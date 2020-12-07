План "Б" стосовно Донбасу може з'явитися на початку 2021 року, - Кравчук

Рада національної безпеки та оборони України затвердить план "Б" щодо врегулювання ситуації на Донбасі на початку 2021 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "РИА Новости" повідомив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

"Я думаю, що на початку нового року", - сказав Кравчук, відповідаючи на запитання, коли може бути затверджено план "Б" стосовно Донбасу.

При цьому глава делегації України в ТКГ уточнив, що особисто бере участь у його розробці.

Однак Кравчук відмовився відповідати на запитання, чи пропонував він РНБО України свою ідею про виключення Росії з міжнародної розрахункової системи SWIFT.

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