Разумков підписав законопроєкт про врегулювання конфлікту інтересів у діяльності місцевих депутатів та мерів

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав законопроєкт, що забороняє депутатам місцевих рад брати участь у голосуваннях в разі наявності конфлікту інтересів і приводить їхню діяльність, як і діяльність мерів, відповідно до закону "Про запобігання корупції".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це зазначається в картці відповідного законопроєкту № 3034а, спікер пописав його 8 грудня і передав на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Ухвалення цього законопроєкту зможе виключити можливість депутатів брати участь у голосуванні після оголошення про конфлікт інтересів.

Ініціатори законопроєкту прогнозують, що його прийняття дозволить усунути наявну законодавчу колізію і однозначно встановити протиправність дій місцевих депутатів і мерів в умовах конфлікту інтересів. Також наголошується, що це буде сприяти протидії політичній корупції та утвердження принципу верховенства права в Україні.

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Як повідомлялося, 3 грудня Рада підтримала відповідний законопроєкт № 3034а в цілому.