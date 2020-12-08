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Окупанти вирішили "націоналізувати" покинуту нерухомість у Криму
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Окупаційна влада Криму заявила про плани "націоналізувати" нерухомість, яку залишили власники.
Про це заявив маріонетка Кремля, так званий "заступник голови комітету з реєстрації і кадастру" Олексій Костін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, кинуте майно можуть визнати муніципальним через рік після постановки об'єкта на відповідний облік.
"Щоб реалізувати цю можливість представник муніципалітету має звернутися до суду з вимогою визнати право муніципальної власності на це майно", - зазначив Костін.
Також повідомляється, що окупаційна адміністрація району або міста має подати документи з підтвердженням того, що господар нерухомості невідомий або відмовився від неї.
Топ коментарі
+38 Петя Петрович
показати весь коментар08.12.2020 11:36
+28 Старый зольдат
показати весь коментар08.12.2020 11:40
+27 Григорий Слободянок
показати весь коментар08.12.2020 11:39
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Более 11,5 тыс. земельных участков в Крыму и Севастополе принадлежат иностранцам. В основном это украинцы, но есть и жители Германии и Австралии. Иностранцам с марта запрещено быть собственниками земли на большей части Крыма
А что с Зелиной квартирой? Он платит за комунуслуги оккупанту?
- Липецк был до 2014.
- Крым - 2018.
Дошло? Не?))
Или как ? ...
Початково коли Крим став російським?
Вы наверное хотели написать - бывший владелец получит обратно в свою собственность
лапоть - это сын твоей мамы
Московські ЧКісти повертаються з 1917 року, хоча пройшло вже 103 роки
Щодо "озолотиться", то там же ж не всі мають в активі готель Ореанда чи іншу елітну нерухомість. Є звичайні люди, які мають звичайні квартири, невеличкі будинки. З них дуже то і не "озолотишься".
Проконсультирую, подскажу варианты, на чем можно сэкономить, а на чем не стоит этого делать