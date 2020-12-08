Областные управления Госгеокадастра в течение 2 месяцев будут ликвидированы в рамках реорганизации, - Лещенко

В рамках реорганизации Главные управления Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра в областях и городе Киев через два месяца будут ликвидированы.

Об сообщил председатель Госгеокадастра Роман Лещенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Лещенко, после ликвидации существующих управлений будут созданы территориальные структурные подразделения аппарата Госгеокадастра.

"Это одна из крупнейших в истории Украины реорганизаций ведомства. По предварительным оценкам, она позволит сэкономить 500 млн грн и направить их на оцифровку страны, оптимизацию реестров и полноценный запуск Национальной инфраструктуры геопространственных данных", - заявил чиновник.

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Кабинет Министров Украины 16 ноября 2020 принял постановление №1118 "Вопросы функционирования территориальных органов Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра", согласно которому ликвидируются как юридические лица публичного права территориальные органы Госгеокадастра и создаются территориальные органы как структурные подразделения аппарата.

Вследствие оптимизации и реорганизации Госгеокадастра, численность его работников, которая сейчас превышает 10 тыс., уменьшится почти на 60%.

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