Разумков підписав законопроєкт про відновлення п'ятирічного терміну перебування на посаді глави САП
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав законопроєкт, який відновлює положення про п'ятирічний термін перебування на посаді керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
Як зазначається в картці відповідного законопроєкту №4227, спікер підписав його 8 грудня і передав на підпис президенту України Володимиру Зеленському, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Цим законопроєктом відновлено положення, яким передбачено, що керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури призначається на посаду строком на 5 років.
Відповідні зміни внесено в абзац 4 п. 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів щодо реформи органів прокуратури".
Ухвалення зазначеного законопроєкту дозволить обирати нового керівника САП відповідно до загальних положень і на термін, передбачений законом "Про прокуратуру".
Як повідомлялося, 3 грудня Рада підтримала відповідний законопроєкт №4227 у цілому.
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