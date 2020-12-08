Оккупанты решили "национализировать" брошенную недвижимость в Крыму

оккупационные власти Крыма заявили о планах "национализировать" недвижимость, которую оставили владельцы.

Об этом заявил марионетка Кремля, так называемый "замглавы комитета по регистрации и кадастру" Алексей Костин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, "брошенное имущество" могут признать муниципальным через год после постановки объекта на соответствующий учет.

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"Чтобы реализовать эту возможность представитель муниципалитета должен обратиться в суд с требованием признать право муниципальной собственности на данное имущество", - отметил Костин.

Также сообщается, что оккупационная администрация района или города должна подать документы с подтверждением того, что хозяин недвижимости неизвестен либо отказался от нее.