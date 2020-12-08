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Областные управления Госгеокадастра в течение 2 месяцев будут ликвидированы в рамках реорганизации, - Лещенко

Областные управления Госгеокадастра в течение 2 месяцев будут ликвидированы в рамках реорганизации, - Лещенко

В рамках реорганизации Главные управления Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра в областях и городе Киев через два месяца будут ликвидированы.

Об сообщил председатель Госгеокадастра Роман Лещенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Лещенко, после ликвидации существующих управлений будут созданы территориальные структурные подразделения аппарата Госгеокадастра.

"Это одна из крупнейших в истории Украины реорганизаций ведомства. По предварительным оценкам, она позволит сэкономить 500 млн грн и направить их на оцифровку страны, оптимизацию реестров и полноценный запуск Национальной инфраструктуры геопространственных данных", - заявил чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для запуска рынка земли надо закончить инвентаризацию, передать земли теробщинам и запустить оборот земель для владельцев паев, - глава Госгеокадастра Лещенко

Кабинет Министров Украины 16 ноября 2020 принял постановление №1118 "Вопросы функционирования территориальных органов Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра", согласно которому ликвидируются как юридические лица публичного права территориальные органы Госгеокадастра и создаются территориальные органы как структурные подразделения аппарата.

Вследствие оптимизации и реорганизации Госгеокадастра, численность его работников, которая сейчас превышает 10 тыс., уменьшится почти на 60%.

Также читайте: Мы выведем на публичную кадастровую карту и покажем каждого владельца украинской земли, у кого находятся недра государства, - глава Госгеокадастра Лещенко

Автор: 

Госгеокадастр (171) Лещенко Роман (68)


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Вы правильно заметили. Все реорганизации на данном этапе, направлены только чтобы спрятать концы в воду! И вывести задействованных лиц в деребане от ответственности. А при передаче документы имеют свойство теряться, и подделываться при внесении в базу. Главное что бумажные с подписями фигурантов, будут изыматься и нечаяно сгорать.
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08.12.2020 01:23 Ответить
Мля, требую уволить всех сантехников и оцифровать мое говно
Эканомия будит самашедшая
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08.12.2020 01:39 Ответить
У тебя говно украдут, еще и должен будешь комунальщикам за это говно.
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08.12.2020 04:35 Ответить
Я в своё время пережил 2 реорганизации госведомств. Реорганизация это когда наворовали много, приняли море неправомерных решений, а потом все конце в воду, архивы потеряны, крайних нет.
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08.12.2020 03:14 Ответить
Федерализация по "медведчуку" уже на втором этапе... главное что бы не Порох
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08.12.2020 04:26 Ответить
Да ,опять гридет полная Ху....я ,это уже было ,но я тоже помню ,что все переделывали , а главное ,я не знаю ,кто там ,что съэкономит , но платить придется нам ,гниды ,сколько можно отцифровывать 😡😡😡
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08.12.2020 06:53 Ответить
Реформатори, ..лять.
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08.12.2020 07:23 Ответить
Написано ж - вивіску поміняють і все ))
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08.12.2020 08:58 Ответить
 
 