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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты решили "национализировать" брошенную недвижимость в Крыму

Оккупанты решили

оккупационные власти Крыма заявили о планах "национализировать" недвижимость, которую оставили владельцы.

Об этом заявил марионетка Кремля, так называемый "замглавы комитета по регистрации и кадастру" Алексей Костин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, "брошенное имущество" могут признать муниципальным через год после постановки объекта на соответствующий учет.

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"Чтобы реализовать эту возможность представитель муниципалитета должен обратиться в суд с требованием признать право муниципальной собственности на данное имущество", - отметил Костин.

Также сообщается, что оккупационная администрация района или города должна подать документы с подтверждением того, что хозяин недвижимости неизвестен либо отказался от нее.

Автор: 

имущество (347) Крым (26373) россия (95418)


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Топ комментарии
+38
В переводе - решили спутиниздить
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08.12.2020 11:36
+28
Надо полагать, что имущество Зеленского в Крыму будет конфискованно. Как не гражданина РФ.
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08.12.2020 11:40
+27
Иначе, как мародерством оккупантов это не назовешь. Оккупанты все такие, но русские - в особенности.
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08.12.2020 11:39
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В переводе - решили спутиниздить
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08.12.2020 11:36 Ответить
Иначе, как мародерством оккупантов это не назовешь. Оккупанты все такие, но русские - в особенности.
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08.12.2020 11:39 Ответить
какое марод'рство- все давнім давно отказались или скрівают свою собственность в крыму..начиная от пред конституционного суда и лично ЗЕ до последнего шароварного патриота типа Оленьки *********
Более 11,5 тыс. земельных участков в Крыму и Севастополе принадлежат иностранцам. В основном это украинцы, но есть и жители Германии и Австралии. Иностранцам с марта запрещено быть собственниками земли на большей части Крыма
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08.12.2020 16:15 Ответить
Иностранец здесь ты, мокшанское рыло, и фашистская касапня в Крыму!
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08.12.2020 18:46 Ответить
Надо полагать, что имущество Зеленского в Крыму будет конфискованно. Как не гражданина РФ.
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08.12.2020 11:40 Ответить
Начнут с Крыма, закончат Липецком?
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08.12.2020 11:46 Ответить
Липецк это тоже Украина?
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08.12.2020 11:52 Ответить
Сбербанк это Рашка??
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08.12.2020 19:32 Ответить
Отмечается возгорание пердака!
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08.12.2020 12:13 Ответить
В Липецке, например, фабрика под арестом.
А что с Зелиной квартирой? Он платит за комунуслуги оккупанту?
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08.12.2020 12:15 Ответить
Для даунов:
- Липецк был до 2014.
- Крым - 2018.
Дошло? Не?))
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08.12.2020 15:28 Ответить
РОШЕН-ЛИПЕЦК платил в доходную часть бюджета РФ до 2019года налогии штрафы..около 400.000.000 рублей
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08.12.2020 16:18 Ответить
Наглая брехня!!
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08.12.2020 19:33 Ответить
А кто сказал, что у потерпевшего нет паспорта Московии? Он сам?
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08.12.2020 15:23 Ответить
От в том то и дело, что подонок медведчук переоформил всё в Крыму на свою шмару, т.к. он не гражданин РФ (хотя кто знает точно?), а Вова нет.
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08.12.2020 15:35 Ответить
а Шмара разве гражданка РФ?
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08.12.2020 16:57 Ответить
Сомневаюсь. Там и хозяин известен, и коммуналочка рашистам проплачивается...
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08.12.2020 18:51 Ответить
Как раз нет. Ему как обладателю кацапского паспорта все оставят
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08.12.2020 21:01 Ответить
Мародеры прикрылись термином "национализировать".
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08.12.2020 11:40 Ответить
удивляюсь что еще не все разворовали...
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08.12.2020 11:50 Ответить
Только дурак решится покупать то, что через какое-то время придётся возвращать. Причём без какой-либо компенсации. Купил краденое - поставь крест на своих деньгах...
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08.12.2020 11:52 Ответить
И дураков там тьма!!
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08.12.2020 19:36 Ответить
А ведь все вернуть придется, и с процентами...
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08.12.2020 12:03 Ответить
Квартиру Зеленского в Ялте тоже "национализируют"?
Или как ? ...
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08.12.2020 12:13 Ответить
или как
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08.12.2020 13:13 Ответить
Нормально... То б то була власність людей...а прийшла рашка і власність людей вже не власність бо бачете люди не зареєстрували власність в парашці... А вони не звали рашку в Крим.....Я б тоді конфіскував всі заводи та пароходи у російських шісток путіна..Все що належить кацапському бізнесу обленерго, нафтопереробні заводи , фабрики грошові вкладення і т. д і т.пОт як тільки прийняли в рашці такий закон зразу замороження рахунків арешт майна ЗРАЗУ Ж а потім все це продавби західним інвесторам і возмістив за ці гроші втрачене майно громадянам України. Оце буде справедливо...ато вже дістало оця плітика з парашкою по принципу " Ірибку з'їсти на х.. сісти"
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08.12.2020 12:39 Ответить
Окупанти вирішили "націоналізувати" покинуту нерухомість у Криму - Цензор.НЕТ 8239
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08.12.2020 15:26 Ответить
Заселився в чуже житло і чекаєш коли легалізують мародерство?
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08.12.2020 12:52 Ответить
З кацапського бодуна він російський?
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08.12.2020 13:01 Ответить
З якого століття, року Крим став російським?
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08.12.2020 13:05 Ответить
Я спитала не про "опять".
Початково коли Крим став російським?
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08.12.2020 13:10 Ответить
)))Кацапчику раджу покупати таке майно ти купиш за добреньку суму...поживешь 2 місяці а потім ми в тебе їїзаберем даром....Ну чог ти давай зроби багатим урода у владі а сам отримаєшь середній палець..
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08.12.2020 12:57 Ответить
а потім ми в тебе їїзаберем даром

