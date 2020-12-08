Генпрокурор Венедиктова отказалась открыть дело против кнопкодава Иванчука, - ЧЕСНО. ДОКУМЕНТ
Офис Генерального прокурора отказал в открытии уголовного производства против нардепа-кнопкодава с депутатской группы "Доверие" Андрея Иванчука.
Об этом говорится в ответе с подписью генпрокурора Ирины Венедиктов на обращение общественного движения "ЧЕСНО", информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что мажоритарщика с Ивано-Франковской области Иванчука 5 ноября поймали на кнопкодавстве. Такие действия подпадают под ст. 364-2 УК (голосования народного депутата вместо другого нардепа).
Сведения о нардепах в ЕРДР имеет право вносить генпрокурор или лицо, исполняющее его обязанности, но отмечается, что в течение месяца Венедиктова никак не отреагировала.
Движение "ЧЕСНО" направило Венедиктовой заявление о совершении Иванчуком правонарушения.
В своем ответе генпрокурор утверждает, что оснований для открытия уголовного производства нет, потому что якобы не были соблюдены требования регламента ВРУ "относительно порядка направления заявления".
В частности, журналист должен подать подать в аппарат ВРУ заявление о кнопкодавстве вместе с материалами фотосъемки или видеозаписи.
В "ЧЕСНО" отметили, что именно так и сделали после того, как обнаружили соответствующий факт. В аппарате Рады ответили, что обращение журналиста "по поручению руководства ВРУ обрабатывается структурным подразделением аппарата".
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не верю.
И ВНЕЗАПНО говно совковое выступило против того чтобы говно совковое поехало на зону? - верю.
Там на рожу посмотреть и ..... кресло в стиралку отдать.
А Лещенко еще защищает Зелю, который назначил ЭТО, взглянув на которое ты уже готов отдать и фабрику и пароход, лишь бы не пялилось на тя такое.... "о г*споди".... ""лицо