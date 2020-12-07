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НАБУ не имеет права требовать международного розыска Бахматюка, - Интерпол

НАБУ не имеет права требовать международного розыска Бахматюка, - Интерпол

Представительство Интерпола заявило НАБУ об отсутствии оснований правомерного использования системы Интерпола, Европола и других подобных инструментов с целью розыска бизнесмена Олега Бахматюка.

Отказ Интерпола на запрос НАБУ поступил в начале декабря. Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, знакомый с ходом расследования дела ВиЭйБи Банка.

По его словам, НАБУ и другие правоохранительные органы осведомлены об адресе проживания Бахматюка в Австрии, а австрийская сторона без использования системы Интерпола подтвердила корректность и актуальность этих ведомостей центральному реестру Австрии. В представительстве Интерпола также заявили, что вопросы задержания, ареста и экстрадиции Бахматюка в таком случае находятся вне его компетенции,

Офис генерального прокурора 3 декабря этого года проинформировал, что дважды возвращал НАБУ материалы уголовного производства относительно экстрадиции Бахматюка из-за несоответствия такого запроса действующим международным процедурам.

НАБУ подозревает владельца "Укрлендфарминга" и экс-бенефициарного собственника ВиЭйБи Банка Бахматюка якобы в сговоре с экс-первым заместителем главы Нацбанка Александром Писаруком для вывода в 2014 году 1,2 млрд грн рефинансирования из этого коммерческого банка. Сам Бахматюк неоднократно заявлял, что находится в Австрии и готов участвовать во всех процессуальных действиях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бахматюк: Я предлагал вложить в "ВиЭйБи банк" $200 млн, но ФГИ в итоге продал его активы всего за $8 млн

Как ранее сообщала адвокат Татьяна Козаченко, Олег Бахматюк не состоит в международном розыске, а место его пребывания известно НАБУ и другим следственным органам. "Олег Бахматюк не состоит в международном розыске. Ни в одной базе. НАБУ, САП, прокуратуре, ВАКС известен достоверный адрес места жительства Олега. Предоставлены все официальные документы на этот счет. НАБУ поддерживает легенду, что Олег Бахматюк в международном розыске, потому что так звучит для них выгоднее и создается вид значимости расследования", - заявила правозащитница. Она сообщила, что действия НАБУ, направленные на экстрадицию Олега Бахматюка и решения Апелляционной палаты ВАКС о его заочном аресте антикоррупционное бюро обосновывает якобы наличием международного розыска, что не соответствует действительности. Такие действия являются незаконными и противоречат международным договорам.

Сам Олег Бахматюк в интервью также заявлял, что НАБУ, Интерпол и украинская прокуратура официально уведомлены о его местонахождении, однако НАБУ ни разу не обращалось к нему по показаниям по официальной процедуре, а других фигурантов дела, бывшего и.о. руководителя НБУ Александра Писарук и менеджеров "ВиЭйБи банка" за год следствия допросили только один раз.

Также читайте: Генпрокуратура: НАБУ не имело права требовать экстрадиции Бахматюка

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НАБУ (4219) Интерпол (538) розыск (840) Бахматюк Олег (164)


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Квартал уехал...
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07.12.2020 23:45 Ответить
У официантов есть такое выражение - "столик ушел"
Это когда клиент или компания пили-гуляли, а потом удачно растворились в воздухе.
Это как раз "столик ушел"
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07.12.2020 23:51 Ответить
Ліквідувати,як непотріб.
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07.12.2020 23:59 Ответить
жаба давит? риторика говорит, что латентный вор....
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08.12.2020 09:44 Ответить
остается лишь держать кулачки за тех немногих добросовестных позычальников, которым банкротство ВиЭйБи Банка, позволило пользоваться кредитными средствами бесплатно (с момента банкротства банка)
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11.12.2020 00:35 Ответить
 
 