Разумков підписав законопроєкт про врегулювання конфлікту інтересів у діяльності місцевих депутатів та мерів
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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав законопроєкт, що забороняє депутатам місцевих рад брати участь у голосуваннях в разі наявності конфлікту інтересів і приводить їхню діяльність, як і діяльність мерів, відповідно до закону "Про запобігання корупції".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це зазначається в картці відповідного законопроєкту № 3034а, спікер пописав його 8 грудня і передав на підпис президенту Володимиру Зеленському.
Ухвалення цього законопроєкту зможе виключити можливість депутатів брати участь у голосуванні після оголошення про конфлікт інтересів.
Ініціатори законопроєкту прогнозують, що його прийняття дозволить усунути наявну законодавчу колізію і однозначно встановити протиправність дій місцевих депутатів і мерів в умовах конфлікту інтересів. Також наголошується, що це буде сприяти протидії політичній корупції та утвердження принципу верховенства права в Україні.
Як повідомлялося, 3 грудня Рада підтримала відповідний законопроєкт № 3034а в цілому.
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Чому -подивіться останнє інтерв"ю Садового перед тим,як він вчора інфікувався Короновірусом
за цим законом,оскільки у холуїв Андрія "Доля" Бойка,Лукашевського з"являється постійний конфлікт інтересів ,то можна за цим законом Садового зобов"язати вивести їх зі складу міськвиконкому чи міськради або зі складу фракції..\\\2. Звільнення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи з займаної посади у зв'язку з наявністю конфлікту інтересів здійснюється у разі, якщо реальний чи потенційний конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер і не може бути врегульований в інший спосіб, в тому числі через відсутність її згоди на переведення або на позбавлення приватного інтересу.http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T14_1700.html