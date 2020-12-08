Разумков подписал законопроект об урегулировании конфликта интересов в деятельности местных депутатов и мэров
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал законопроект, запрещающий депутатам местных советов участвовать в голосованиях в случае наличия конфликта интересов и приводящий их деятельность, как и деятельность мэров, в соответствии с законом "О предотвращении коррупции".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом отмечается в карточке соответствующего законопроекта № 3034а, спикер пописал его 8 декабря и передал на подпись президенту Владимиру Зеленскому.
Принятие этого законопроекта сможет исключить возможность депутатов участвовать в голосовании после объявления о конфликте интересов.
Инициаторы законопроекта прогнозируют, что его принятие позволит устранить существующую законодательную коллизию и однозначно установить противоправность действий местных депутатов и мэров в условиях конфликта интересов. Также отмечается, что это будет способствовать противодействию политической коррупции и утверждению принципа верховенства права в Украине.
Как сообщалось, 3 декабря Рада поддержала соответствующий законопроект № 3034а в целом.
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