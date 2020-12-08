Окупанти вирішили "націоналізувати" покинуту нерухомість у Криму

Окупаційна влада Криму заявила про плани "націоналізувати" нерухомість, яку залишили власники.

Про це заявив маріонетка Кремля, так званий "заступник голови комітету з реєстрації і кадастру" Олексій Костін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, кинуте майно можуть визнати муніципальним через рік після постановки об'єкта на відповідний облік.

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"Щоб реалізувати цю можливість представник муніципалітету має звернутися до суду з вимогою визнати право муніципальної власності на це майно", - зазначив Костін.

Також повідомляється, що окупаційна адміністрація району або міста має подати документи з підтвердженням того, що господар нерухомості невідомий або відмовився від неї.