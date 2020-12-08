Законопроєкт для розблокування роботи НАЗК зареєстровано в парламенті

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №4470 про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєктом "пропонується відновити повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції, в тому числі стосовно суддів і суддів Конституційного Суду України, з встановленням окремих особливостей щодо порядку реалізації Національним агентством повноважень щодо них, спрямованих на забезпечення неухильного дотримання гарантій їх незалежності".

Метою цього законопроєкту є усунення законодавчих прогалин, що виникли в зв'язку з втратою чинності окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" відповідно до Рішення Конституційного Суду України № 13-р / 2020 від 27.10.2020, забезпечення належного функціонування Національного агентства з питань запобігання корупції та інституційного механізму запобігання корупції, а також встановлення додаткових особливостей щодо здійснення повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції з боку суддів, суддів Конституційного Суду України, спрямованих на забезпечення дотримання гарантій незалежності зазначених осіб.

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