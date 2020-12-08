Оккупанты решили "национализировать" брошенную недвижимость в Крыму
оккупационные власти Крыма заявили о планах "национализировать" недвижимость, которую оставили владельцы.
Об этом заявил марионетка Кремля, так называемый "замглавы комитета по регистрации и кадастру" Алексей Костин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, "брошенное имущество" могут признать муниципальным через год после постановки объекта на соответствующий учет.
"Чтобы реализовать эту возможность представитель муниципалитета должен обратиться в суд с требованием признать право муниципальной собственности на данное имущество", - отметил Костин.
Также сообщается, что оккупационная администрация района или города должна подать документы с подтверждением того, что хозяин недвижимости неизвестен либо отказался от нее.
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Более 11,5 тыс. земельных участков в Крыму и Севастополе принадлежат иностранцам. В основном это украинцы, но есть и жители Германии и Австралии. Иностранцам с марта запрещено быть собственниками земли на большей части Крыма
А что с Зелиной квартирой? Он платит за комунуслуги оккупанту?
- Липецк был до 2014.
- Крым - 2018.
Дошло? Не?))
Или как ? ...
Початково коли Крим став російським?
Вы наверное хотели написать - бывший владелец получит обратно в свою собственность
лапоть - это сын твоей мамы
Московські ЧКісти повертаються з 1917 року, хоча пройшло вже 103 роки
Щодо "озолотиться", то там же ж не всі мають в активі готель Ореанда чи іншу елітну нерухомість. Є звичайні люди, які мають звичайні квартири, невеличкі будинки. З них дуже то і не "озолотишься".
Проконсультирую, подскажу варианты, на чем можно сэкономить, а на чем не стоит этого делать