Вы наверное хотели написать - бывший владелец получит обратно в свою собственность
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08.12.2020 14:13 Ответить
Лапоть, там нет бывших владельцев, и вор известен... Всё вернут фашики и с репарациями!
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08.12.2020 19:02 Ответить
как это нет бывших, вы уже и их лишили права на собственность ?!
лапоть - это сын твоей мамы
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11.12.2020 22:04 Ответить
Даже если человек продал свою крымскую квартиру и не зарегистрировали сделку в Украине, то это жильё будет по прежнему принадлежать БЫВШЕМУ владельцу!! Т.к. все бумаги с курицей-мутантом на печати будут считаться не действительными. Ну, разве свидетельства о рождении и смерти.
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08.12.2020 19:43 Ответить
оккупационные власти Крыма заявили о планах "национализировать" недвижимость, которую оставили владельцы. Источник: https://censor.net/ru/n3235610

Московські ЧКісти повертаються з 1917 року, хоча пройшло вже 103 роки

Окупанти вирішили "націоналізувати" покинуту нерухомість у Криму - Цензор.НЕТ 9257
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08.12.2020 12:59 Ответить
Не схожі не недоїдаючих, писки як в кнурів.
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08.12.2020 14:36 Ответить
тупые мокшанские рожи ваньков. тупые, но упоротые и настырные.
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08.12.2020 14:44 Ответить
откормленные, однако
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08.12.2020 16:12 Ответить
Звісно, на відібраних у Українських селян харчах наїли пику
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08.12.2020 19:11 Ответить
"пропавших без вести" в соседнем лимане с камнем на шее скоро прибавиться, а квартирки и домики пропавших "национализируют" асвабадители.
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08.12.2020 13:58 Ответить
нам надо принять закон о реституции, но Украина, как всегда не торопится....
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08.12.2020 14:09 Ответить
Подумать 100 раз тем, кто не бла ни разу, скупать ворованное или нет, у азеров спроси, а то одно бла - бла и троллинг один
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08.12.2020 16:51 Ответить
Ни азера, никиприоты не признают перерегистраций прав собственности на оккупированых территориях, больше того могу привлечь, за скупку краденого
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08.12.2020 16:56 Ответить
Бувэй, друже, у тебя слюни быстрей мысле вылетают)
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08.12.2020 17:00 Ответить
100 % !!
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08.12.2020 17:14 Ответить
зараз нічим, але такі закони приймаються на перспективу.
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08.12.2020 17:16 Ответить
Будуть касапи заселятися на все готове,як у Кенігсберг та японські Південні Курили і Південний Сахалін..
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08.12.2020 14:23 Ответить
нашим властям нужно на весь мир признать все что появилось за годы оккупации вместе с ватниками все активы и тд украинским и пусть доказывают обратное но для этого нужны сильные фабэржэ
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08.12.2020 14:35 Ответить
це, до речі, до питання, "Пачіму оформілі нєдвіжімость по расейским законам". Краще вже оформити згідно з обставинами, ніж подарувати окупанту квартиру/будинок/завод. А далі подивимось.
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08.12.2020 14:57 Ответить
на Троещине трущоб нет, кацапчику., это огромный новый район, 300 000 населения.
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08.12.2020 17:01 Ответить
слухай, ти б спочатку навчився чемно спілкуватись, а потім вже надавав "совєти косміческого масштаба і косміческой же глупості".
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08.12.2020 17:12 Ответить
дурік це ти, бо першим ділом її треба переоформити за кацапськими законами, а потім вже не страшно і залишити, хоча можна і продати.
