане усердно учили и в школе и в институте и даже уже на рабочем месте. отсюда и извращения придеманные такими же молодыми троллями как и он сам. Единственное что я могу сказать по этому поводу это то что все гнобили Украину - москальский царь отдал часть её в состав Польши. ленин Германии, сталин устроил нам голодомор, хрящ и брежнев всячески боролись с украинской мовой и вообще культурой, путлер вновь пытается сделать украинцев своими рабами.....а наша пацифостская власть этому способствует....
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08.12.2020 12:11 Відповісти
Головне- щоб алфавіту вистачило.
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07.12.2020 22:12 Відповісти
"План "Б" по Донбассу может появиться в начале 2021 года, - Кравчук" - https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/11/2/7272130/ Кравчук: У Зеленского есть план ''Б'' по Донбассу . Дедушка старенький, забываться стал, но привык говорить.
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08.12.2020 08:55 Відповісти
А как же всем известное "ровно через год"?Срочно нужен видосик
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08.12.2020 09:47 Відповісти
Говорят в Луганде все население выгнали рыть противотанковые рвы!
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08.12.2020 10:34 Відповісти
кто говорит? они там смартфонами и интернетом не пользуются? только сплетнями баба-бабе-сказала?
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08.12.2020 10:43 Відповісти
план б... треба давно вже було перейти до плану с. - рів з крокодилами на "кордоні" з линидири, повне закриття кпп, відмовова від виплати пенсій та інших соц.виплат (у нас солідарна пенсійна система, а отже справедлива формула: діти платять податки - їхні батьки отримують пенсії), адекватна відповідь на кожну провокацію з тієї сторони, а ще краще - помножена на два!
І чекати, коли рашці забракне сил і бажання утримувати той занепадаючий свинарник.
А тоді заходити й кожного, хто брав участь у військових діях - під суд і за грати, інших - позбавити права вибирати владу років 25. Всіх незгідних - мітлою за поребрик.
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08.12.2020 11:25 Відповісти
я об этом давно говорю что кроме огромных затрат как материальных так итфизических мы от чудесного края кормильцев Украины ничего более не имеем. поэтому дать время, скажем 1-2 месяца на переселение народа или в Украину или обратно в луганду. и закрыть все кордоны плотно и без всяких переходов, все сношения с этой резервацией прекратить пка там думать башкой а не жопой начнут. и все вот вам и план Б. и пусть в лугандоне не надеються всеравно им придется ответить каждому за гибель наших солдат!!!
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08.12.2020 12:18 Відповісти
Буде теж що і в Абхазії - ніщєта, зброя, наркотики, у впопучленців по три - чотири квартири, і назад ніхто не хочевіддавати, хоча живуть по суті на звалищі. Був в Абхазії у кінці 80 х, це був квітучий край, а зараз після війни це резервація і звалище Руцкого міра.

Донбас треба повернути в Україну, але на років 10 -12 зробити кордон і фільтрувати населення
доки не виявляться всі сєпари і їх поплічники.
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08.12.2020 12:50 Відповісти
знаешь Роман, я тоже помню Донецк как один из центровых городов нашей страны, как цветущий передовой и богатый город Украины в котором я до войны бывал вмкомандировках по работе. а сейчас, я так понимаю этот город стал разграбленым и заштатным мухосранском рашки. та и йух на него, они эти сраные кормильцы сами так хотели и этого добивались. вспомни мы скоро 7 год как живем без этого чудесного края кормильцев и ничего как то справляемся и нмчего не происходит, как будто его в нашем составе никогда не было. так что пусть какое то время поживут без Украины и без наших дотаций и подумают......
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08.12.2020 13:16 Відповісти
Я один пам'ятаю, що Зеленський говорив, що в нього є план "Б", а Кравчучка говорить, що план тільки з'явиться в 2021 році.
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08.12.2020 12:29 Відповісти
Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердит план "Б" по урегулированию ситуации в Донбассе в начале 2021 года. Источник: https://censor.net/ru/n3235492

План "Б", це що б**дство, а плана "П" там немає, бо Кравчук з таких ?
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08.12.2020 12:46 Відповісти
Так, всем заткнуться и слушать!
Минска Петя вынужден был подписать, чтобы остановить движение Путина на Харьков. Там много фигни, в которую нас тыкают.
Задача плана "Б" - составить "мирный план" так, чтобы Запад его поддержал, а Расея отказалась от его выполнения
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08.12.2020 13:02 Відповісти
та не кизди! я прекрасно помню что год назад наш гарант говорил про план Б в ключе заморозки всяческих отношений с чудесным краем кормильцев Украины. а ты начинаешь всякую чушь придумывать. или ты уже знаешь что 9 декабря наш гарант в качестве отмазки придумывать для нас-лохов будет? ты не в ОП часом служишь а аналитик?
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08.12.2020 13:22 Відповісти
Ты не кизди про то, чего не понял.
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08.12.2020 15:54 Відповісти
а ты разъясни просветлённый... и за одно обоснуй в чём я не прав?
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08.12.2020 16:55 Відповісти
Откуда я знаю что именно ты не понял? Вопросы задавай!
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08.12.2020 17:06 Відповісти
если рашка откажется участвовать в мирном плане то что это нам даст? она и сейчас кричит что она не в чем не участвует. неужели лугандон в лоно родины возвратится?
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08.12.2020 17:27 Відповісти
Да насрать на Рашку! С ней и А, и Б всё понятно. Для нас важна позиция Запада и санкции. В Минских есть вещи, которые делают несколько скользкой (перед Западом) нашу позицию. Если соглашение подкрутить в нашу пользу - это укрепит напшу позицию морально давить на Запад в расширении санкций, которые ныне слегка шатаются.....
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08.12.2020 18:15 Відповісти
давить на Запад? ты нечего не перепутал? мне кажеться что мы сейчас совсем не в том положении .... чтобы давить! да и кто давить будет зельц вместе с остальными слугами каломыйского? не смешите меня дядя. порох конечно был ждным барыгой, но он давил и знал и умел это делать. а зеленый жопу от трона оторвать боится и далее своего рога никуда не ездит.... наши позиции слегка шатаются??? ну ты и эпитеты выбрал утешительные! да они эти позиции упали на йух в тартарары и уже никогда не будут прежними! надо или воевать или стена и ров с крокодилами другого выхода я не вижу!
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08.12.2020 20:29 Відповісти
"Кравчук за гроші напердить
у церкві"© (Г.Москаль)
Лучше бы ещё в конце 2020-го Вседержитель явился бы к Архистратигу Михаилу и дал бы прочухана за бардак в его канцелярии. Соответственно, вышеупомянутый Архангел в своём ведомстве навёл бы порядок в документообороте, отыскал бы давно затерявшийся призывной лист на христопродавца Кравчука и дал бы ему ход на исполнение.
А то оно как-то не по-Божески получилось - вечная память уже сотворена ("Кравчучка"), а объект сотворённой вечной памяти до сих пор пердит на белом свете.
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08.12.2020 14:20 Відповісти
 
 