Законопроект для разблокирования работы НАПК зарегистрирован в парламенте
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №4470 о внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.
Согласно пояснительной записке, законопроектом "предлагается восстановить полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, в том числе в отношении судей и судей Конституционного Суда Украины, с установлением отдельных особенностей относительно порядка реализации Национальным агентством полномочий по отношению к ним, направленных на обеспечение неукоснительного соблюдения гарантий их независимости".
Целью данного законопроекта является устранение законодательных пробелов, возникших в связи с утратой силы отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" в соответствии с Решением Конституционного Суда Украины № 13-р / 2020 от 27.10.2020, обеспечение надлежащего функционирования Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и институционального механизма предотвращения коррупции, а также установление дополнительных особенностей по осуществлению полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в отношении судей, судей Конституционного Суда Украины, направленных на обеспечение соблюдения гарантий независимости указанных лиц.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль