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Генпрокурор Венедиктова отказалась открыть дело против кнопкодава Иванчука, - ЧЕСНО. ДОКУМЕНТ

Генпрокурор Венедиктова отказалась открыть дело против кнопкодава Иванчука, - ЧЕСНО. ДОКУМЕНТ

Офис Генерального прокурора отказал в открытии уголовного производства против нардепа-кнопкодава с депутатской группы "Доверие" Андрея Иванчука.

Об этом говорится в ответе с подписью генпрокурора Ирины Венедиктов на обращение общественного движения "ЧЕСНО", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что мажоритарщика с Ивано-Франковской области Иванчука 5 ноября поймали на кнопкодавстве. Такие действия подпадают под ст. 364-2 УК (голосования народного депутата вместо другого нардепа).

Сведения о нардепах в ЕРДР имеет право вносить генпрокурор или лицо, исполняющее его обязанности, но отмечается, что в течение месяца Венедиктова никак не отреагировала.

Движение "ЧЕСНО" направило Венедиктовой заявление о совершении Иванчуком правонарушения.

Генпрокурор Венедиктова отказалась открыть дело против кнопкодава Иванчука, - ЧЕСНО 01

В своем ответе генпрокурор утверждает, что оснований для открытия уголовного производства нет, потому что якобы не были соблюдены требования регламента ВРУ "относительно порядка направления заявления".

В частности, журналист должен подать подать в аппарат ВРУ заявление о кнопкодавстве вместе с материалами фотосъемки или видеозаписи.

В "ЧЕСНО" отметили, что именно так и сделали после того, как обнаружили соответствующий факт. В аппарате Рады ответили, что обращение журналиста "по поручению руководства ВРУ обрабатывается структурным подразделением аппарата".

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Автор: 

кнопкодавство (102) ЧЕСНО (101) Венедиктова Ирина (726) Офис Генпрокурора (2463)


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Топ комментарии
+20
І знові, якось так "неочікувано".
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08.12.2020 12:31
+10
чогось і не здивувався..
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08.12.2020 12:32
+9
Генпрокурор Венедиктова отказалась открыть дело против кнопкодава Иванчука, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 2808
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08.12.2020 12:33
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Зеля не дозволив.
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08.12.2020 12:29 Ответить
І знові, якось так "неочікувано".
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08.12.2020 12:31 Ответить
чогось і не здивувався..
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08.12.2020 12:32 Ответить
Генпрокурор Венедиктова отказалась открыть дело против кнопкодава Иванчука, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 2808
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08.12.2020 12:33 Ответить
Говно совковое да шоб выступило против говна совкового?
не верю.
И ВНЕЗАПНО говно совковое выступило против того чтобы говно совковое поехало на зону? - верю.
Там на рожу посмотреть и ..... кресло в стиралку отдать.
А Лещенко еще защищает Зелю, который назначил ЭТО, взглянув на которое ты уже готов отдать и фабрику и пароход, лишь бы не пялилось на тя такое.... "о г*споди".... ""лицо
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08.12.2020 12:33 Ответить
Чему Вы удивляетесь отсутствию правосудия для них нет закона для народа по полной программе и они не устанут врать это для них как воздух
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08.12.2020 12:35 Ответить
Курва **************.
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08.12.2020 12:36 Ответить
Никаких дел открывать не будут. Они ведь голосуют за законы нужные Коломойскому, Фирташу, Пинчуку и другим таким же.
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08.12.2020 12:37 Ответить
Да она, просто стебётся над наридом... А, что, должность позволяет.
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08.12.2020 12:37 Ответить
Логично. Если меня ограбили на улице, а я не правильно написал заявление, то какой же это грабеж? Не было никакого грабежа.
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08.12.2020 12:48 Ответить
Венедиктова просто ссыт всем в глаза!
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08.12.2020 12:48 Ответить
Буквально у ці хвилини Мураєв герой 60 мінут ********** жаліється на прітєснєнія націоналістів після його шоу за участю терористів Донбасу - ЕЕЕЕЙ БАКАНОВ, то може не ПРЯМИЙ треба довбати перевірками?
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08.12.2020 12:48 Ответить
Ну, і скільки ще все це буде продовжуватися?!Це вже не прокуратура, а адвокатська контора "Пох-пох і нах-нах" )) Шпана якась. А зєлєбубочка як води в рот набрав.
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08.12.2020 12:49 Ответить
Венедикта креатура шоумена, у него почти все нсзначенцы, либо импотенты, либо саботажники и украинофобы.
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08.12.2020 12:59 Ответить
Ой, скоро придется ей вещички на растов собирать !!!!
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08.12.2020 13:30 Ответить
Какая гнилая тварь!
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08.12.2020 13:37 Ответить
......" і узнаєте ЇХ по ділам їхнім" (Книга книг).
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08.12.2020 15:12 Ответить
 
 