Щодо "озолотиться", то там же ж не всі мають в активі готель Ореанда чи іншу елітну нерухомість. Є звичайні люди, які мають звичайні квартири, невеличкі будинки. З них дуже то і не "озолотишься".
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08.12.2020 17:11 Ответить
Правильно писать не брошенную, а захваченную. А то получается , что картины с Дрезденской галлереи в 45ом тоже бросили
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08.12.2020 16:11 Ответить
яку розв"язав срср, ти забув додати.
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08.12.2020 17:13 Ответить
Я живу в Киеве, у меня есть квартира в Евпатории, купленная в 1994 году, после аннексии Крыма ввели налог на недвижимость для иностранных граждан в 2020 году заплатил 15000 рублей за год. А так пошел в местный евпаторийский ЖЕК обновил анкетные данные, сказал что украинское гражданство менять не собираюсь, обновили анкетные данные и все.....Квартиру здаю в аренду, пока никто не отжимал пфу-пфу...... .
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08.12.2020 16:39 Ответить
Т.е. своими платежами и действиями легитимизировал оккупацию Крыма
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08.12.2020 21:06 Ответить
Уважаемый Максим! Скажите пожалуйста, а что бы вы сделали на моем месте. Имея квартиру на берегу моря, где прожили столько счастливых лет??? Отказались бы от всего и попродавали за бесценок?????
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09.12.2020 10:53 Ответить
какие бы новости нам не говорили, все они сущий пустяк по сравнению с прогнозом погоды в крыму. вот если скажут что зима будет без снега а весна сухой, вот это хорошие новости.
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08.12.2020 19:41 Ответить
А как быть с теми, кто был владельцем имущества в Крыму, до 1954го года?
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08.12.2020 20:05 Ответить
Ты про кацапов, завезенных в дома сосланных крымских татар?
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08.12.2020 21:08 Ответить
Ну да. И их тоже. Всех, кто проживал до 54го.
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08.12.2020 21:20 Ответить
Армєнія для кацапів нічому невчить. Крим Україна.
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08.12.2020 20:09 Ответить
большевистский режим в СССРЕ был преступным? Так, нет?
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08.12.2020 20:10 Ответить
Конечно преступным! Ты сомневаешься, голландец?
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08.12.2020 21:08 Ответить
Я тоже так считаю! Значит мы с тобой, всю административную деятельность властей СССРа, можем считать незаконной? Правильно, же я мыслю?
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08.12.2020 21:17 Ответить
Краще продайте. На виручені гроші купіть паротяга або верблюдів,, або і паротяга і верблюдів. Воду з Краснодару возити будете
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09.12.2020 01:38 Ответить
Мы отдыхаем там много лет, куча друзей и знакомых.... Тем более у меня маленькие дети, которым нужно оздоравливаться, а Крым в этом плане не заменим. Ну продам я хату в Евпатории, кому я что этим докажу???? Всем пофигу, а моей семье нет, жизнь то у нас одна.
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09.12.2020 10:56 Ответить
председатель КС три дня блеял по телевизору что не знает как ему узаконить ..домик..примерно такой как у николая 2 в ливадии --- теперь ***** ему поможет........внести его недвижимость в реестр бензоколонки . а то сердешный забыл внести в декларацию УКРАИНЫ
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09.12.2020 05:58 Ответить
Проблемма не в том ,что они рещили- а в том , что они это себе позволяют!!!! Куча богатых людей в Украине - живут и им на все наплевать!!!!Вот и плюйте дальше!!!!Покупайте тачки, стройте бассейны, дворцы итд!!! Какой смысл писать про все это???? Все делают свои дела!!!
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09.12.2020 07:57 Ответить
Если интересует недвижимость на Кипре, то можно посмотреть на сайте http://www.scala.cy/

Проконсультирую, подскажу варианты, на чем можно сэкономить, а на чем не стоит этого делать
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13.01.2021 14:19 Ответить
 
 