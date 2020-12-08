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Законопроект для разблокирования работы НАПК зарегистрирован в парламенте

Законопроект для разблокирования работы НАПК зарегистрирован в парламенте

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №4470 о внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

Согласно пояснительной записке, законопроектом "предлагается восстановить полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, в том числе в отношении судей и судей Конституционного Суда Украины, с установлением отдельных особенностей относительно порядка реализации Национальным агентством полномочий по отношению к ним, направленных на обеспечение неукоснительного соблюдения гарантий их независимости".

Целью данного законопроекта является устранение законодательных пробелов, возникших в связи с утратой силы отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" в соответствии с Решением Конституционного Суда Украины № 13-р / 2020 от 27.10.2020, обеспечение надлежащего функционирования Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и институционального механизма предотвращения коррупции, а также установление дополнительных особенностей по осуществлению полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в отношении судей, судей Конституционного Суда Украины, направленных на обеспечение соблюдения гарантий независимости указанных лиц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не предусматривает лишения свободы", - глава НАПК Новиков призвал Зеленского ветировать закон об электронном декларировании, принятый ВР 4 декабря

Автор: 

ВР (29234) НАПК (1220)


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ОДНИМ СЛОВОМ - ЦЫРК ! ((3еленый цырк ))
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08.12.2020 11:59 Ответить
То блокируют, то разблокируют, а бюджетное бабло течет рекой, лохи стонут но продолжают смотреть сериал...
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08.12.2020 12:00 Ответить
Законопроект для разблокирования работы НАПК зарегистрирован в парламенте - Цензор.НЕТ 5966
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08.12.2020 12:01 Ответить
Законопроект для разблокирования работы НАПК зарегистрирован в парламенте - Цензор.НЕТ 6081
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08.12.2020 12:06 Ответить
Законопроект для разблокирования работы НАПК зарегистрирован в парламенте - Цензор.НЕТ 2258
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08.12.2020 12:08 Ответить
Зеленський призначив підозрюваного у шпигунстві на користь РФ Романа Гладкого - заступником начальника штабу ООС https://sprotyv.org/zelenskyj-pryznachyv-pidozryuvanogo-u-shpygunstvi-na-koryst-rf-romana-gladkogo-zastupnykom-nachalnyka-shtabu-oos/
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08.12.2020 12:12 Ответить
 
 